Дикастерия доктрины веры под руководством кардинала Виктора Фернандеса, доверенного лица папы Римского Франциска, опубликовала декларацию Fiducia supplicans, которая дает католическому духовенству возможность благословлять «нестандартные пары».

Иван Шилов ИА Регнум

Под таковыми среди прочих понимаются однополые союзы. Поэтому неудивительно, что решение дикастерии, одобренное понтификом, вызвало бурную дискуссию в католическом мире.

Положения доктрины фактически возлагают ответственность за благословение однополой пары на священника. Особо оговаривается, что оно не может даже приблизительно быть схожим с благословением гетеросексуальной семьи, так как «многолетнее учение» Католической церкви о браке как союзе между мужчиной и женщиной не меняется.

Поэтому речь идет о «спонтанных» благословениях, которые пара может получить «в других контекстах, таких как посещение святыни, встреча со священником, молитва, читаемая в группе или во время паломничества».

Оговаривается невозможность использования специальных текстов или ритуалов, разработанных конференциями католического епископата тех или иных стран. Одним словом, все передается на низовой уровень — в зависимости от взглядов священника на благословение однополых пар можно «творчески» расширить положения Fiducia supplicans, а можно и сузить.

Между тем, в 2021 году конгрегация доктрины веры (предшественница дикастерии) была более категорична в отношении «нестандартных пар», пояснив, что благословления их категорически невозможны. Опубликованная на днях декларация представляет собой отступление от прежних позиций. Одним из сильных «побочных» эффектов ее принятия становится усиливающийся раскол в Католической церкви.

«Реакция среди американских католиков неоднозначная: некоторые представители духовенства хвалят новые правила, а другие выражают разочарование», — пишет в этой связи американский католический портал National Catholic Register. Критики опасаются того, что сторонники благословления однополых пар в Европе зайдут гораздо дальше, чем дозволено Fiducia supplicans.

Прежде всего это касается Германии. В марте этого года немецкие католические епископы проголосовали за одобрение планов благословления однополых браков, а в сентябре несколько священников в Кельне провели публичное благословление однополых пар вопреки мнению правящего архиепископа.

Вот и сейчас решение дикастерии доктрины веры вызвало одобрение со стороны Конференции католического епископата Германии и глав церковных организаций. Как заявила председатель Центрального комитета немецких католиков (ZdK) Ирме Штеттер-Карп, она «рада и удивлена одновременно» новостям из Рима.

Штеттер-Карп напомнила, что в 2021 году «дисциплина веры» все еще запрещала благословлять однополые пары, но «быть католиком в наше время — значит ожидать перемен».

Этих «перемен» боятся многие католики по всему свету.

«Тем временем источники, близкие к нескольким африканским епископам, сообщили нашему изданию, что епископат там «находится в состоянии шока» и «потрясен» мыслью о том, что однополые пары могут получить какое-либо благословления своих отношений», — пишет американский католический портал The Pillar.

Британское католическое издание Catholic Herald считает, что публикация Fiducia Supplicans знаменует собой начало гражданской войны и задается вопросом, каковы политические последствия этого шага.

«Возможно, беспокойство о здоровье папы Франциска заставило его прислужников и ставленников решить, что это самый подходящий момент для начала грядущего конфликта в Церкви, который будет разрешен только через избрание нового Папы после смерти Франциска, — заявляет портал. — Если будет выбран Франциск II, Католическая церковь станет крупнейшей либеральной протестантской деноминацией в мире, если Бенедикта XVII — Католическая церковь может быть спасена».

Но, возможно, решение дикастерии доктрины веры является попытками нынешнего понтификата произвести маневр в ситуации, когда Католическая церковь, испытывающая давление западного либерального лобби, может столкнуться с последствиями, ранее пережитыми Англиканской церковью.

Напомним, что в феврале этого года англиканское сообщество согласилось с тем, чтобы духовенство могло благословлять союзы однополых пар, вступивших в гражданский брак или партнерство.

И хотя предстоятель Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что не будет лично благословлять однополые пары, потому что его работа — объединить 85 миллионов англиканцев во всем мире, раскола избежать не удалось. Епископы из Африки, Азии, Латинской Америки и Тихоокеанского региона после заявили, что больше не признают Уэлби своим лидером.

В похожей ситуации рискует оказаться Святой престол, попав между либеральными европейскими епископами (немецкими и другими) и консервативными епископами за пределами Европы, включая США.

Перевод проблемы благословления однополых пар на низовой священнический уровень выглядит желанием откупиться от сторонников этой идеи «малой кровью». Однако поможет ли такая половинчатая тактика папе Франциску?

Он потеряет последние оставшиеся симпатии консервативных католиков, в то время как либеральная церковная среда будет требовать все новых и новых уступок, прикрываясь фразами о неизменности «многолетнего учения» Католической церкви о браке.

Помимо того, реагировать на «реформы» Святого престола придется православным Церквам. Скорее всего, новые веяния с «пониманием» примет Константинопольский патриархат. Но в Русской православной церкви сторонники экуменического сближения с католиками окажутся в неловком положении.