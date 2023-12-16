Владимир Путин назвал происходящее в Газе катастрофой, но при всей бесчеловечности уже происходящего ситуация может стать намного хуже.

Иван Шилов ИА Регнум

Огонь давно уже вышел за пределы Газы. Израиль проводит зачистки в Западном секторе реки Иордан, где уже многие сотни людей убиты и тысячи арестованы, и ведет перестрелки с ливанской «Хезболлой». Йемен обстреливает в Красном море направляющие в Израиль танкеры, что уже привело практически к остановке работы израильского порта Эйлат.

И все же была надежда на то, что большой войны на Ближнем Востоке удастся избежать. Но прилетевший 14 декабря в Израиль советник президента США Джейк Салливан фактически дал зеленый свет эскалации катастрофы.

Риск большой войны опасен тем, что совершенно непредсказуем и ее ход, и число участников. Именно ради того, чтобы обезопасить Израиль, США подогнали свой военный флот, пригрозив Ирану ударом в случае попыток вмешательства напрямую или с помощью поддерживаемой им ливанской «Хезболлы».

Американский военный зонтик гарантировал Израилю, что ни одна исламская страна не сможет вступиться за Газу, начав обстрел еврейского государства или открыв против него второй фронт. США тем самым дали Израилю время для уничтожения ХАМАС. Но все пошло совсем не так, как планировал Биньямин Нетаньяху.

Военная операция оказалась тяжелой и долгой. Несмотря на тотальное превосходство израильской армии, уничтожить военные силы ХАМАС на их родной земле оказалось совсем непросто.

Никто не знает реального положения дел — иностранную прессу в сектор не пускают, доверять победным заявлениям Израиля и ХАМАС оснований нет. Но понятно, что сражения в формате городских боев в руинах и туннелях будут идти еще очень долго. Однако времени ни у Израиля, ни у США просто нет.

В том числе и потому, что варварские бомбежки, специальное уничтожение жилья и инфраструктуры, приближающееся к 20 тысячам число погибших (из которых абсолютное большинство — женщины и дети), более миллиона беженцев, отказ в поставке лекарств, нехватка еды привели к настоящей катастрофе. Ответственность за нее практически весь мир возлагает на Израиль, требуя прекращения огня.

Но Израиль не может прекратить карательную операцию против ХАМАС, потому что тем самым он признает свое поражение. Ведь объявленная цель — уничтожение структуры палестинского сопротивления — не будет достигнута.

Израильское руководство не может признаться, что цель была изначально недостижима, потому что для ее реализации придется сравнять с землей весь сектор Газа. Поэтому оно хочет продолжать не только бои с ХАМАС, но и тотальные бомбежки.

Как ведут себя в этой ситуации США? Они настаивают на сокращении масштабов операции, чтобы успокоить как будущих избирателей Джо Байдена, так и исламский мир, атмосфера в котором накаляется. Но Нетаньяху уже не раз отказывался прислушаться к рекомендациям Вашингтона, понимая, что все это — только слова. На деле же американцы будут и дальше поставлять оружие и обеспечивать военно-политическое прикрытие Израиля.

И вот в четверг советник Салливан встречался с израильским военным кабинетом. Судя по утечкам в американской и израильской прессе, он сообщил о желании США «завершить крупномасштабную наземную и воздушную кампанию в Газе» до Нового года. И перейти к точечным операциям против ХАМАС.

Что ответили ему израильтяне, догадаться несложно. Буквально накануне встречи с Салливаном министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что операция в Газе продлится более нескольких месяцев. То есть ни о каком завершении речи не идет.

Более того, тот же самый Галлант не раз грозил Ливану, что превратит его в Газу, если «Хезболла» попытается ударить по Израилю. И никого не смущают угрозы независимому государству. Раз Израиль называет ливанскую Хезболлу террористической организацией, значит он может устроить ад и в Ливане?

Ведь нападением на Израиль может быть названо что угодно. Взаимные обстрелы на границе продолжаются уже два месяца, не говоря уже о том, что Израиль и раньше не церемонился, когда ему нужно было вторгнуться в Ливан.

Проблема в том, что Израиль и хочет, и боится первым ударить по Ливану — операция 2006 года показала, что «Хезболла» может дать серьезный отпор. С тех пор ее мощь только выросла, теперь это куда более серьезная сила, чем легковооруженный ХАМАС.

Почему же в Израиле все равно верят в свою способность нанести поражение «Хезболле»? Да потому что за ним стоят США. И Нетаньяху рассчитывает, что Штаты окажутся втянутыми в войну в Ливане.

Увы, этот сценарий становится все реальней. Об этом свидетельствует еще одно заявление Салливана, сделанное им в ходе визита в Израиль. Заявление непубличное, но пока никем не опровергнутое. Согласно заявлениям израильской прессы, Салливан сказал, что, если дипломатические усилия по устранению риска со стороны «Хезболлы» потерпят неудачу, США поддержат Израиль в случае его атаки на эту группировку.

То есть Штаты дали Нетаньяху карт-бланш на атаку Ливана, потому что «дипломатические усилия» в Израиле понимают совершенно превратно. По мнению израильского правительства, «Хезболла» должна отвести свои формирования от границы, на что шиитская группировка, естественно, никогда не пойдет.

И Израиль тогда атакует Ливан, имея в кармане обещание поддержки США. И рассчитывая на то, что если сломить «Хезболлу» не удастся — а так и произойдет, — то американская армия вмешается в конфликт на стороне Израиля.

Если такое действительно произойдет, мы окажемся на пороге катастрофы уже не масштаба Газы и не масштаба Ливана. Прямое участие США в конфликте заставит Иран изменить свою позицию вынужденного невмешательства. Не говоря уже о том, что Израиль будет провоцировать Иран, чтобы подставить его под удары США.

Так может начаться полномасштабная многосторонняя война на Ближнем Востоке — катастрофа мирового масштаба.