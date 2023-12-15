Лидеры европейских стран не стали дожидаться окончания саммита ЕС, проходящего в Брюсселе, и уже в 1-й день приняли решения по самым резонансным вопросам, стоявшим на повестке.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом они, кажется, изобрели принятие решений в обход тех, кто пытается блокировать безоглядную поддержку Украины.

Душеспасительные беседы

14 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель объявил, что государства сообщества приняли решение запустить переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, предоставить Грузии статус государства — кандидата на вступление, а вот Боснии и Герцеговине в таком было отказано из-за несоответствия установленным критериям, хотя ни Киев, ни Тбилиси тоже не выполнили все пункты списка.

Сомнения насчёт Украины сохранялись до самого последнего момента, ведь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал не выносить этот вопрос на рассмотрение и грозился заблокировать его.

Для того чтобы повлиять на позицию Будапешта и не допустить провала по этому пункту, были брошены все силы: с Орбаном проводили беседы лично Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Переубедить главу венгерского правительства пытался и президент Украины Владимир Зеленский: вопрос о приёме Украины в ЕС политики обсуждали в ходе краткой беседы 10 декабря в Буэнос-Айресе на церемонии инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея. По словам Орбана, нельзя считать это полноценной встречей, но она была небесполезной. Испанская газета La Vanguardia назвала этот разговор с Орбаном, который непримирим в вопросе членства Украины в ЕС, лучшим доказательством отчаяния Зеленского.

Дабы не выводить Орбана из себя, участие Зеленского в саммите отменили в последний момент, хотя тот находился в Норвегии и мог в течение пары часов долететь до Бельгии. Вместо этого ему пришлось ехать в Германию и оттуда обращаться к европейским политикам в режиме видеоконференции.

Однако все эти беседы никак не повлияли на позицию венгерских властей. Тем не менее решение о запуске переговоров о приёме Украины в сообщество принято. Как так получилось?

Цена чашки кофе

«Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: «Возможно, Вы возьмёте кофе и выпьете его за пределами комнаты», — рассказали изданию Politico чиновники, знакомые с ситуацией.

Шольц посчитал, что это позволит лидерам остальных 26 государств — членов ЕС принять решение в пользу начала переговоров с Украиной, а Орбану — сказать, что он не голосовал «за».

Глава венгерского правительства прислушался к совету немецкого коллеги и покинул зал, а когда было объявлено о достигнутой договорённости в его отсутствие, написал на своей странице в соцсети: «Венгрия не хочет участвовать в этом плохом решении!»

«Это не наше дело, но мы с большим интересом читаем разные сообщения СМИ о, скажем так, практике принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, когда кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствие кого-то протащить какие-то решения. Если это соответствует действительности, то это уникальная практика», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позже Орбан назвал решение насчёт Украины совершенно бессмысленным, иррациональным и неправильным, однако не хотел отягощать совесть Венгрии неправильным решением и покинул зал, а применять право вето не стал, поскольку «Венгрия решила, что если 26 стран так решают, то пусть идут своим путём».

Поскольку приём новых членов в сообщество относится к вопросам внешнеполитического характера, решение принимается на основе консенсуса, т.е. согласия всех стран, а их после выхода Великобритании осталось 27.

Согласие на переговоры с Украиной дали только 26, тем не менее нарушением это не считается, поскольку, согласно регламенту, «при единогласном голосовании воздержание не препятствует принятию решения», т.е. главное, чтобы никто не сказал «нет». А Орбан вообще ничего не говорил.

Не раньше 2030 года

Однако сторонникам евроинтеграции Украины и недовольным прыткостью премьер-министра Венгрии расслабляться рано.

«Решающий аргумент заключался в том, что Венгрия при этом ничего не теряет, учитывая, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский. Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против. Пока дело дойдёт до парламента, это долгий-предолгий процесс. Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс», — сказал Орбан в эфире радио Кошут.

Впрочем, процесс вступления Украины в сообщество может застопориться и без противодействия Будапешта.

Итоговое заявление участников саммита гласит, что Совету ЕС поручено утвердить переговорный мандат Еврокомиссии по Украине, после того как все критерии, перечисленные в рекомендациях Еврокомиссии от 8 ноября, будут выполнены.

С канцелярского на человеческий язык эту формулировку журналистам перевёл европейский дипломатический источник: «Для начала переговоров Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение. Это может произойти к марту или позднее. В марте Еврокомиссия также должна дать окончательную оценку о завершении выполнения Украиной остающихся 7 условий для вступления, из которых на данный момент более-менее выполнены 4. Их выполнение повлияет на дату фактического начала переговоров».

И тут никаких временных сроков не установлено — история может затянуться на долгие годы.

Издание The Times сомневается, что Украина вступит в ЕС раньше 2030 года — Шарль Мишель предлагал обозначить эту дату как крайнюю, когда страну примут в сообщество, но его идею отвергли члены Евросоюза — прежде всего из-за бедности и продолжающихся боевых действий. А американская газета The Washington Post добавляет, что ситуацию усложняют ещё и большие разногласия насчёт того, что вступление Украины будет означать для ЕС.

«Если бы Украина присоединилась сегодня, она стала бы 5-й по численности населения страной в ЕС с большим отрывом — самой бедной страной, что меняет баланс сил в блоке и разрушает его внутренний рынок. Многие считают, что ключевые институты необходимо будет переосмыслить, прежде чем Украина сможет присоединиться», — говорится в статье.

Итог ночной смены

После триумфального выхода из тупика по вопросу членства Украины европейские лидеры перешли к обсуждению ещё более сложной темы: внесение дополнительных взносов в бюджет ЕС на период 2024–2027 годов, чтобы изыскать средства на программы помощи Киеву.

В бюджетном плане Евросоюза на 2021–2027 годы (они принимаются как раз на 7-летний срок) деньги, которые можно было бы перераспределить в пользу Киева, уже полностью израсходовали в 2022 и 2023 годах. Поэтому Еврокомиссия обратилась к государствам-членам с просьбой внести дополнительные средства в общую казну из их национальных бюджетов (читай — карманов налогоплательщиков), чтобы получить €50 млрд на оставшуюся часть 7-летнего периода.

И вновь самое активное сопротивление оказала Венгрия. Однако руководство Евросоюза пыталось купить её лояльность по этому вопросу.

В преддверии саммита советник премьер-министра республики и его однофамилец Балаж Орбан в интервью агентству Bloomberg заявил, что если ЕС разморозит предназначенные для Венгрии средства в европейских фондах, то она готова снять вето, наложенное на предложение о €50 млрд для Украины. При этом он подчеркнул, что Будапешт по-прежнему выступает против четырехлетнего плана помощи Киеву, а предпочёл бы годовой план и тогда рассмотрел бы возможность внести свой вклад.

И Еврокомиссия незамедлительно объявила о разблокировании для Венгрии €10,2 млрд, это примерно 1/3 от общего объёма средств, замороженных около года назад из-за споров о нарушении принципа верховенства закона.

Своё решение брюссельские чиновники, конечно же, аргументировали проведённой Будапештом реформой судебной системы и восстановлением права местных судей обращаться в Европейский суд за предварительным решением (оставшиеся €19,8 млрд обещают разморозить после устранения остальных нарушений). Но ощущение, что это была попытка подкупа Орбана в надежде на смягчение его позиции по Украине, не покидало многих.

Однако сам премьер подчеркнул, что Венгрия не намерена увязывать разблокирование средств с финансовой помощью Киеву. Сказано — сделано.

«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернёмся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки», — написал Орбан в соцсети X.

Остальные 26 стран высказались в поддержку долгосрочной программы бюджетной помощи Украине, предназначенной на её текущие расходы, в частности, зарплаты госслужащим и военным, выплаты пенсий и компенсаций семьям погибших бойцов ВСУ. Теперь судьбу этих €50 млрд ЕС обсудит в январе 2024 года. Из этой суммы Киев должен получить в качестве субсидий €17 млрд, а остальные €33 млрд — кредиты.

Итальянская газета La Repubblica пишет, что внеочередное заседание Евросовета состоится именно в январе, поскольку «сроки действительно очень сжаты». По прогнозам ЕС и Киева, Украина может стать банкротом к 1 марта 2024 года, средств в её казне осталось меньше чем на три месяца, в связи с этим вето Венгрии на бюджетную помощь может иметь разрушительный эффект.

Австро-Венгрия 2.0

Впрочем, была ещё одна страна, которая отходила от общеевропейской линии. Нет, это не Словакия, премьер-министр которой Роберт Фицо, как и Орбан, выступает против трат на Киев.

Это Австрия. Она, по информации агентства Reuters, на протяжении нескольких недель грозилась наложить вето на новый пакет антироссийских санкций ЕС, если Украина не исключит из списка «международных спонсоров войны» австрийскую финансовую группу Raiffeisen Bank International, внесённую в него из-за продолжения работы в РФ после начала СВО.

Видимо, вдохновил Вену на подобный шаг пример Будапешта, который добился снятия клейма «спонсора войны» со своего OTP Bank.

В итоговом же заявлении саммита лидеры стран ЕС приветствовали утверждение 12-го пакета санкций, однако произошла путаница, поскольку, как пояснил журналистам источник в Брюсселе, достигнута только политическая договорённость, а сами ограничительные меры ещё должен утвердить и принять Совет ЕС.

Спустя несколько часов стало известно, что Австрия сняла возражения, а как это произошло — отдельная история. И вновь параллели с Венгрией.

Оказывается, решение по новому санкционному пакету страны ЕС согласовали, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала заседания, чтобы обсудить с Урсулой фон дер Ляйен присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне, рассказали Politico трое дипломатов.

Как позже сообщил источник РИА Новости, к полудню 15 декабря письменное утверждение 12-го пакета антироссийских санкций в ЕС ещё не было запущено.