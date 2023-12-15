11 декабря нижняя палата французского парламента отказалась рассматривать текст нового закона об иммиграции.

Иван Шилов ИА Регнум

Предложение вынести отказ в рассмотрении было внесено парламентской группой «зелёных» и поддержано представителями левого лагеря, «Национальным объединением» и, неожиданно, значительной частью «Республиканцев».

Этот «союз противоположностей», как его охарактеризовал министр внутренних дел Франции и автор законопроекта Жеральд Дарманен, был создан, чтобы «свалить правительственный проект по политическим причинам».

Сотни тысяч мигрантов

В риторике французских политиков тема мигрантов не теряет актуальности с начала 1980-х годов. И обсуждаемый документ может стать двадцать девятым по счёту законодательным актом, принятым в этой сфере с 1980 года.

Проект был представлен министром в начале текущего года и является вторым по важности актом для французских властей после принятой весной 2023 г. пенсионной реформы. На протяжении всего прошедшего времени нововведения, содержавшиеся в тексте законопроекта, обсуждались обеими палатами парламента.

В итоге в сильно изменённой форме 14 ноября он был утверждён Сенатом. А окончательным этапом должно было стать сорвавшееся одобрение в Национальной ассамблее.

Изначальный проект закона об иммиграции предусматривал внесение ряда изменений в существующее законодательство. Например, легализацию работников в сферах, где наблюдается острая нехватка рабочих рук — строительстве, медицине, ресторанном и гостиничном бизнесе.

В качестве ограничительной меры предполагалось ввести ежегодные квоты на выдачу гражданства и ВНЖ. Важным пунктом также являлось возвращение нелегальных мигрантов в статус преступников — эту меру упразднили в 2012 г. Также предусматривались изменения в социальных выплатах мигрантам.

Ряд этих мер был ужесточен Сенатом при утверждении, но даже в новом виде они продолжают вызывать критику сторонников разных политических направлений.

Левые говорят о фактическом поголовном признании всех мигрантов преступниками и нарушении прав человека.

Правые, например, глава «Республиканцев» Эрик Сьоти, возмущаются, что проект фактически даёт зелёный свет массовой незаконной иммиграции. А квоты вызывают скепсис даже у сторонников закона. Об этом, в частности, заявляет депутат Флоран Будье, представлявший законопроект в парламенте.

Проблема мигрантов действительно весьма активно обсуждается сейчас во Франции. Особенно в свете летних погромов в ряде городов и недавнего убийства подростка Тома Перотто.

Многие политики и эксперты оперируют цифрой в более чем 500 тыс. мигрантов, которые были зарегистрированы во Франции на конец 2022 г. Часть из них вносит свою лепту в ухудшение внутренней обстановки, а часть является серьёзным бременем для государственного бюджета. Однако не стоит забывать, что примерно 108 000 иностранцев из прозвучавшего полумиллиона являются студентами.

Вдобавок, по данным на январь текущего года, около 115 тыс. — это украинские беженцы, которые или имеют официальный статус, или находятся на попечении государства. Как, например, проходящие лечение и реабилитацию служащие ВСУ. При этом значительная часть беженцев не трудоустроена и получает полный пакет пособий на жильё и прочие расходы.

А об особом подходе к украинским беженцам свидетельствует тот факт, что на сайтах ведомств, так или иначе соприкасающихся с мигрантами, особым пунктом выделяется Украина. Этой проблемой уже всерьез озаботились другие европейские страны, которые, как считается, принимают больше украинцев, чем Франция. Например, Ирландия заговорила о необходимости уменьшить число пособий и льгот для выходцев из этой страны.

Провал министра

Для Жеральда Дарманена отказ рассматривать законопроект является личным поражением, которое он признаёт в общении со СМИ. Он явно рассчитывал извлечь из этого закона политическую выгоду. Ведь многие уверены, что он собирается выставить свою кандидатуру на пост президента Франции в 2027 г.

Результаты парламентского голосования явно стали для него шоком, ведь сразу после этого министр подал в отставку. Которую президент, впрочем, моментально отклонил.

Тем не менее Дарманен не так уж и неправ, когда говорит о политических причинах провала своего законопроекта. Часть депутатов Национальной ассамблеи из голосовавших «против», кажется, искала не столько решения проблемы, сколько вела политические игры. В частности, «Национальное объединение» присоединилось к голосованию левых, призывая к роспуску правительства.

Глава партии Жордан Барделла заявил, что готов занять пост премьер-министра, создав политический «симбиоз» с президентом. Употребляя этот термин, Барделла делает отсылку к политическому периоду с 1986 по 1988 г., когда президентом был социалист Франсуа Миттеран, а главой правительства — правый Жак Ширак.

Со стороны левого политического лагеря к конструктивному диалогу изначально высказывал готовность лидер коммунистов Фабьен Руссель. В этом его позицию сравнивают с позицией главы Компартии Жоржа Марше, выступавшего в начале 80-х в защиту интересов французских рабочих. Однако склонный к тотальному бойкоту проекта глава «Франции непокорённой» Жан-Люк Меланшон обрушился с критикой на своего соперника в борьбе за лидерство на левом фланге французской политики.

Однопартийцы Меланшона даже начали публично уравнивать Русселя с коллаборационистами времён Второй мировой войны. Тем самым они явно пытались отвести внимание от своего вождя, в отношении которого журналисты проводят подобные аналогии уже давно.

И хотя Руссель в итоге проголосовал за снятие законопроекта с обсуждения, по его мнению, это сложно назвать победой, так как текст изменится только в более жёсткую сторону. Такого же мнения придерживается депутат от «зелёных» Жюльен Байю, который единственный из своей группы голосовал против прекращения обсуждений.

Три хода для Макрона

«Имиграционный» законопроект не вызвал массовых протестных акций в масштабе всей страны, как было в случае с пенсионной реформой. Однако обстоятельства его обсуждений и оценки лишний раз демонстрируют глубокий политический кризис, в котором находится французское государство.

Министр Дарманен, имея президентские амбиции, озабочен созданием собственного политического имиджа, в связи с чем адаптирует свою риторику под различную аудиторию. Прошение об отставке он объяснил тем, что является «человеком чести», для которого мнение парламента имеет значение.

Незадолго до голосования в Национальной ассамблее министр посетил юг Франции, население которого в большинстве придерживается консервативных правых взглядов. В беседах с местным изданием Nice-matin он обещал занять самую жёсткую позицию по отношению к нелегальным мигрантам. Также он обнадёжил полицейских и жандармов, сказав, что создаст все условия для того, чтобы они могли выполнять свою работу.

Однако в разговоре с другим изданием, La Voix du Nord, которое издаётся на севере страны с традиционно левоориентированным электоратом, он говорил о необходимости соблюдать конституцию. В частности, поддерживал предоставление французского гражданства по праву земли и призывал правых и сторонников президента к компромиссу.

Активизация работы Дарманена с электоратом происходит в то время, когда действующего президента Эммануэля Макрона обвиняют в неспособности держать слово, реализовать задуманное, а также в презрении к народным избранникам и демократическим органам власти.

Однако при этом Макрон детище Дарманена активно продвигает и хочет принять его до конца года. Но, как отмечают многие СМИ, президент категорически отказывается осознавать, что неспособен не только общаться с парламентской оппозицией, но и обеспечить себе должную поддержку даже среди союзников. Надежды на конструктивный диалог с представителями самых разных политических лагерей превращаются в ничто, попытки найти компромисс проваливаются.

Макрон видит решение в создании особой комиссии из парламентариев и сенаторов для доработки законопроекта. Однако многие уверены, что текст не сможет быть принят в такие краткие сроки без применения особой процедуры, предусмотренной статьей 49.3 конституции и позволяющей обойти решение парламента.

Загвоздка в том, что лимит использования этой меры в текущем периоде был исчерпан, в том числе из-за принятия закона о пенсионной реформе.

В связи с этим у президента есть три пути — отказаться от немедленного принятия закона, попытаться найти поддержку среди народных избранников или распустить правительство. Первые два варианта кажутся невозможными. А последний приведет к политическому и социальному взрыву, о котором Макрона предупреждали еще весной.

Тогда подобного сценария с трудом удалось избежать. Если он произойдёт сейчас, последствия для Франции и для Европы могут быть непредсказуемыми. Положение в стране крайне нестабильно. И многое будет сейчас решаться на полях сражений за принятие закона об иммиграции, значение которого выходит далеко за рамки простого урегулирования одного из аспектов жизни страны.