13 декабря Владимир Зеленский прибыл с первым официальным визитом в Норвегию. Заранее о визите не сообщалось. Да и в целом мерам безопасности было уделено повышенное внимание, что стало для норвежцев в определенной степени в диковинку.

Иван Шилов ИА Регнум

Утром в Осло было частично перекрыто движение на трассе Е6 в направлении столицы. Дорожные камеры на шоссе зафиксировали полностью пустые полосы в течение примерно пяти минут. Для норвежского рабочего утра это было определенным испытанием. Затем по дороге проследовал кортеж Зеленского, состоявший как минимум из 24 автомобилей.

«Мировой лидер поддержки»

Кроме встречи с премьер-министром Норвегии, королевской четой, представителями норвежского бизнеса и выступления в норвежском парламенте, Зеленский принял участие в саммите лидеров северных стран. В своем заявлении лидеры пяти стран Северной Европы повторили обещание, которое неустанно звучит с начала СВО — поддерживать Украину «до тех пор, пока это необходимо».

Вопрос в том, что на самом деле подразумевается под слово «необходимо»? Необходимо для чего?

Речь идет о поддержке, пока Украина не выйдет к границам 1991 года, о чём постоянно говорят сами украинские политики? Или украинцам необходимо получить достаточную поддержку, чтобы занять более сильную позицию на переговорах? Западные лидеры в основном избегают этого вопроса. Об этом не принято говорить вслух.

При этом можно повторять, что Украина должна сама решить, когда наступит подходящее время для мирных переговоров и какие условия мира для них приемлемы.

Но всё не так просто. То, какую поддержку Украина получает от Запада, во многом влияет на достижения на поле боя. Если политическая поддержка уменьшится, поставки боеприпасов прекратятся, а в украинской казне закончатся деньги, то не Украина будет решать, когда начинать переговоры и на каких условиях.

Во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и норвежского премьер-министра Йонаса Гар Стёре президент Украины рассыпался в комплиментах как в адрес самого Стёре, так и в адрес всей Норвегии, назвав страну «мировым лидером поддержки Украины».

«Норвегия — первая страна, имеющая долгосрочную программу поддержки Украины», — сказал Зеленский, имея в виду «программу Нансена», которая была принята парламентским большинством в феврале этого года.

Стоимость программы оценивается в 75 миллиардов норвежских крон (около 7 млрд долларов), она рассчитана на пять лет и направлена на поддержку Украины в военной, гражданской и гуманитарной сферах. Зеленский поблагодарил Стёре, а также правительство, Стортинг и норвежский народ за эту программу.

Согласно обзору Кильского института мировой экономики, только институты Европейского союза, США, Германия и Великобритания опережают Норвегию по общему объёму обещанной военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

На совместной пресс-конференции Стёре озвучил новые обещания по поддержке Украины, которые идут в дополнение к мерам поддержки, уже объявленным в 2023 году.

Страна выделит 135 млн крон, которые будут направлены на предоставление населению основных услуг в сфере образования, здравоохранения и пенсионного обеспечения. Кроме того, в начале следующего года Норвегия выплатит Украине 3 млрд крон в качестве бюджетной поддержки. Поддержка осуществляется через Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF).

Для поддержки противовоздушной обороны Украины Норвегия выделит еще 335 млн крон. Миллиард крон пойдет на софинансирование увеличения мощности оборонной промышленности по производству боеприпасов и ракет. И, наконец, 137 млн крон предназначены для зимней гуманитарной программы ООН.

Украине можно благодарить Норвегию не только за долгосрочную программу поддержки. Например, в стране уже размещены больше 65 тысяч украинских беженцев. Для них Норвегия использует в два раза более щедрые схемы помощи, чем Швеция и Дания.

Новые данные Директората по делам иностранцев (UDI) показывают, что за последние 13 недель Норвегия приняла на 50% больше украинцев, чем Дания, Швеция и Финляндия вместе взятые. Так, Дания приняла 3265 человек, Финляндия — 3226, Швеция — 2310, а Норвегия — 13 217.

Норвежская Партия прогресса связывает эти цифры с чрезмерными социальными пособиями, которые создают неблагоприятный и специфически норвежский «эффект притяжения». Размер пособий в этой стране в целом в два–четыре раза выше, чем в Швеции, а по сравнению с Данией — примерно в два раза.

Кроме того, Норвегия помогает Украине и в оборонной сфере — как поставками вооружений, так и новыми инициативами. Так, 11 декабря в Лондоне были озвучены подробности новой совместной инициативы Норвегии и Великобритании — «Коалиции морских возможностей», действие которой рассчитано до 2035 года.

Гигантские сверхдоходы

Глядя на все эти аспекты норвежской поддержки украинцев, у любого возникнет вопрос: за что такая щедрость?

Если полагаться на официальную риторику норвежских политиков, то причина кроется в борьбе Украины за свободу, которая дорога и важна для самих норвежцев. Ведь они на протяжении длительного периода своей истории были частью Дании, а потом и Швеции.

Но при внимательном рассмотрении становится более понятно, почему норвежским политикам легче, чем политикам большинства других стран, предоставлять помощь Украине. Да просто потому, что боевые действия принесли в казну Норвегии огромные дополнительные доходы.

«Норвегия зарабатывает ошеломляющие суммы на войне на Украине», — заявляло в прошлом году издание The Economist. В октябре этого года историк Свен Г. Холтсмарка заявил, что 10,7 млрд крон, которые Норвегия предоставила в 2022 году Украине, были эквивалентны четырем дням дополнительного дохода благодаря высоким ценам на нефть и газ.

В этом году 3,5 млрд крон были «заимствованы» из финансирования, выделенного на будущие годы, поскольку потребность в военной поддержке Украины была очень велика. Нечто подобное может повториться и в следующем году.

Практически вся сумма, выделенная на 2024-й на гражданскую и гуманитарную помощь, уже направлена на различные цели. В конечном итоге, судя по всему, «программа Нансена» обойдется значительно дороже, чем 75 миллиардов норвежских крон.

И хотя цены на нефть и газ сейчас далеко не такие высокие, как сразу после начала СВО, у Норвегии в следующем году всё равно будет солидный бюджетный профицит. Поэтому страна пообещала еще большую поддержку Украины в ближайшие годы.

Остальные не так щедры

Участие в своеобразном «перераспределении» норвежских сверхдоходов несколько подсластило Зеленскому горькое послевкусие от поездки в Латинскую Америку и США. Богатая на подарки остановка в Осло была сделана по пути от «американских друзей», которые сейчас создают Зеленскому огромные трудности.

Эта неделя выдалась для него весьма насыщенной. Некоторые аналитики считают, что это время станет судьбоносным как для Украины, так и для самого Зеленского. На выходных он был в Аргентине, где присутствовал на инаугурации нового президента страны. В понедельник он прибыл в Вашингтон, где встретился с Джо Байденом и конгрессменами. Разумно предположить, что Зеленский отправится в Брюссель, где в четверг и пятницу состоится саммит ЕС. Тем более на повестке находятся такие вопросы, как поддержка Украины, так и возможные переговоры о членстве страны в ЕС.

Однако для Украины не всё так радужно.

Зеленский посетил Вашингтон в попытке вывести Сенат из тупика по вопросу помощи Украине. Президент Байден предложил новый пакет поддержки Украины в размере 60 млрд долларов. Но он был заблокирован Конгрессом.

Джо Байден пригласил Зеленского в попытке оказать давление на сенаторов-республиканцев, чтобы они поддержали законопроект о помощи Украине. К тому же в Соединенных Штатах политическая конфронтация обостряется в преддверии года президентских выборов.

В ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает одновременно заблокировать как новый пакет санкций против России, так и переговоры с Украиной о членстве в Союзе.

Кроме того, обострение израильско-палестинского конфликта отвлекло внимание мировой общественности от событий на Украине. Это наглядно продемонстрировал саммит ЕС в конце октября. Зеленский выступал там по видеосвязи, однако почти всё время встречи заняло обсуждение драмы на Ближнем Востоке.

Простой поиск в медиаархиве Retriever показывает, что количество случаев упоминания слова «Украина» упало в ноябре до самого низкого уровня с конца февраля 2022 года.

Одновременно в исследовании Кильского института мировой экономики отмечается, что за год уровень обещаний новой военной, экономической и гуманитарной поддержки Украине упал на 90%.

В докладе также говорится, что Украина становится всё более зависимой от небольшой группы доноров — США, Германия и страны Северной Европы. И Норвегия, зарабатывающая благодаря этой войне, занимает в этой группе особое место.