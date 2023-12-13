В Бухаресте активно обсуждается сценарий, согласно которому заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ вскоре вернётся на родину и станет кандидатом в президенты от наиболее рейтинговой в стране Социал-демократической партии.

Страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсети Диана Шошоакэ

9 декабря в Тимишоаре была представлена его книга «Битва за будущее Румынии. Мысли румына на вершине НАТО». В книге выдвинута весьма оригинальная геополитическая концепция о новой роли Румынии в Европе. Согласно ей, Бухарест должен стать одной из вершин «естественного» европейского четырёхугольника наряду с Парижем, Берлином и Варшавой.

Такая конструкция, по мнению автора, станет следствием расширения Европейского союза за счёт Западных Балкан, Южного Кавказа, Украины и Молдавии. Последнюю он, кстати, ссылаясь на позицию Майи Санду, видит в ЕС «рядом с Румынией».

Такая трансформация, по словам заместителя генсека, позволит покончить с периферийным статусом Румынии в Евросоюзе. Но между строк читается надежда автора на формирование у Бухареста собственной сферы влияния.

Джоанэ явно заигрывает с румынскими элитами, которым, в свою очередь предстоит определиться с номинантами на пост президента. Лидер социал-демократов и нынешний глава правительства Румынии Марчел Чолаку явно сам метит на высший пост в стране. Поэтому борьба между двумя претендентами на выдвижение от СДП будет нешуточной.

На стороне премьер-министра административный ресурс, но вице-генсек играет на остром чувстве неудовлетворённости румынских элит своим третьестепенным статусом в Евросоюзе.

В Бухаресте ведь ещё свежи воспоминания о том, как «гений Карпат» Николае Чаушеску был одним из лидеров социалистического блока и умудрялся лавировать между СССР и США.

Всплеск популярности сторонников усиления румынского влияния в частности и евроскептиков в целом связан, в том числе, и с различными инициативами, исходящими от других стран ЕС.

Например, наподобие той, что на днях высказал австрийский министр внутренних дел Герхард Карнер. Болезненный для Бухареста вопрос присоединения к Шенгенскому соглашению он предлагает решить при условии, если Румыния (как и Болгария) возьмёт на себя ответственность за мигрантов, нелегально прибывших в Австрию.

По сути, это означает превращение двух дунайских государств в накопительно-пересыльные регионы для нелегальных мигрантов, выдворенных из стран Центральной Европы. Причём такое решение будет означать присоединение Румынии только к воздушной компоненте Шенгена. То есть из аэропорта Бухареста в остальной ЕС улететь без паспорта будет можно, а если ехать поездом или машиной — надо проходить пограничный контроль.

Взлет интереса избирателей к евроскептикам фиксируют и социологи.

В конце ноября он отмечен в масштабном исследовании, проведённом группой INSCOP. Довольно неожиданно в тройку наиболее узнаваемых политиков Румынии вошла член Сената (верхней палаты парламента) Румынии Диана Шошоакэ. Первое и второе места заняли нынешний президент Румынии Клаус Йоханнис и бывший мэр Бухареста Габриэла Фирея.

Диана Шошаэке — относительно молодой румынский политик (48 лет), три года назад впервые ставшая парламентарием и широко известная своим эпатажным поведением.

В марте 2023 года она предлагала денонсировать румынско-украинский договор о добрососедстве и отнять у Украины «исторические земли Румынии». Речь о Северной Буковине, южнобессарабской области Буджак, а также об острове Змеином.

Во время октябрьского визита Владимира Зеленского в Бухарест сенатор заявляла, что не позволит ему выступать в румынском парламенте. Предварительно заявленное выступление Зеленского действительно в последний момент было отменено, и многие увидели в этом плоды усилий Шошоакэ.

Тогда она выложила в соцсети ролик с обращением к президенту Румынии: «Я скажу вам так, господин Йоханнис, если я поймаю Зеленского в парламенте, то будет плохо. Можете привести сюда все службы охраны мира!». Вероятно, субтильный украинский президент предпочёл не связываться со знойным сенатором в леопардовой блузе.

Шошоакэ тогда не постеснялась развернуть у парламентской трибуны карту Великой Румынии (с включёнными в границы государства территориями Украины и Республики Молдова). На импровизированной пресс-конференции она так комментировала её: «Это настоящая карта Румынии с территориями, украденными Украиной». Киевского лидера Шошоакэ заочно обвинила в преследовании румынских священников и языка.

Активисты возглавляемой Шошоакэ партии S. O. S. Romania приняли участие в акции в поддержку украинского митрополита румынского происхождения Лонгина (Михаила Жара). Последний осмеливается выступать на Украине с антивоенными проповедями и отказывается благословлять прихожан, отправляющихся на братоубийственную войну с Россией.

Собственную страну Шошоакэ считает колониально зависимой от Евросоюза и США территорией. Она критикует нынешний экономический курс, при котором Румыния сокращает реальное производство товаров и всё больше попадает в долговую кабалу. Внешний долг Бухареста, по словам политика, уже превысил 50% ВВП.

Сенатор бьёт тревогу из-за нарастающей трудовой миграции румын в более благополучные страны ЕС. По её словам, в страну всё активнее завозят иностранную рабочую силу из Азии и с Ближнего Востока.

Осуждает Шошоакэ и поощряемый Брюсселем пересмотр традиционных семейных ценностей.

Респектабельные румынские СМИ объясняют поведение скандального сенатора происками российских спецслужб, якобы управляющих её действиями. Тем не менее экспансионистская и евроскептическая риторика Шошоакэ упала на благодатную почву.

Согласно упомянутому социологическому исследованию, лидер S. O. S. Romania имеет и довольно высокий рейтинг доверия среди румын (22,7%). По этому показателю она опережает президента республики и лишь немного уступает главе правительства.

Аналитики INSCOP в связи с этим следующим образом моделируют президентские выборы 2024 года в Румынии.

При одновременном выдвижении Джоанэ и Чолаку они пройдут во второй тур избирательной гонки, а Шошоакэ станет «бронзовым призёром» первого тура. Соответственно, от позиции сенатора будет сильно зависеть окончательный итог выборов. Но возможен вариант, при котором во втором туре встретятся нынешний вице-генсек НАТО и лидер S. O. S. Romania. Это произойдёт в том случае, если главу румынского правительства убедят не выдвигаться на президентских выборах.

Таким образом, вполне возможен вариант, когда на решающем этапе борьбы за главный государственный пост в ноябре 2024 года схлестнутся два адепта Великой Румынии. Мирча Джоанэ представит более мягкий проект румынской экспансии, интегрированный в евроинтеграцию, Диана Шошоакэ — евроскептический вариант.