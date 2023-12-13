Премьер-министр Польши Дональд Туск, избранный на эту позицию новым парламентским большинством («Гражданская платформа» — «Третий путь» — «Новые левые») готовится сегодня, 13 декабря, принести присягу польскому президенту Анджею Дуде. После чего он вылетит в Брюссель для участия в саммитах ЕС, которые завершатся 15 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне Туск представил в сейме Польши правительство, куда вошли представители трех блоков, и назвал некоторые приоритеты своей политики. В том числе и внешнеполитический раздел.

Пояснив, что сейчас «война стоит на наших границах», премьер призвал «вернуть» страну на Висле в евроатлантическое сообщество.

«Польша есть и будет ключевым, сильным, суверенным звеном Североатлантического альянса, Польша будет верным, стабильным, уверенным союзником США, Польша вернет себе лидерство в Европейском союзе», — заявил Туск. При этом он подчеркнул, что в ЕС его «никто не переиграет» и он вернет Польшу на ее «законное место».

Первым делом в Европе премьер собирается говорить об Украине. «Я отправлюсь в Брюссель с оправданной надеждой на то, что мы найдем способ убедить наших традиционных союзников однозначно выступить за свободу, республиканские ценности и защиту Украины от российской агрессии», — объявил Туск.

Он пообещал потребовать полной мобилизации Запада, чтобы помочь киевскому режиму. Однако сделал оговорку, что это не может означать применения «дружеской напористости», когда речь идет о национальных интересах, и упомянул в этом контексте польских предпринимателей, перевозчиков и фермеров.

Вместе с Туском внешнеполитические задачи будут реализовывать, прежде всего, два министра — национальной обороны и иностранных дел.

Первую позицию занял председатель Польской крестьянской партии («Третий путь») Владислав Косиняк-Камыш, врач по образованию. Военного опыта у него нет, но для правящей коалиции это не минус, а плюс. Там считают, что контролировать министерство обороны должен гражданский политик.

«Взгляды лидера Польской крестьянской партии на армию неизвестны, мы имеем дело с политиком, которого в этом отношении можно назвать «чистой доской», — замечает газета Rzeczpospolita. В свою очередь оппоненты Косиняка-Камыша заявляют, что он находится под сильным влиянием Туска и вернувшегося на пост главы МИД Польши Радослава Сикорского.

Однако и Туску, и Сикорскому придется побороться за душу министра обороны с Дудой. Президент давно интересуется оборонными вопросами. В этом году он внес законопроект о реформе армии, которая предполагает усиление роли генерального штаба. Сам Косиняк-Камыш сообщил, что открыт для сотрудничества с Дудой.

Таким образом, первые заявления министра обороны говорят о том, что у него есть шанс найти общий язык с президентом. Как и Дуда, он делает ставку на инвестиции в оборонный потенциал Польши и сотрудничество национальных армий в рамках НАТО.

В этом можно усмотреть расхождение позиций Косиняка-Камыша с Сикорским. Последний выражал заинтересованность в «лидерстве» Варшавы в европейском оборонном проекте, который является инициативой Парижа. Многие западные и польские эксперты воспринимают этот проект как альтернативу «проамериканскому» Североатлантическому альянсу.

Но означает ли это перспективу расколов в польском истеблишменте между сторонниками ориентации на Вашингтон и сторонниками ориентации на Брюссель? Что касается Сикорского, то, возможно, новый-старый министр иностранных дел играет вдолгую, предвидя сложности в польско-американских отношениях в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в следующем году.

При таком развитии событий Вашингтон навяжет Евросоюзу вынужденную «стратегическую автономию», а Варшаве придется опираться исключительно на Брюссель. В этом контексте польскому дипломатическому ведомству уже сейчас надо будет срочно реанимировать Веймарский треугольник Германия — Польша — Франция. А также выстраивать новые региональные союзы за пределами Центральной и Восточной Европы, прорываться в Скандинавию с проекцией на Великобританию.

Насколько такое по силам Сикорскому, сказать сложно, хотя он известен способностью совершать резкие развороты. Будучи главой МИД Польши в 2007–2014 годах, он пошел на перезагрузку отношений с Россией в конце нулевых. Причем, как утверждал сам Сикорский в июне сего года, «мы там (в Москве. — Прим. ред.) были до Барака Обамы».

Но нельзя забывать и о том, что Сикорский во время «евромайдана» в Киеве вместе с немецкими и французскими дипломатами приложил руку к свержению президента Украины Виктора Януковича. А после воссоединения Крыма с Россией, по его словам, Варшава «решила, что договориться с Путиным не удастся».

Сам Туск в своей «тронной речи» сейчас не упоминал Россию отдельно, только косвенно в контексте украинского конфликта. Поэтому пока не совсем понятно, как именно премьер и глава МИД будут выстраивать отношения с Москвой.

Вероятно, кое-что прояснится после поездки Туска на саммит в ЕС. Портал Onet допускает, что в Брюсселе у главы польского правительства может состояться встреча с Владимиром Зеленским.

Помимо того, по данным издания, «возможен скорый визит нового главы польского правительства в украинскую столицу».

Однако вначале Туск должен «сверить часы» в Брюсселе с европейскими партнерами, после чего его заявления о безоговорочной поддержке киевского режима могут быть скорректированы. Ведь в ЕС далеко не все разделяют такую позицию. В частности, против выступает ситуативный блок Австрия — Венгрия — Словакия.

Учитывая эклектичный характер польского правительства и правящей коалиции, Туску придется брать в расчет настроения и тех своих союзников, которых мало заботят интересы Украины.