Сейм Польши вынес свое решение в отношении правительства Матеуша Моравецкого. В его поддержку проголосовало 190 депутатов из 460, против — 266. Таким образом, правящая на протяжении последних 8 лет партия «Право и Справедливость» (PiS) официально перешла в оппозицию.

Иван Шилов ИА Регнум Матеуш Моравецкий

Утреннее выступление Моравецкого в нижней палате польского парламента носило двоякий характер.

Во-первых, он еще раз перечислил достижения «Права и Справедливости» как правящей партии. Перешедшая в оппозицию PiS постоянно будет напоминать о них полякам во время работы нового совета министров.

Во-вторых, Моравецкий обозначил ключевые направления будущей политики «Права и Справедливости», нацеленной взять реванш.

«Единственное банкротство, свидетелем которого мы стали, — это банкротство неолиберализма», — заявил он. Под «неолибералами» понимаются, естественно, партия «Гражданская платформа» и ее лидер Дональд Туск, готовящийся стать главой правительства.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий нарисовал историю, которую будет строить новая тотальная оппозиция, — заключает газета Rzeczpospolita. — Тотальная, прежде всего, против «неолиберализма». Парадоксально, но партия «Право и Справедливость» станет левой оппозицией либеральному правительству Дональда Туска».

Следует признать, что за восемь лет правления PiS действительно сделала немало шагов навстречу тем полякам, которых ранее игнорировали: жителям сел и небольших городов. Некоторые ее социальные инициативы сейчас даже постарались присвоить оппоненты «Права и Справедливости». Так, «Гражданская платформа» отметилась на днях заявлением, из которого следовало, что это будто бы она выступила с идеей увеличить пособие 500 плюс (500 злотых ежемесячно на ребенка) до 800 плюс.

Продолжит ли эту политику новый правящий альянс трех блоков («Гражданская платформа» — «Третий путь» — «Новые левые»)? Возможно, со стороны левых можно ожидать поддержки и даже развития социальной политики PiS.

Что же касается Туска, то, будучи премьером в 2007–2014 годах, он обеспечивал высокий уровень жизни жителям мегаполисов, в то время как населявшие провинцию люди были отрезаны от европейских «финансовых ручейков». Посмотрим, сделал ли Туск выводы из этой истории.

Легкой жизни ему не обещается. «Право и Справедливость» постарается максимально затруднить будущему правительству диалог с Брюсселем, от которого зависит экономика.

«Место Польши — в ЕС, наша роль не только быть в ЕС, но и менять его к лучшему, — заявил Моравецкий. — Только внутри ЕС мы можем противодействовать централистским тенденциям, которые, если они будут развиваться, в конечном итоге разрушат его».

В схватке с Брюсселем у PiS есть союзник в лице Конституционного трибунала Польши.

В день, когда Моравецкий выступал в сейме, судьи приняли решение по иску, выдвинутому министром юстиции и генеральным прокурором Збигневом Зёбро.

«Конституционный трибунал в полном составе постановил, что правила Европейского союза, на основании которых Суд ЕС наложил на Польшу штрафные санкции по делу шахты Туров и бывшей Дисциплинарной палаты, являются неконституционными, — сообщает портал Onet. — По словам судьи Збигнева Енджеевского, согласие с оспариваемым законом ЕС может привести к ситуации, в которой Польша перестанет функционировать как суверенное государство».

С этим на саммит ЕС, который пройдет 14–15 декабря, придется ехать Туску.

После победы альянса трех блоков на парламентских выборах и объявления лидера «Гражданской платформы» будущим премьером ему решила сделать «комплимент» Еврокомиссия, объявив о готовности разблокировать выделение средств из европейского Фонда восстановления экономики, предназначенных Польше.

Проблема в том, что эти гранты и кредиты правительству Моравецкого не перечисляли, среди прочего, под предлогом невыполнения Варшавой решений Суда ЕС. Если сейчас Брюссель закроет глаза на выдвинутые им ранее условия, это покажет политическую ангажированность позиционируемого как правовой аргумента Суда ЕС и Еврокомиссии.

Всем этим будет активно пользоваться «Право и Справедливость».

Вопрос в том, кто станет острием партии против нового правительства и сторонников усиления централизации Евросоюза. Все же на посту премьера Моравецкий соглашался с рядом инициатив Еврокомиссии, которые в самой PiS и союзных с ней партий признавали вредными и опасными для Польши.

Так, Зёбро, являющийся лидером партии «Суверенная Польша», входившей в правящую коалицию с «Правом и Справедливостью», заявил еженедельнику Do Rzeczy, что его депутаты будут голосовать за правительство Моравецкого только потому, что Туск еще хуже.

«У нас есть оговорки в отношении премьера, который допустил стратегические ошибки в европейской политике, согласившись на значительное расширение полномочий ЕС за счет стран-членов, — сказал Зёбро. — Тем самым он позволил Еврокомиссии вмешиваться во внутренние дела Польши, что также повлияло на исход выборов. Но сегодня альтернативой Моравецкому является практически прямое правление Берлина в Польше, осуществляемое руками немецкого губернатора Туска».

Это говорит о том, что, пока новые министры и их заместители будут принимать дела и осваиваться в правительственных коридорах, PiS предстоит серьезная перегруппировка и «чистка» руководства, а бывшему премьеру Моравецкому придется заручиться своего рода вотумом доверия среди однопартийцев. Стопроцентных гарантий, что он его получит, сегодня никто не дает.

Что же касается нового премьер-министра, то, как и ожидалось, уже вечером 11 декабря сейм Польши проголосовал за назначение Дональда Туска новым председателем совета министров. За выступили 248 депутатов, против — 201 депутат.