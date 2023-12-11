В понедельник, 11 декабря, в Лондоне были озвучены подробности новой инициативы в поддержку Украины, информация о которой появилась еще на прошлой неделе. Норвегия совместно с Великобританией возглавят «Коалицию морских возможностей», действие которой рассчитано до 2035-м.

Иван Шилов ИА Регнум Тральщик Sandown

Кроме того, сегодня министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил передачу Украине двух тральщиков Sandown Королевского флота с целью укрепления способности Украины действовать на море.

Одной из целей инициативы называется сохранение Черного моря открытым для торговли и свободного передвижения, так как, по мнению британской стороны, на экономику Украины по-прежнему влияет блокада Черного моря со стороны России, которая значительно снизила способность Украины перемещать жизненно важные экспортные товары по морю.

Укрепление морских возможностей ВСУ, в частности противодействие угрозе со стороны российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины — так заявляют в Лондоне.

По официальной информации министерства обороны Великобритании, в основу решения о создании коалиции лег визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона на Украину в прошлом месяце, где он приветствовал запуск нового «Механизма единства» между британской компанией Marsh McLennan и правительством Украины. Эта инициатива обеспечит доступное страхование доставки зерна и других критически важных продуктов питания по всему миру с Украины.

Свои интересы в Черноморском регионе британцы позиционируют как гуманитарную инициативу, которая является частью международных усилий по смягчению глобального продовольственного кризиса.

Именно гуманистические начала этой коалиции вызывают наибольшие сомнения.

Ведь еще в октябре 2023 года, выступая по видеосвязи на парламентском форуме «Крымской платформы», который проходил в Чехии, президент Украины Владимир Зеленский гордо заявлял о новых временных экспортных маршрутах из морских портов Украины в придачу к имеющемуся экспорту через дунайский портовый регион и сухопутные пути солидарности.

«С начала работы нового экспортного коридора в Черном море зашли под загрузку почти 50 судов, а заявлены на подход еще больше 50», — заявлял тогда Зеленский.

Если, по мнению украинской стороны, эффективно функционируют временные корриды в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморска (до 2016 года — Ильичевск. — Прим. ред.), Одесса и Южный, зачем же тогда запускать целую коалицию, рассчитанную аж до 2035 года?

Основная цель запуска инициативы, конечно, заключается не в попытках смягчить глобальный продовольственной кризис. Понимая, что на временных коридорах Украины сохраняется минная опасность, страны могли бы ограничиться передачей современных противоминных кораблей.

Комментируя создание коалиции, министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам открыто заявил, что «оборона Украины важна для евроатлантической безопасности». Поэтому можно обоснованно утверждать, что коалиция заключается с прицелом на будущее, хоть и акцентируется, что цель — в поддержке Украины в краткосрочной перспективе.

Западные страны хотят помочь Украине преобразовать свой военно-морской флот, сделав его более совместимым с вооруженными силами стран НАТО.

Перевод на натовские рельсы украинской армии уже давно идет в сухопутных войсках Украины. Украинские военные тренируются на западных полигонах, где обучаются управлению западной техникой. Кроме этого, уже проходят обучения и украинские летчики для управления истребителями F-16. Теперь настала очередь морских сил.

К тому же у Великобритании и Норвегии уже есть опыт взаимодействия с ВМС Украины.

Так, например, в сентябре 2023 норвежское издание VG на фоне ракетного удара воздушных сил Украины по Севастополю опубликовало статью об обучении украинских морских пехотинцев в Северной Норвегии.

В условиях секретности в течение пяти недель украинские морские пехотинцы тренировались в северных норвежских фьордах вместе с норвежскими служащими береговой охраны. Сообщалось, что «обучение призвано укрепить способность Украины вернуть себе территории, оккупированные Россией, которая контролирует большую часть украинского побережья Черного моря».

При этом не стоит думать, что помощь западных стран Украине имеет альтруистический характер. В подобных совместных тренировках обучение является обоюдным: украинцы делятся с западными инструкторами большим количеством новых знаний о том, как вести высокоинтенсивную войну в наши дни.

Это приводит к тому, что Норвегия, например, уже обновила программу подготовки своих морских пехотинцев.

За красивыми фразами и громкими заявлениями по поводу создаваемой коалиции кроются достаточно примитивные задачи. Украину не зря называют испытательным полигоном НАТО как для обкатки новых видов вооружения, так и тактики ведения боя. И сотрудничество между Британией и Норвегией под предлогом помощи ВСУ является идеальным для этого прикрытием.