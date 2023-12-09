Эта неделя ознаменовалась знаковыми событиями в сфере российской внешней политики. Президент России Владимир Путин совершил государственный визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где провел переговоры с президентом страны шейхом Мухаммадом бен Заидом аль Нахайяном. Затем Путин посетил Королевство Саудовскую Аравию (КСА), встретившись с наследным принцем Мухаммадом бен Салманом аль-Саудом. А в четверг уже в Москве принимал президента Исламской Республики Ирана (ИРИ) Эбрахима Раиси.

Иван Шилов ИА Регнум

Но и это еще не всё. Прошедшие саммиты с лидерами исламских государств были дополнены встречей с наследным принцем Султаната Оман Зиязаном бен Хейсамом аль-Саидом в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет».

Очевидно, что указанные события в полной мере отражают два главных фактора российской внешней политики и еще раз подтверждают их.

Во-первых это то, что Запад, несмотря на все усилия, не способен изолировать Россию и заставить лидеров глобального Юга придерживаться односторонних антироссийских санкций. Во-вторых, очевидно, что отношения Москвы именно с исламским миром и его лидерами на данный момент становятся безальтернативными. Этот вектор российской внешней политики будет оставаться приоритетным (наряду с китайским) и в обозримой перспективе.

Подобные встречи с лидерами ближневосточных исламских государств происходят в рамках «общего кейса», что свидетельствует о тесной увязке и переплетении российских интересов с общеближневосточными. Решение насущных проблем и проистекающих из них вопросов требует комплексного подхода и определённой синхронизации.

Поэтому и встречи Владимира Путина с лидерами ОАЭ, КСА, ИРИ и наследным принцем Омана следовали одна за другой в рамках трёх рабочих дней. Тем самым отношения России с исламским миром приобретают «3D-измерение» и стратегическую глубину, становятся эшелонированными.

Глубина отношений

В этом контексте важно обратить внимание на то, что и Иран, и ОАЭ, и Саудовскую Аравию с Оманом также объединяет российский проект «Север-Юг». Эта инициатива, возникшая как российско-иранская, теперь привлекает всё больше участников и в перспективе может стать геополитическим проектом наподобие китайского «пояса и пути».

Таким образом, геополитический разворот России на юг, в сторону исламского мира и Ближнего Востока может быть институализирован и в рамках соответствующих геополитических проектов, устойчивость которых должна поддерживаться и твёрдой экономической платформой.

Ещё одним аспектом, подводящим общий фундамент под эти встречи, является то, что Абу-Даби, Эр-Рияд и Тегеран с 1 января 2024 года станут полноправными членами БРИКС. Вместе с Египтом они образуют «исламскую четверку» этого объединения.

Кроме того, эти же страны являются либо членами ШОС, либо кандидатами и наблюдателями в этой организации — еще одной структуры наряду с БРИКС, чье активное развитие подтверждает ускоренный процесс формирования нового многополярного мира. Всё это и определяет «эшелонированность» и «стратегическую глубину» связей России и с этими странами, и с исламским миром в целом.

Поэтому, конечно, общим моментом встреч Владимира Путина с лидерами этих стран стало их приглашение на саммит БРИКС в российской Казани. Казань превратилась в «окно» России в исламский мир, став главной площадкой взаимодействия между Москвой и исламскими столицами.

Она примет и первый саммит БРИКС в обновлённом составе, где 4 из 5 новых участников (если не считать Аргентины, чье участие в БРИКС теперь под сомнением) являются мусульманскими государствами.

Еще одним регионом, через который выстраиваются сети взаимодействия России и государств Ближнего Востока, является Чеченская Республика. Но здесь, скорее, роль играет личностный фактор её главы, Рамзана Кадырова, который сопровождал Владимира Путина в его поездке в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Интересно, что Кадыров задержался в Саудовской Аравии еще как минимум на сутки. По информации государственного Саудовского агентства печати, 6 декабря чеченский лидер посетил Мекку для совершения ритуала умры — малого хаджа. А уже 7 декабря встретился в Медине с заместителем губернатора региона Саудом бен Халидом бен Фейсалом.

«3D-измерение» российской политики в отношении государств исламского мира — это и важная роль российских регионов, где жители и главы являются мусульманами. Огромное значение имеет взаимодействие этих субъектов РФ как с государствами, так и с целыми регионами. Отсюда и позиционирование России как интегральной части и части исламского мира, а не некоего «чужеродного элемента», как страны Запада.

Доверие и престиж

Еще одним важным элементом, на который следует обратить внимание, стало сопровождение президентского борта звеном истребителей Су-35С ВКС РФ. Это беспрецедентное событие, так как обычно сопровождение, если и предоставляется, то только принимающей стороной. Здесь же мы увидели, как российские боевые самолеты обеспечивали пролет борта номер один через Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Безусловно, это должно было подчеркнуть особую роль российской миссии на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом, обозначить особо доверительные отношения Москвы с Тегераном, Абу-Даби и Эр-Риядом.

И, конечно, подобный почетный конвой следует рассматривать исключительно через призму внешнеполитического престижа Российской Федерации, а не в качестве какого бы то ни было недоверия к способностям этих государств обеспечить безопасность российского лидера. О чем поспешили об этом заявить некоторые «оппозиционные» деятели.

Наоборот, подобный эскорт российского президента говорит об особом отношении к России и ее лидеру со стороны ближневосточных партнеров. Таким образом они готовы подчеркнуть высокий статус Москвы в регионе, что особенно важно на фоне безуспешных попыток Запада изолировать и маргинализировать РФ.

Фактором доверительного характера отношений Владимира Путина с лидерами ближневосточных государств стало и то, что подробности многочасовых встреч с ними и детали возможных договоренностей остались «за кадром». Это очень важный момент и необходимость в условиях односторонних «санкций» со стороны Запада в отношении России.

Чем меньше просочится информации о будущих сделках между Россией и ее партнерами, тем меньше возможностей у наших противников действовать на упреждение. То есть можно сказать, что «обход санкций любит тишину». Поэтому никого не должно удивлять то, что по итогам переговоров были обнародованы лишь немногие их результаты.

Но то, что сами встречи длились много часов (например российско-иранская — пять часов и российско-саудовская — три), свидетельствует о широком спектре вопросов, по которым могли быть достигнуты конкретные договоренности. Просто их обнародование сочли преждевременным.

Также важно иметь в виду, что Саудовская Аравия и ОАЭ могут сыграть существенную роль в поисках путей разрешения конфликта России и Запада вокруг Украины. Их благожелательный нейтралитет по отношению к РФ, партнерские и доверительные отношения с Москвой являются гарантиями, что их мирные инициативы и планы урегулирования не будут идти вразрез с российскими интересами и не нарушат российских «красных линий».

Поэтому российская сторона может положиться на эти страны в качестве возможных посредников и медиаторов, в случае такой необходимости.

Подтверждение стратегического партнерства с ОАЭ

Свою ближневосточную неделю Владимир Путин начал с посещения ОАЭ в рамках государственного визита. Российского президента, как уже отмечалось, сопровождала представительная делегация.

Особый характер отношений между Россией и ОАЭ определяется Декларацией о стратегическом партнерстве, подписанной еще в 2018 году. А после начала СВО президент Эмиратов дважды посетил Россию, несмотря на давление со стороны Запада.

Незадолго до поездки Путина ОАЭ столкнулись с новыми требованиями со стороны США и их союзников «закрыть каналы», используемые Москвой для обхода односторонних санкций и ограничить связи с Россией. В частности, появилась информация якобы о том, что эмиратские банки стали отказываться от работы с российскими счетами. Однако проверка данных фактов указывает, что если такие случаи и были, то они не касались всех банков ОАЭ и являются в большей части исключением, нежели правилом.

При этом западные СМИ (в частности, ВВС) отмечают, что визит в ОАЭ был нужен не столько или не только Владимиру Путину, но и Мухаммаду бен Заиду. Сами Эмираты стараются закрепить за собой статус новой Швейцарии — нейтральной и богатой страны, магнита для торговцев и финансистов всего мира.

Страна дружит со всеми и потому представляет собой отличное место для международных встреч, ярмарок и — если потребуется — мирных переговоров. Как раз в те дни в Дубае проходил главный ежегодный климатический саммит ООН, к которому приковано внимание мира. Часть этого внимания «досталась» Путину, хоть его визит с тем саммитом никак связан не был.

Во время встречи во дворце Каср-аль-Ватан в Абу-Даби шейх Мухаммад и президент Путин обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес а также вопросы международной и региональной безопасности, включая ситуацию вокруг Газы и на Украине.

Они говорили о необходимости международных действий для достижения прекращения огня в секторе Газа, а также защиты гражданского населения и обеспечения безопасной, беспрепятственной и устойчивой доставки гуманитарной помощи. Лидеры двух стран подчеркнули необходимость достижения прочного и всеобъемлющего мира в регионе на основе решения о создании двух государств.

На встрече также были затронуты события на Украине: президент ОАЭ отметил, что поддерживает разрешение конфликтов во всем мире посредством диалога и дипломатии.

Были отмечены и результаты двухстороннего взаимодействия, в частности, рост товарооборота. «В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%, в этом году, я думаю, будет даже больше. То же самое касается и инвестиционной деятельности», — сказал российский президент.

Как заявил президент ОАЭ, его страна является крупнейшим инвестором в российскую экономику: за последний год инвестиции в ненефтяной сектор выросли на 103%. Особый приоритет Эмираты отдают развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, инфраструктура, передовые технологии.

В целом же товарооборот между Россией и ОАЭ за 2022 год достиг $10 млрд и продолжил расти в 2023-м.

Российско-саудовский тандем в ОПЕК+

Наряду с событиями в Газе и на Украине важным вопросом двухстороннего взаимодействия, который обсуждался на переговорах Владимира Путина и Мухаммада бен Салмана в Эр-Рияде, стало сотрудничество обеих стран в рамках ОПЕК+.

Стороны подчеркнули важность продолжения такого сотрудничества и «необходимость того, чтобы все страны-участницы присоединились к соглашению ОПЕК + таким образом, чтобы это служило интересам производителей и потребителей и поддерживало рост мировой экономики». Речь шла о необходимости поддержания выгодных для РФ и КСА цен на нефть путем продолжения снижения нефтедобычи.

Среди иных тем были также мирный атом, саудовские инвестиции в РФ и, что важно, вопросы обороны и безопасности.

Также интересно, что общей темой обсуждения стала и ситуация в Судане и саудовские инициативы по урегулированию кризиса в этой стране. Что свидетельствует о возможности координации совместных усилий Москвы и Эр-Рияда на этом треке.

Кроме того, Владимир Путин озвучил предложение по поводу того, что Россия и Саудовская Аравия могли бы создать крупное совместное предприятие по производству удобрений, одновременно представив наследному принцу Дмитрия Мазепина, акционера российской группы «Уралхим-Уралкалий».

Россия является крупнейшим в мире производителем удобрений, на ее долю приходится и около 15% мирового годового потребления.

Россия и КСА также отметили расширение общих экономических интересов двух стран, подтвердили свое намерение продолжать совместную работу по расширению и диверсификации взаимной торговли.

Также стороны договорились работать над активизацией диалога между частным сектором в двух странах для обсуждения перспективных торгово-инвестиционных возможностей и преобразования их в активные партнерские отношения.

Россия и Иран — путь от партнерства к союзничеству

Значительная «открытая» часть российско-иранских переговоров в Москве была посвящена конфликту вокруг Газы.

Президент Раиси назвал действия Израиля в секторе Газа преступлением против человечности. Еще более печальным, по словам иранского лидера, стало то, что Израиль поддерживают США и Запад. Владимир Путин во многом согласился с иранской позицией, напомнив о массовой гибели палестинских детей в Газе.

Однако, скорее всего, одной из главных тем обсуждения лидеров России и Ирана стала подготовка к заключению всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве. Это соглашение согласуется уже несколько лет, но до сих пор не было подписано. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы наконец принять этот документ.

Второй важный вопрос — это необходимость вывода торгово-экономических связей между Россией и Ираном на тот уровень, который соответствовал бы текущему статусу отношений между державами. Пока он от этого весьма далек: товарооборот между РФ и ИРИ примерно в два-три раза ниже, чем между РФ и ОАЭ.

Выйти из тупика позволит соглашение о зоне беспошлинной торговли между Ираном и ЕАЭС, этот документ, возможно, будет подписан уже в конце декабря в Санкт-Петербурге. Он предполагает полную отмену таможенных пошлин примерно на 90% всей торговой номенклатуры и должен стать действенным механизмом, стимулирующим рост товарооборота.

Наконец, наверняка обсуждалось и российско-иранское военно-техническое сотрудничество. Буквально в преддверии переговоров появились комментарии высокопоставленных иранских военных о начале поставок в ИРИ российских истребителей Су-35 и вертолетов Ми-28. Ранее на вооружение иранских ВВС уже поступили учебно-боевые самолеты Як-130.

Вероятно, тему поставок российских вооружений в Иран президент РФ затронул и в ходе поездки в ОАЭ и КСА. Важно довести до руководства этих стран, что российско-иранское сотрудничество не направлено против них, а российское вооружение у Ирана не должно вызывать их беспокойство. Москва намерена учитывать их интересы и не допустит изменения регионального баланса сил.

И в качестве важного итога недели российско-ближневосточных контактов можно привести слова наследного принца Омана, также посетившего Москву. Они отражают новый взгляд стран исламского мира на формируемый мировой порядок, полностью совпадающий с российским видением.

«Разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов», — сказал Зиязан бен Хейсам аль-Саид в ответ на слова Владимира Путина.