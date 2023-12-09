8 декабря лидер польской партии «Гражданская платформа» Дональд Туск провел пресс-конференцию, где раскритиковал «просчеты» действующего правительства Матеуша Моравецкого. Туск заявил, что немедленно займется исправлением таких проблем, как блокирование грузовых перевозок на границе Польши с Украиной.

Иван Шилов ИА Регнум

Туск ожидает, что 12 декабря состоится голосование в Сейме Польши, на котором новое парламентское большинство («Гражданская платформа» — «Третий путь» — «Новые левые») одобрит состав совета министров во главе с ним. После чего он намерен оперативно решить вопрос с прекращением протестной акции польских перевозчиков, при этом «действуя в их интересах». Но как именно?

Главным требованием участников акции является отмена соглашения между Европейским союзом и Украиной, снявшего необходимость для украинских перевозчиков получать разрешения на въезд в ЕС. При этом в Еврокомиссии уже дали понять, что та ни за что не пойдет на пересмотр соглашения.

Депутат от входящей в коалицию «Третий путь» Польской крестьянской партии Дариуш Климчак ранее предлагал правительству Моравецкого как можно скорее подать запрос на пересмотр договоренности между Евросоюзом и Украиной. Срок ее действия истекает в марте 2024 года, после чего соглашение должно быть автоматически продлено.

«Де-факто у нас есть три месяца, чтобы представить аргументы, почему это соглашение должно быть изменено», — сказал Климчак. В принципе, его рекомендацию мог бы взять на вооружение и Туск. Однако до сих пор непонятно, что именно он будет делать, когда станет премьером, и какие новые доводы в пользу польских перевозчиков окажутся убедительными для Брюсселя.

Пока же разговоров вокруг блокады наблюдается больше, чем реальных попыток выйти на новые договоренности. Так, украинская сторона предприняла «креативный шаг», договорившись с польскими железнодорожниками о переправке украинских фур по рельсам. Написали об этом практически все мировые издания. Но на деле такая акция Украине, кроме пиара, ничего не даёт.

Активист поддерживающего польских перевозчиков движения «Конфедерации» Томаш Бучек сообщил, что протестующие спокойно отреагировали на отправку фур таким способом.

Дело в том, что стоимость перевозки грузов из Польши на Украину значительно возросла — с 1200–2000 евро за машину до 4500–6000 евро. «Затраты украинской стороны растут, они не облегчают себе жизнь, то есть проблема не решена окончательно, а протест всё еще имеет смысл», — отметил Бучек.

В целом перемещение грузовиков и полуприцепов на железнодорожных платформах — это тенденция, активно продвигаемая сегодня Евросоюзом. Но, подчеркивают эксперты, на маршрутах из Польши на Украину и наоборот этот вид перевозок развиваться не будет, поскольку не хватает инфраструктуры и платформ. Помимо того, развитию такого способа не способствует и относительно небольшое расстояние между отправителями грузов и получателями.

В этой ситуации на Варшаву оказывается публичное внешнее давление, вокруг блокады сформирован негативный информационный фон. Занимается этим не только Киев. Немецкие издания заявляют, что блокада плохо влияет на экономику Германии.

По словам регионального директора Восточной комиссии германской экономики Штефана Кегебайна, транспортные расходы увеличились в два-четыре раза. «Уже есть сообщения о перебоях в производстве из-за нехватки товаров и сырья», — говорит Кегебайн. Ожидается, что немецкие компании понесут убытки в миллионы евро.

«Политического перчика» добавила The New York Times. Газета опубликовала репортаж из Киева, где сообщила, что перекрытие границы «польскими дальнобойщиками начинает оказывать влияние на украинских солдат в промерзших окопах, обороняющихся от неослабевающих российских атак, делая и без того ожесточенные бои еще более трудными».

Такого рода «вбросы» с выходом на глобальные обобщения, вероятно, будут только нарастать. Radio France допускает, что протестная акция польских перевозчиков может являться одним из признаков более широкого кризиса внутри Европы. В конце концов, полякам удалось сплотить против Украины и дальнобойщиков из других стран Центральной Европы.

Однако не исключено, что непублично в Вашингтоне и Брюсселе удовлетворены тем, как разворачивается ситуация. Режим Зеленского — предприятие обанкротившееся, в него уже бессмысленно инвестировать. Но прежде чем списать убытки, необходимо назначить «виновного».

И в этом смысле Польша представляет собой удобную мишень. Ее неожиданным резким переходом от поддержки к противостоянию с Украиной будет удобно объяснить американцам и европейцам, почему у киевского режима «не получилось».

Кстати, в самой Польше, похоже, тоже догадываются о предстоящих изменениях на Украине. В авторитетных польских изданиях стали появляться призывы отправить Зеленского в отставку. Слово начали предоставлять политическим оппонентам нынешних киевских правителей.

Поляки, как канарейка в шахте, первыми почувствовали дым, которого без огня не бывает. Так что протестная акция польских перевозчиков может завершиться в их пользу, когда спустя несколько месяцев Украине будет не до автомобильного транзита в Европу вообще.