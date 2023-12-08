7 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Грецию на переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Визит по-настоящему исторический: это второе прибытие турецкого лидера на греческую землю за 70 лет.

Иван Шилов ИА Регнум

Греки и турки прошли эпоху многовековой вражды.

Эллины до сих пор не могут забыть о завоевании Константинополя, как и сербы — поражения на Косовом поле. Турция больно переживала распад своей империи и Севрский договор 1920 года, предусматривавший передачу Греции Адрианополя, Галлиполийского полуострова и Восточной Фракии (сюда, кстати, тянется газпромовский проект Турецкий поток).

В период Холодной войны противоречия удавалось сглаживать.

В 1952 году Греция и Турция стали одними из первых членов НАТО. Исключением стал конфликт 1974 года на Кипре, закончившийся вторжением Турции и отделением населенной турками северной части острова. Кроме того, оставался нерешенным вопрос об островах в Эгейском море. В 1987 и 1996 годах страны находились на грани войны, но членство в НАТО сдерживало эскалацию.

В начале нулевых страны пошли к нормализации отношений. Турция была нацелена на вступление в ЕС, куда Греция уже вошла в 1981 году и придерживалась политики «ноль проблем с соседями».

Однако в своем регионе такой курс подстегивался нарастанием военно-экономического превосходства Турции, окном возможности в лице «Арабской весны» для приведения к власти «своих», обнаружением газовых месторождений в Средиземном море, конфликтами Анкары с ЕС/НАТО/США и ослаблением влияния Запада.

Турция все больше начала ставить на силу при решении внешнеполитических проблем. Отправка войск в Ливию в 2020 году и три военные операции в Сирии позволили добиться усиления своих позиций в этих странах.

Вместе с тем укрепившаяся сила Турции превратилась в ее слабость. Из-за действий Анкары в Сирии подпортились отношения не только с США и ЕС, но даже и с верным союзником — Великобританией (она тоже ввела санкции после операции «Источник мира»).

В 2020 году Турция под конвоем своих ВМС приступила к геологоразведке у берегов Кипра и в Эгейском море.

Турецкие истребители начали облетать греческое воздушное пространство. Греция и Кипр объединились в антитурецкий альянс в составе Франции, Кипра, Израиля, Египта, ОАЭ и частично США. Турция и Греция привели свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности.

Когда грянула пандемия, Турция получила двузначную инфляцию и финансовый кризис, денег на войны не осталось. А тут еще и землетрясение февраля 2023 года, чуть не обанкротившее турецкую казну.

Анкара приступила к восстановлению связей с Каиром, Абу-Даби, Тель-Авивом. Одним словом, вернулись к политике «ноль проблем с соседями». Поездка Эрдогана в Грецию — продолжение этого тренда на умиротворение своего региона. И инициатором выступает именно Анкара.

Греческие журналисты не забыли, как еще в мае прошлого года, когда их премьер попросил Конгресс США не продавать Турции F-16, Эрдоган сказал, что Мицотакиса для него «больше не существует». Еще через пять месяцев турецкий президент пригрозил: «Мы можем внезапно прибыть однажды ночью». Такие слова турецкие радиостанции транслировали во время вторжения Турции на Кипр в 1974 году.

Однако встретили турецкого президента в Афинах весьма помпезно. Красная ковровая дорожка, почетный караул. В аэропорт «Элефтериос Венизелос» приехал глава греческого МИДа. На совместном фото Мицотакис и Эрдоган улыбались. Все выглядело максимально нестандартно.

Журналистка The Guardian Елена Смит обратила внимание на один нюанс. Эрдоган «не раз позволял себе улыбнуться, учитывая его известную склонность к стальному взгляду». За взглядами Эрдогана внимательно следила и греческая пресса.

Любопытен комментарий правоцентристской газеты Kathimerini. Реагируя на слова Эрдогана об открытии новой главы в отношениях стран после многих лет турбулентности, она отметила: «Если разногласия разрешаются посредством диалога и достигается общая основа, это идет на пользу всем».

Пресса также решила допросить Эрдогана и напомнила про фразу «можем прийти ночью». Президент Турции решил греков успокоить: «Я ему так скажу: Кириакос, друг мой, мы не угрожаем вам, если вы не угрожаете нам». Греки остались довольны. Политолог Лукас Цукалис считает, что встреча двух лидеров прошла лучше, чем ожидалось.

По заголовкам турецкой прессы чувствуется, что Анкара в восторге от нормализации отношений с соседями. Газета Hürriyet видит в подписанной «Декларации о добрососедстве» новую эру, напоминая попутно, что это сделано спустя 100 лет после Лозаннского мирного договора.

Издание Milliyet назвало саммит «весенним ветром в Эгейском регионе». Karar сосредоточилось на выгодах для простых турок, которым греки дали семидневный безвизовый режим на десять греческих островов. Cumhuriyet попыталось оправдаться за более ранние заявления Эрдогана, написав: «Выборы кончились — начались добрые намерения».

Практическим итогом переговоров в Афинах стало подписание декларации о дружественных отношениях и добрососедстве и облегчение визового режима для турецких граждан. Декларация не носит юридически обязательного характера. Но сам факт ее появления демонстрирует готовность к тому, чтобы перевернуть очередную страницу вражды и двигаться по пути если не дружбы и любви, то хотя бы мира.

На переговорах Мицотакиса и Эрдогана было сделано много высокопарных заявлений из серии обещания двигаться «как два капитана в спокойных водах» и лозунга «Превратим Эгейское море в мирное море!». Пожалуй, наиболее объективную оценку визиту дала президент Греции Катерина Сакелларопулу: «Осознавая тот факт, что есть вопросы, по которым у нас есть разногласия, важно поддерживать конструктивную атмосферу».

Как и во всех таких встречах, главным является то, что осталось за кадром. Греция получила гарантию, что Эрдоган не начнет опасную для неё войну и наводнит ее сирийскими беженцами, чем турецкий президент в свое время угрожал.

Турция же может рассчитывать на то, что греки не будут ставить палки в колеса евроинтеграции Анкары и не будут чинить препятствий при обсуждении передачи Штатами истребителей F-16. Спокойствие на западных рубежах может повысить кредитный рейтинг Турции и привлечь так нужные сейчас инвестиции в экономику.

Если говорить об интересах России, то греческо-турецкое примирение может стать финальной точкой в процессе сближения между Анкарой и Москвой. Турецкая газета Aydinlik считает, что после переговоров в Афинах «Турция повернула штурвал в сторону Евросоюза».

Насколько это так, сказать трудно. Ведь помимо Греции у ЕС с Турцией есть и ряд других противоречий — соблюдение прав человека, позиция Анкары по России и Украине, соперничество ЕС с Турцией на Ближнем Востоке, не говоря уже про Палестину.

Мир между двумя берегами Эгейского моря не превратит в одночасье Эрдогана в друга Запада. Конфликтов между ними будет меньше, но вряд ли Турция будет слепо следовать западным установкам и лишать себя преимущества торговли с Россией.