Кинематографический «котёл»

Иван Шилов ИА Регнум

Министерство культуры и информационной политики Украины на своей официальной странице в соцсетях опубликовало заявление по поводу «российского кинематографического продукта, который получил распространение на Украине, в том числе среди подростков».

Министерство напоминает тем, кто забыл, что сегодня наступил ни много ни мало 652-й день «полномасштабной войны». И всё это время страну защищают не только солдаты с оружием в руках, но и буквально каждый гражданин, который «между украинским и российским контентом сознательно выбирает первый».

А вот блогеры, которые продолжают «промоцию» вражеского контента, наоборот, действуют с «оккупантами» заодно, и хорошо если делают это несознательно! Ведь именно «из-за продвижения культуры врага», по мнению профильного министерства, гибнут украинские солдаты и гражданские лица.

О том, распространение какого именно «кинематографического контента» заставило министерство выступить с официальным заявлением, в тексте документа не указывается. Но об этом нетрудно догадаться.

Сериал российского производства, который столь разрушительно влияет на умы украинских граждан, а в особенности подростков, «прямо распространяет насилие, криминал и эстетику, присущую стране-агрессору».

Из этого описания становится ясно, что речь идет о резонансном телесериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово Пацана. Кровь на асфальте», снятом о т. н. «казанском феномене» — подростковых бандах, заполонивших столицу Татарской АССР на излёте советской эпохи.

По мнению украинского минкульта, «он содержит вражескую пропаганду, бытование которой в Украине в условиях войны является недопустимым».

Чиновники напоминают, что посмотреть сериал можно только на российских или пиратских ресурсах, а и те, и те, и другие вне закона.

При этом в качестве альтернативы российскому контенту министерство предлагает поддерживать украинских кинематографистов, «многие из которых отмечены на международных кинофестивалях, в частности, в Каннах и Венецианском кинофестивале».

В этой связи вспоминается режиссер Олег Сенцов, который получил известность исключительно за неудачную попытку совершить теракт в России, а единственный полнометражный фильм которого «Носорог» посвящен, внезапно, «криминальному миру Украины 1990-х». Только в отличие от фильма Крыжовникова зрителю он оказался совершенно неинтересен. Возможно, именно поэтому Сенцов предпочел записаться в ряды ВСУ.

ДНК постсоветского человека

Официальной реакции Министерства предшествовала бурная дискуссия, вызванная нашумевшим российским сериалом. На Украине обескуражены его успехом. Местная молодёжь посвящает ему ролики в TikTok, а песня «Пыяла» из сериала возглавила топ-100 Украины на Apple Music. Более того, судя по комментариям в соцсетях, смотрят сериал и некоторые бойцы ВСУ.

А вот часть украинского общества встревожена.

«Мне сегодня сказали, что есть такой московитский сериал «Слово пацана». Он в топе сейчас, его смотрит большое количество украинской молодёжи, у них нет позывов к тошноте, их не тошнит, они с удовольствием это смотрят, а саундтрек этого сериала в топе украинского YouTube. Эти идиоты — а мы нация идиотов — составляют большинство в YouTube», — заявил лидер украинских националистов Дмитрий Корчинский.

Он обвинил «Слово пацана» в том, что сериал «пропитан российской пропагандой», а также припомнил случившуюся несколько недель назад травлю одиозного львовского филолога-русофобки Ирины Фарион.

«Вы все плевались месяц в Фарион? Вы плюньте в тех, кто сейчас это смотрит. Половина, нет, 99% тех, кто плевался в Фарион, они все зрители сериала «Слова пацана» и слушают московитское г-но в YouTube», — негодовал Корчинский.

Долгое время работавший в России украинский продюсер Александр Роднянский заявил, что его «буквально забросали вопросами про сериал», особенно указав, что на Украине смотрит его не только молодёжь, но и люди постарше.

Ivasykus Дмитрий Корчинский

Роднянский был создателем популярного телеканала 1+1 (владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский) и в начале 2000-х дал старт телевизионной карьере Владимира Зеленского после КВН. После победы Зеленского на президентских выборах его сын Александр Роднянский-младший стал советником премьер-министра Украины.

У Роднянского-старшего есть и свой ответ на вопрос, в чем же феномен популярности «Слова пацана» на Украине: «История о друзьях, противостоящих всем «чужим», не доверяющих никому, даже собственному государству, милиции, армии и телевидению, верящих только «своим», погибающих за друга рядом — это корневая история советской массовой психологии. Она заложена и в ДНК постсоветского человека».

Продюсер удивляется тому, что среди украинской молодёжи эта ДНК сильна так же, как и у российской. Однако он вынужден признать, что популярность сериала объясняется общностью этого культурного кода.

Ну и, конечно, эффекта «магии кино», которая преодолевает границы, никто не отменял. Впрочем о самом фильме он высказался осторожно: «Пока мне далеко не всё в нём нравится — драматургия кажется предсказуемой, характеры — линейными, а среда обитания — неточной», — критиковал Роднянский сериал.

В этом некоторые усмотрели зависть продюсера к более успешным коллегам.

Психологи бьют тревогу

Примечательно, что среди критиков сериала оказались и такие «праздничные» персонажи, как молодой украинский «психолог» Спартак Суббота, разоблачение которого в апреле этого года стало одним из самых главных событий в украинском медиапространстве.

Тогда выяснилось, что у раскрученного персонажа, который выступал экспертом на телевидении и писал колонки для различных изданий, нет даже профильного образования.

«Посмотрите на культуру, в которой растут наши дети, подростки и вообще с чем мы сталкиваемся на постоянном основании в медиапространстве. Максимальная либерализация, отсутствие системы убеждений, которая связана с системой ценностей, отстаивания собственных границ как личности», — бичует общественные пороки тот, кого ещё 8 месяцев назад уличили в шарлатанстве.

Популярный украинский психолог Катерина Клюшниченко и вовсе заявила, что сериал может вызвать у детей ПТСР.

Кадр из сериала «Слово пацана» реж Жора Крыжовников. 2023. Россия

«У кого-то психика более стойкая, а кто-то гораздо чувствительнее к тому, что видит на экране. Есть ряд серьёзных последствий, которые могут вызвать жёсткие сцены. А именно могут возникнуть синдромы, схожие с посттравматическим стрессовым расстройством, панические атаки, обострённое чувство страха, повышенная тревожность, апатичное депрессивное состояние, повышенная агрессия и другое», — отмечала она в комментарии УНИАН.

Были и парадоксальные комментарии. Так, признанная в России экстремисткой украинская журналистка Янина Соколова заявила, что уголовная субкультура характерна для России: «[Сериал] романтизирует разбой, стычки с правоохранителями, преступления — короче, обычную жизнь Российской Федерации».

В том же самом видео Соколова возмущалась, что в роликах на TikTok украинцы вспоминали о бандах, в том числе и подростковых, действовавших в стране с конца 1980-х с неменьшим размахом, чем в России. В ответ на вопросы, а были ли на Украине такие же банды, как показаны в сериале, пользователи TikTok перечисляли группировки из Крыма, Одессы, Киева и других регионов.

Но, пожалуй, самой знаменитой из подобных банд, которые могли дать фору казанским, были «бегуны».

Родина Зеленского шлёт привет

«В Кривом Роге (а город длинный, 120 км в длину и 20 в ширину) через весь город ходил трамвай. И иногда водитель объявлял «Внимание, пробег! Остановку такую-то проследуем без остановки». Пробег — это от тактики пацанов — они бежали по району и *** (избивали. — Прим. ред.) всех подряд, кого видели», — вспоминал в 2010 году украинский писатель, сам в прошлом представитель киевского криминала Владимир Нестеренко, известный под псевдонимом Адольфыч.

Собственно, за эту тактику группировки и получили свое прозвище.

«Славились» «бегуны» и самодельным огнестрельным оружием. За всю историю существования этих банд от выпущенных самострелами «пуль» и самодельных бомб официально погибли 28 подростков и один сотрудник милиции. Неофициально же перечень жертв увеличивают порой в десять раз.

Примечательно, что проблема «бегунов» выходила и на всесоюзный уровень.

21 июля 1991 года, за несколько недель до августовского путча и месяц с небольшим до провозглашения независимости Украины, вышел довольно мрачный сюжет телепрограммы «Взгляд» о «бегунах». В проблеме винили и неблагоприятную экологическую и социальную обстановку, и даже наследственность.

К тому моменту в Кривом Роге вот уже 13 лет жил Владимир Зеленский, тогда школьник, а ныне — глава Украины. В том же Кривом Роге родился и вырос экс-глава СБУ и друг Зеленского по школе Иван Баканов, помощник Зеленского и сооснователь «Квартала 95» Сергей Шефир и ряд других близких Зеленскому людей.

Сам Зеленский в «пробегах» уж точно не участвовал. Но кто знает, возможно, ему приходилось срезать помпоны с шапки: у «бегунов» был свой дресс-код. Так, «старшаки» (подростки в возрасте 17–18 лет) носили кепки из каракуля. А вот «пупсы», младшие из «бегунов» (подростки в возрасте 12–13 лет), — шапки с помпоном.

При этом «свою» территорию «бегуны» облагали своеобразной «данью». И кто знает, не платил ли её Зеленский.

Закончилась история «бегунов» после их атаки на милиционеров в 1992 году. Тогда поступил приказ разобраться с бандами «малолеток», и в течение нескольких лет проблему решили. Уже на излёте борьбы с «бегунами» (в 1994 году) от их рук погиб милиционер Дмитрий Войчишин, сделавший двум членам банды замечание в троллейбусе. В ответ те применили самострел.

В середине 90-х банды окончательно разгромили. Как писала украинская «Комсомольская правда» в 2016 году, около 20% «бегунов» пополнили собой взрослые ОПГ. Многие образумились после службы в армии.

Но вряд ли тогда кто-то среди «бегунов» и их руководителей («рулей») мог предполагать, что уроженцем Кривого Рога, на руках которого окажется больше всего крови и сверстников, и людей других поколений, будет тихий домашний мальчик Вова — ученик школы № 95 с углублённым изучением английского языка.