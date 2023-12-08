Сто бронетранспортёров, выделенных Украине из арсеналов МВД Болгарии, никак не доберутся до пункта своего назначения.

Иван Шилов ИА Регнум

Решение об их передаче было озвучено ещё в июле. Осенью правящей прозападной коалиции удалось добиться принятия соответствующего закона Народным собранием (парламентом) страны.

Однако 4 декабря стало известно, что вето на него наложил президент Болгарии Румен Радев. Своё решение глава государства аргументировал в основном тем, что данная техника необходима самой балканской республике. Она могла бы применяться для охраны беспокойной границы с Турцией, использоваться при ликвидации последствий наводнений и других катастроф.

Такой поступок президента был воспринят как сугубо политический жест. Радев неоднократно заявлял о том, что конфликт на Украине не имеет военного решения, поэтому просто не мог безмолвно подписать закон, принятый парламентом.

Глава проевропейского правительства Болгарии Николай Денков оценил демарш президента как несущественный и выразил уверенность в скорейшем преодолении вето Национальным собранием.

Но тут в геополитические противоречия вмешался «Пирогов».

Так болгары называют софийский аналог НИИ имени Николая Склифосовского. В бытность Болгарии социалистической его, собственно, и создавали по подобию знаменитого московского центра скорой помощи. Название же ему в эпоху болгарско-советской дружбы выбрали в честь великого русского хирурга Николая Пирогова.

Российское светило военно-полевой хирургии побывал в Болгарии во время войны за её независимость в 1877-78 годах и смог спасти множество человеческих жизней.

Сейчас Пироговский центр — крупнейшее медучреждение на востоке Балкан, контроль над которым важен в разных аспектах. Видимо, добиваясь полной лояльности со стороны менеджмента «Пирогова», на минувшей неделе министерство сменило руководителя клиники.

Пикантность ситуации добавляет то, что ещё за несколько дней до переворота в «Пирогове» республиканский минздрав заявлял об отсутствии планов менять там менеджмент. Поэтому когда решение смене директора всё же последовало, оно вызвало неоднозначную реакцию в обществе и даже кризис в правящей парламентской коалиции.

Отстранение возглавляющего клинику Валентина Димитрова официально выглядит как реакция на неудовлетворительные итоги финансового аудита. Но критики этого решения считают, что директор уволен по политическим соображениям. Якобы верховодящие нынешним кабинетом министров ставленники альянса «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (ПП-ДБ) желают видеть на этом месте своего человека.

Другой либеральный политический блок — «Граждане за европейское развитие Болгарии — Союз демократических сил» — такое развитие событий в «Пирогове» публично осудил. А лидер ГЕРБ — СДС Бойко Борисов по этому поводу даже пригрозил падением правительства. Обладая самой большой фракцией в Народном собрании, Борисов действительно может пустить под откос кабинет министров своих политических партнёров.

Главная претензия доминирующей парламентской фракции состоит в том, что вопреки коалиционным договорённостям лидеры ПП-ДБ не согласовали это ключевое кадровое решение.

Руководство ГЕРБ — СДС требует пересмотра принятого минздравом решения, а пока же заявило о бойкоте пленарных заседаний парламента. Из-за этого преодоление президентского вето может затянуться, поскольку парламентская оппозиция за поставку бронетехники Украине голосовать явно не намерена.

«Пироговский» инцидент опасен для правящей коалиции ещё и тем, что он случился как раз во время рассмотрения проекта бюджета республики и пакета законопроектов по реформированию государственных финансов. Министр финансов и сопредседатель движения «Продолжаем перемены» Асен Василев в связи с этим уже высказал своё беспокойство.

Примечательно, что в кадровом вопросе он фактически поддержал Борисова и предложил министру здравоохранения уйти в отставку. Министр неоднократно заявлял, что покинет свой пост в случае, если предлагаемые им законопроекты не будут одобрены. Между тем Василев — ключевая фигура нынешнего болгарского правительства, и его падение почти неизбежно будет означать уход в отставку всего кабинета министров.

Столь высокая цена бюджетного вопроса определяется тем, что ныне действующий финансовый план Болгарии был принят только в июле текущего года. Бюджетный процесс сопровождался весьма болезненным сокращением дефицита с 6 до приемлемых в Еврозоне 3% ВВП.

Весьма резкая реакция Борисова на смену руководителя Пироговского центра, видимо, обусловлена стремлением добиться серьёзных уступок от своих политических союзников-конкурентов.

Фактически существующая коалиция ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС до сих пор не оформлена документально, а основывается на неформальных договорённостях о совместных действиях.

Для младореформаторов из «Продолжаем перемены» такая ситуация весьма удобна. Благодаря ей они могут и «старших товарищей» покусывать (партия ГЕРБ основана в 2006 году), и контролировать исполнительную власть. Борисов же стремится формализовать коалицию взаимообязывающим документом.

Кроме того, на март 2024 года запланирована ротация руководства правительства Болгарии. Стороны видят её по-разному. ПП-ДБ предполагает передать союзникам только должность премьера. Между тем партия Борисова желает заменить целый ряд министров.

Видимо, эти насущные вопросы болгарской политики будут обсуждаться в тени дебатов о руководстве медицинского центра имени Пирогова и государственном бюджете.

Причём обе стороны понимают, что пространство для манёвра у оппонентов ограниченно бесперспективностью новых внеочередных выборов. Радикально прозападная ПП-ДБ кроме блока Борисова не имеет партнёров для формирования коалиции, поэтому-то её стратегия и сводится к постепенному освоению электората более старых либеральных партий.

ГЕРБ-СДС уже явно не в той форме, что 15 или 10 лет назад, и не может повторить свои электоральные рекорды в 35-40%, а былой союзник в лице соцпартии сейчас слишком слаб.

Всё это может привести к перманентному политическому кризису, подобно тому, что происходит сейчас в городском совете болгарской столицы.

Софийские депутаты уже больше месяца не могут избрать спикера. И это несмотря на то, что две либеральные фракции имеют в сумме большинство мандатов. Но скооперироваться им мешают разногласия из-за кандидатуры председателя совета. Альянс ПП-ДБ построил свою избирательную кампанию на критике прежней столичной администрации от партии ГЕРБ и продолжает использовать тему преодоления «старого наследия» в столице.

Третью по величине фракцию имеет коалиция социалистических организаций. Гипотетически ПП-ДБ и левые могли бы избрать спикера в обход партии Борисова. Однако такой союз выглядит уж вовсе противоестественно.

Принципиальнейшим вопросом для левых является судьба памятника воинам Советской армии в центре столицы: они выступают категорически против его переноса. ПП-ДБ, напротив, обещала своему электорату демонтировать этот монумент.

Таким образом артефакты российско-болгарских связей, такие как медицинский центр имени Пирогова или монумент советским солдатам, продолжают влиять на политические процессы в Софии, даже несмотря на её уход в сферу влияния Запада.