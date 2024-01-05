Аналитики из датского Saxo Bank представили миру свои традиционные шокирующие прогнозы на следующие 12 месяцев. Наряду с действительно маловероятными, типа перемещения столицы футбола в Эр-Рияд и запрета на негосударственные новости, в этом списке содержатся и вполне реалистичные предсказания.

Иван Шилов ИА Регнум

Следует отметить, что главное в этих прогнозах не их дословное претворение в жизнь, а тенденции, и в прошлом аналитиками банка они по многим направлениям были определены верно.

Итак, что же пророчат датчане? По их мнению, «ровный путь подошёл к концу и мир стоит на пороге угрожающе неопределенного будущего». Да, это действительно так.

Еще в феврале нынешнего года один из самых известных российских учёных с мировым именем, Андрей Коротаев говорил, что мы живём вокруг точки сингулярности. По его словам, «развитие планеты, как оно шло со времени её появления 4 миллиарда лет назад, дальше так идти не может». Коротаев является создателем теории нелинейной социальной эволюции и одним из основоположников клиодинамики.

Согласно математической модели, говорит ученый, в точке сингулярности кривая уходит в бесконечность, а это значит, что какая-то очень старая тенденция должна поменяться на какую-то совершенно новую. Пока, правда, непонятно, на какую. Так что ждать крутых перемен в 2024 году вполне логично.

С чем столкнётся бывший гегемон

Датчане представляют сразу два «шокирующих» прогноза по США. Согласно первому, в 2024 году впервые в истории Соединенных Штатов на президентских выборах победит не Байден, и не Трамп, а по-настоящему независимый кандидат — Роберт Кеннеди — младший.

По мнению датских аналитиков, новая политическая эра в Соединённых Штатах начнётся с резкого разворота в сторону от плутократии, поскольку избиратели требуют положить конец острому неравенству и несправедливости, а также покончить с вечными войнами.

Может такое случиться? Да, вполне. Согласно американскому изданию The Hill, 55% молодых американцев считают, что страна движется в неправильном направлении, при этом правильным вектор развития считают лишь 16%.

Многие молодые избиратели обеспокоены ценностями страны и не доверяют основным институтам. 62% молодых людей выразили обеспокоенность ценностями американского народа, а 45% заявили, что считают, что страна не выполняет свои обещания о свободе и справедливости.

Такие данные говорят о том, что молодежь, будущее Америки, разочарована правлением как республиканцев, так и демократов, и хочет чего-то совсем другого.

Когда Джо Байден попытался зажечь рождественскую ёлку, она упала. Это тут же было обыграно карикатуристами как рухнувшие результаты его работы за год уходящий и надежды на переизбрание в году наступающем. Прекрасная иллюстрация общественных настроений.

«У Дональда Трампа, конечно же, останется восторженная политическая база, но его нарциссизм и непредсказуемое поведение приведут к тому, что число его ярых сторонников сократится», — пишут аналитики Saxo Bank.

И это верно. Политика и Трампа, и Байдена завела США в очень сложные ситуации по самым разным направлениям. Найти выход из них привычными методами почти невозможно.

Например, противостояние с Китаем.

Трамп начал против него торговую войну, а Байден ещё больше усугубил ситуацию, прибавив к торгово-экономической ещё и военно-политическую напряжённость. Весь год шло нагнетание военной истерии вокруг Тайваня. Байден лично оскорбил главу КНР, дважды назвав его диктатором, а попытка переговоров в ноябре не привела к прорыву.

Ещё хуже ситуация у США с Россией. Союз же Китая и России для США смерти подобен — об этом предупреждал недавно покинувший этот мир Генри Киссинджер. Проблемы отношений с обеими мировыми державами Америке надо решать, причем срочно.

США стремительно меняются и в экономическом плане.

По данным американской статслужбы, главным экспортным товаром страны за девять месяцев 2023 года стала нефть: Соединенные Штаты продали её на 86 миллиардов долларов. На второй позиции нефтепродукты, и лишь на третьей — самолёты.

Таким образом, США с полным основанием претендуют на звание «страны-бензоколонки», а высокотехнологичные отрасти не в состоянии адекватно отвечать современным вызовам.

Цена на золото достигла самого высокого уровня за всю историю — 2,135 доллара за унцию. Глобальные инвесторы активно выходят из доллара, что плохо как для американской валюты, так и для и США в целом. И в этом направлении американцам тоже надо что-то предпринимать.

Не только большинству электората, но и элитам очевидно было бы комфортнее, если бы к власти пришёл новый человек. Политик, способный начать разговор со всеми как внешними, так и внутренними оппонентами с чистого листа, не обременённый уже взятыми на себя публичными обязательствами как демократической администрации, так и Республиканской партии.

Так что победа Кеннеди более чем вероятна.

Второй прогноз датских банкиров относительно США гласит, что страну в следующем году ждет ни много ни мало «конец капитализма».

Это произойдёт за счёт увеличения бюджетных расходов, социальной поддержки населения в целях борьбы с неравенством и снижения стоимости заимствований. За этим последует длительный период национализации и государственного вмешательства в критически важные отрасли, которые будут изо всех сил пытаться привлечь капитал.

Данный сценарий тоже вполне реалистичен.

Инфляция в США по итогам года составляет около 4%. Политики ФРС в целом считают, что уровень инфляции в 2% или чуть ниже приемлем для стабильной экономики и благоприятен как для потребителей, так и для бизнеса, а всё, что больше, им вредит. И на теме высокой для Америки инфляции Трамп как раз играет против Байдена.

На этом фоне США в буквальном смысле разрываются, пытаясь финансировать своих малоимущих граждан, Украину, Израиль… Не забывая про собственные военные расходы, чтобы не отстать от совокупных усилий Китая и России в высокотехнологичной военной сфере. Ну и предвыборный год, конечно, потребует дополнительных денежных затрат.

Если действительно победит Кеннеди, то и продолжение в виде государственного вмешательства в критически важные отрасли и борьбы с всевластием корпораций ожидаемо последует. Конечно, это дело не одного года, но тенденция в следующем году в этом случае будет обозначена.

ИИ как угроза

Аналитики Saxo Bank прогнозируют, что дипфейки генеративного искусственного интеллекта спровоцируют кризис национальной безопасности. В перспективе это приведёт к ужесточению контроля за ИИ со стороны правительств развитых государств.

В миниатюре это уже происходит.

Достаточно вспомнить тёмную ноябрьскую историю с увольнением, а затем возвращением Сэма Альтмана, генерального директора самой мощной на данный момент компании в области искусственного интеллекта в мире OpenAI.

Его уволили за то, что он якобы скрыл некие открытия в области сильного ИИ, которые несут угрозу человечеству. Но буквально накануне своего увольнения Альтман на саммите АТЭС сделал заявление, на которое СМИ, за исключением, пожалуй, узкоспециальных, не обратили особого внимания.

Он упомянул, что OpenAI недавно совершила огромный прорыв, который раздвигает границы всего. То-есть, по-видимому, там как минимум вплотную приблизились к созданию универсального искусственного интеллекта. Ранее, в марте, сооснователь и бывший главный учёный OpenAI Илья Суцкевер говорил, что считает GPT-4 (мультимодальная модель ИИ, которая работает на «уровне человека» в различных профессиональных и академических тестах) способной вырасти до универсального ИИ.

Суцкевер предположил, что опасность инструмента станет всем очевидна уже через пару лет.

Таким образом, весной и осенью уходящего года мы наблюдали модель будущего развития ситуации в динамике. И даже примерные сроки возникновения вполне реальной угрозы были обозначены. Так что обозначенная Saxo Bank тенденция на следующий год в этом направлении выглядит вполне правдоподобной.

Побеждая жир

Ещё одну глобальную опасность в Saxo Bank видят в росте популярности препаратов на основе глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) для борьбы с лишним весом, который уже считается «чудо-лекарством от ожирения». По мнению аналитиков банка, цены на данные препараты упадут, а в некоторых странах их внесут в список жизненно важных.

Однако из-за простоты приема таблеток люди откажутся от физических упражнений и начнут есть больше нездоровой пищи. В результате в мире вырастут показатели ожирения и связанные с ним проблемы со здоровьем, что приведет к снижению уровня производительности.

Да, потребление нездоровой пищи и количество обжор в мире вырастет. Но не только из-за ГПП-1.

Производство нездоровой еды растёт по объективным причинам. Во-первых, инфляция вынуждает производителей продуктов заменять натуральные ингредиенты химией и модификатами, чтобы сэкономить и поддержать спрос у малоимущих.

Во-вторых, нездоровая еда гораздо вкуснее здоровой, поскольку напичкана вкусовыми добавками, которые вызывают удовольствие и аппетит у потребителей.

Наконец, в-третьих, стремительными темпами растёт число китайцев, которые теперь могут себе позволить обильно питаться.

Соответственно чисто статистически число людей, страдающих патологиями липидного обмена, в мире будет расти. Лекарства для них, конечно, будут в тренде. Если нас не посетит новая пандемия, то препараты для похудения без физической активности, антидепрессанты и всевозможные «инъекции молодости и красоты» в следующем году будут прочно удерживать тройку лидерства. Saxo Bank прав.

Снизит ли это производительность труда?

Где-то да, а где-то нет. В США на фоне роста борьбы с гнётом корпораций она может снизиться. В Китае — нет, поскольку у него всё ещё довольно большой резерв бедного сельского населения, которое идёт в города в надежде на лучшую жизнь, а лучшую жизнь даёт ударный труд. Кроме того, Китай — лидер по внедрению робототехники и автоматики, которые тоже поддержат производительность труда.

Другие прогнозы аналитиков Saxo Bank менее вероятны, но полностью исключать ничего нельзя. В целом год обещает быть очень насыщенным.