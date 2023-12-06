6 декабря президент РФ Владимир Путин совершает короткое ближневосточное турне: первым пунктом остановки российского лидера стали Объединённые Арабские Эмираты. Оттуда он вылетает в Саудовскую Аравию, а на следующий день примет в Кремле своего иранского коллегу Ибрахима Раиси.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид аль Нахайян

Вместе с главой государства в столицу ОАЭ Абу-Даби прибыла представительная делегация. Прилетели глава МИД Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьеры Андрей Белоусов и Александр Новак, председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина, главы Роскосмоса Юрий Борисов, Росатома — Алексей Лихачёв, ВЭБ — Игорь Шувалов, Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

С первых же минут было видно, что российского лидера в Эмиратах очень ждали: кортеж Путина приветствовала кавалерия и верблюды, по пути следования из аэропорта установили флаги РФ и ОАЭ, а на подъезде к президентскому дворцу Каср Аль-Ватан, где были запланированы переговоры на высшем уровне, раздались залпы артиллерии, истребители распылили в небе над столицей краску цветов российского триколора.

Украинские Telegram-каналы сразу обратили внимание на модели этих самолётов — вероятно, это были те самые F-16, которые так хотят получить от Запада ВСУ. Эти истребители наряду с французскими Mirage составляют основу боевой авиации Военно-воздушных сил ОАЭ.

Исторический характер

В самом же начале переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном Владимир Путин поблагодарил за такой красочный дружеский приём.

Это вторая за год встреча лидеров: в июне они общались на полях Петербургского международного экономического форума, где ОАЭ были представлены в почётном статусе «страны-гостя».

«Вначале я хотел бы отметить, что отношения между Российской Федерацией и Объединёнными Арабскими Эмиратами носят исторический характер. В последние годы отношения между нашими странами активно развивались в различных областях. Я ценю вашу личную эффективную роль в укреплении двусторонних отношений. В этой связи хочу сказать, что ОАЭ — наиболее крупный торговый партнёр России и самый крупный инвестор среди арабских стран в её экономику», — обратился Аль Нахайян к Владимиру Путину.

Свидетельством особого характера отношений между странами он назвал рост торгового оборота по ненефтяным статьям в 2022 году почти на 109%.

В целом по итогам прошлого года товарооборот между РФ и ОАЭ вырос более чем на 67%, уточнил уже Путин, а в 2023-м может быть ещё больше. Развивается промышленная кооперация, сотрудничество в области создания производственных мощностей на территории обеих стран, а также инвестиционная деятельность.

Двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, подчеркнул Путин, подтвердив слова коллеги, что Эмираты — действительно главный торговый партнёр России в арабском мире.

Сотрудничество в нефтегазовом секторе тем не менее по-прежнему имеет очень важное значение. Неспроста же в состав российской делегации, прибывшей в Абу-Даби, вошёл совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. В частности, сотрудничество идет в рамках ОПЕК+, что позволяет регулировать стоимость энергоресурсов на мировом рынке.

Ближний Восток, ШОС и БРИКС

После вступительных речей встреча продолжилась за закрытыми дверями сначала с участием делегаций, а затем лидеры остались один на один. Говорить планировали о двустороннем сотрудничестве и ключевых вопросах международной повестки, включая украинский и палестино-израильский конфликты.

В 2022–2023 годах Эмираты играют особо важную роль в системе международных отношений, поскольку входят в число непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Встреча с главами Саудовской Аравии, ОАЭ и президентом Ирана — это встреча с ведущими игроками, которые реально могут как-то повлиять на сложившуюся ситуацию [на Ближнем Востоке]. Без Израиля решить этот вопрос невозможно, но объединение стран арабского мира с Россией, выработка какой-то дорожной карты могут заставить, в том числе и Израиль, снизить накал противостояния в этом регионе», — считает старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова.

Эксперт не исключает возможности выработки лидерами единой позиции по разрешению ситуации и подчеркивает, что все руководители этих стран говорили о необходимости немедленно прекратить кровопролитие. Они призывали прекратить огонь, а дальше уже вырабатывать дорожную карту, которая, по мнению Фёдоровой, во многом будет опираться на решение ООН.

Президент ОАЭ аль Нахайян подчеркнул объемность политического сотрудничества с Россией: «Мы сотрудничаем в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, где Эмираты получили статус партнёра по диалогу в мае этого года».

А со следующего года сотрудничество станет ещё теснее. 1 января 2024-го ОАЭ, как и Саудовская Аравия, станут членом БРИКС, а Россия займёт кресло председателя объединения. В связи с этим Путин пригласил коллегу на октябрьский саммит БРИКС в Казань.

«Этот шаг (вступление ОАЭ в БРИКС. — Прим. ред.) также должен помочь справиться с гегемонией Запада в международных организациях и предоставить БРИКС больше влияния на переговорах, связанных с основными мировыми проблемами», — уверен директор Азиатского центра исследований и переводов, египетский экономист Ахмед Мустафа.

Основную цель поездки Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию эксперт видит в укреплении экономических отношений и расширении российского присутствия в регионе.

Точку зрения египетского экономиста разделяет востоковед Елена Супонина: «Этот визит показывает, что Россия развивает партнёрство с ведущими государствами Персидского залива, от которых во многом зависят мировые цены на нефть.

Но даже это сейчас не главное, поскольку происходит диверсификация торгово-экономического сотрудничества со всё большим смещением в область высоких технологий, потребность которых ощущается очень сильно.

В последние годы Россия усиливает своё влияние на Ближнем Востоке. По сравнению с тем, что было в 90-е годы, — это небо и земля».

Ярким проявлением такого влияния можно считать позицию ОАЭ и Саудовской Аравии с самого начала СВО. Еще в марте 2022-го Белый дом пытался связаться с ними, чтобы организовать телефонный разговор между президентом США, принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и Мохаммедом бен Заид аль Нахайяном.

Джо Байден планировал уговорить арабские страны нарастить объёмы добычи нефти для обрушения цен и нанесения вреда России, но те отказали американскому лидеру в переговорах.

Несколько важных часов

Хотя по итогам переговоров в Абу-Даби подписание каких-либо совместных документов запланировано не было, а поездка Путина на Ближний Восток длится всего несколько часов, к ней приковано пристальное внимание во всём мире.

Советник саудовского Центра информации и арабо-российских исследований (CIARS) Абдель Азиз бен Разин отмечает, что этот визит очень важен, поскольку подчёркивает устойчивое сотрудничество между РФ и ОАЭ.

«Россия остаётся крупнейшей мировой державой с твёрдыми позициями относительно своих союзников, которая уважает международное право и внутренние договорённости. Она не меняет свои цвета, в отличие от других стран, которые демонстрируют двойные стандарты и занимают позиции в зависимости от ситуации», — заявил политолог.

К слову, о переобувающихся и придерживающихся двойных стандартов.

Ещё до начала турне Путина агентство Bloomberg написало, что визит президента РФ в Саудовскую Аравию говорит «о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене».

Российский лидер укрепляет связи с главами стран Персидского залива, а «долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом». К тому же экономика России сейчас находится в более прочном положении, а Киев, поддерживаемый Вашингтоном, не видит военных успехов, добавляет агентство.

И даже украинские чиновники вынуждены говорить то, что ещё несколько месяцев назад было немыслимо услышать из их уст. «Международной изоляции России нет», — заявил 4 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.