Латвия подписала с немецким оборонным концерном Diehl Defence соглашение о покупке систем ПВО средней дальности IRIS-T. Также на получение этого оружия нацелилась и Эстония. Впрочем, прибалты получат заказанные ими ракеты отнюдь не в самое ближайшее время — первоочередные поставки зарезервированы за собственными Вооруженными силами Германии и за Украиной.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом есть некоторые сомнения в том, что немцы сумеют своевременно выполнить все свои обязательства — у завода, занимающегося производством «Ирисов», возникли проблемы.

Крупнейшая закупка в истории

30 ноября латвийский министр обороны Андрис Спрудс известил в соцсети: «Сегодня мы подписали контракт на поставку системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T. Это важный шаг в развитии эшелонированной противовоздушной обороны Латвии».

Свежее приобретение хорошо «рифмуется» в другими латвийскими закупками подобного рода.

Не так давно Госдепартамент США дал понять, что не возражает против продажи этой стране шести установок РСЗО HIMARS за 220 млн долларов. А в конце октября Спрудс сообщил о том, что Латвийская Республика также закупит к ним высокоточные и дальнобойные ракеты ATACMS. Договор об этой покупке стоимостью в 193 млн евро предположительно будет подписан в ближайшие месяцы.

Но именно «Ирисам» Рига придает особое значение.

Латвийские государственные СМИ анонсировали это приобретение как «крупнейшую военную закупку с момента восстановления независимости Латвии». Сумма контракта составила 600 млн евро, поставки должны начаться в 2026 году. Гражданам страны разъяснили, что к тому времени Латвия должна провести обучение своих военнослужащих, а также подготовить инфраструктуру.

Впрочем, бывший министр обороны Инара Мурниеце ранее объясняла, что такой долгий срок ожидания связан с повышенным спросом на эту продукцию: масштабы поставок на Украину истощили запасы вооружения западных стран, и те стремятся быстрее пополнить арсеналы.

Ранее представители латвийских властей неоднократно выражали опасения, что в случае конвенциональной войны одной из главных целей могут стать аэропорты. Как заявил в беседе с местной прессой экс-глава Национальных вооруженных сил Латвии Юрис Маклаковс, одной ракеты будет достаточно, чтобы сделать использование взлетно-посадочной полосы невозможным.

По его мнению, первые удары будут нанесены по критически важной инфраструктуре — воздушным и морским портам, железной дороге. Именно для того, чтобы купировать данную угрозу, руководство Латвии и жаждет получить как можно больше систем противовоздушной обороны.

Летом прошлого года на латвийском военном аэродроме в Лиелварде была развернута присланная Испанией батарея зенитно-ракетных комплексов NASAMS класса «земля — воздух». Вместе с NASAMS в Латвию прибыл и персонал — 85 солдат Вооруженных сил Испании, которые присоединились к тем 500 испанским военнослужащим, что прибыли в Прибалтику ранее.

В латвийском Минобороны пояснили, что «это сделано в связи с необходимостью укрепления обороноспособности балтийского региона после вторжения России на Украину». Тогдашний глава министерства Артис Пабрикс отметил: «Развертывание современных систем ПВО в Латвии является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего альянса НАТО».

Прибалтика в восторге

И вот теперь следующий шаг — покупка IRIS-T.

«Одна такая система противовоздушной обороны в состоянии надежно защитить небольшой город или военную группировку. Ракеты, использующие инфракрасное наведение на цель, имеют дальность полета 40 км, максимальную высоту 20 км и оснащены радаром с дальностью действия 250 км», — сообщает латвийский госпортал Lsm.

Кстати, данной системой обзаведутся не только латыши, но и эстонцы. Собственно, ещё во время прошлогоднего саммита НАТО в Мадриде министры обороны Латвии и Эстонии Артис Пабрикс и Калле Лаанет заключили договор о намерениях по закупке систем ПВО средней дальности.

При подписании документа Пабрикс подчеркнул, что «российская агрессия на Украине ясно показывает необходимость систем ПВО». А Лаанет подхватил: «Саммит НАТО дал четкий сигнал о том, что тем, кто готов инвестировать в оборону, будет оказана помощь. Эстония — надежный союзник и, безусловно, одна из тех стран, которые сделают все возможное».

Позже, уже в сентябре этого года, Латвия и Эстония совместно подписали договор о намерении приобрести именно IRIS-T. Эстонскому налогоплательщику это обойдется в 360 млн евро, что стало крупнейшей на данный момент военной закупкой и Эстонии. Власти страны рассчитывают, что закупленные ими «Ирисы» достигнут оперативной готовности к 2025 году.

Тогда же, в сентябре 2023-го Латвия и Эстония подписали документ о намерении присоединиться к европейской системе ПВО «Европейский небесный щит» (European Sky Shield Initiative, ESSI), продвигаемой Берлином. «Небесный щит» призван, как заявляют в германском минобороны, «обеспечить безопасность стран-участников от воздушных ударов со стороны России». В настоящее время в программе участвуют 19 европейских стран.

Эстонский министр обороны Ханно Певкур, отвечая на комментарий политического обозревателя Мартина Мельдера о том, что развитие государственной обороны, дескать, застопорилось, в качестве одного из примеров противоположного приводит именно приобретение Iris-T и прочих ракетных систем.

«На сегодняшний день у нас уже заключены соглашения о закупке как систем ПВО, так и противокорабельных ракетных комплексов. В сентябре мы подписали соглашение о закупке ЗРК IRIS-T SLM. Противокорабельные ракетные комплексы BlueSpear 5G стоимостью около 65 млн евро в ближайшее время прибудут в Эстонию», — рассказывает Певкур.

«Но даже современные системы ПВО не дают полной гарантии, и события в Израиле это подтверждают», — предупреждает латвийский экс-главнокомандующий Маклаковс. Эти слова прозвучали в диссонансе с восторгом латвийской оппозиционной прессы, рассказывающей, что зенитно-ракетный комплекс IRIS-T — один из самых передовых в мире.

Неожиданное препятствие

Недавно во время визита на Украину германский министр обороны Борис Писториус объявил, что Берлин направит Киеву новый пакет помощи в размере 1,3 млрд евро. По словам министра, в этот пакет войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также артиллерийские снаряды.

На родине Писториуса это вызвало удивление.

«Оказывается, в бундестаге никого не предупредили. Однако ожидать отмены данной помощи Киеву не стоит, так как авторитет Писториуса огромен, а как оппозиция, так и правящая коалиция пока выступают за поддержку Киеву», — пишет телеграм-канал «Немецкий орёл».

В связи с таким спросом на это изделие германское правительство хочет повысить объёмы производства «Ирисов».

Но здесь Берлин столкнулся с некоторыми неожиданными препятствиями. Так, издание Handelsblatt в статье «Городской совет Тройсдорфа тормозит поставки вооружений на Украину» рассказывает, что город в Рейнской области препятствует расширению производства боеприпасов.

Там находится крупнейший в Германии завод по производству взрывчатых веществ, принадлежащий компаний Dynitec («дочке» производителя боеприпасов Diehl). На этом предприятии производятся, в частности, прекурсоры для артиллерийских боеприпасов, миномётных снарядов и зенитных ракет, таких как Iris-T. Большая часть этой продукции отправляется на Украину.

Однако на днях городской совет Тройсдорфа принял решение о приобретении части промышленной зоны, где расположен завод Dynitec, на основании права преимущественной покупки. Город хочет разместить там жилые и коммерческие помещения. Это мешает планам Diehl по расширению производства, ставит под угрозу выполнение обязательств по поставкам для Вооружённых сил Германии, других стран ЕС и Украины.

С точки зрения компании, решение горсовета ставит под вопрос само будущее предприятия.

«Оборонная промышленность, в которой Dynitec является системообразующим предприятием, служит безопасности всей ФРГ, а значит, и Тройсдорфа», — жалуется представитель Diehl Defence Томас Боденмюллер. По его словам, «в конечном счёте вопрос о размещении завода в Тройсдорфе ставит под угрозу обороноспособность Федеративной Республики Германия».

При том внимании, которое германские власти сейчас уделяют милитаризации страны, нет особых поводов сомневаться, что проблема, так или иначе, будет решена. Хотя, возможно, ее наличие заставит сдвинуть уже утвержденные сроки некоторых поставок. Особенно не первоочередных. Например, систем ПВО для Прибалтики.