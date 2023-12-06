Послы трёх прибалтийских республик выступили с необычным демаршем. Необычность в данном случае была связана с тем, что дипломаты Латвии, Литвы и Эстонии выразили протест Варшаве, поводом для чего послужила блокада польскими перевозчиками границы между Польшей и Украиной.

Иван Шилов ИА Регнум

До сих пор Польша и Прибалтика выступали в унисон по подавляющему большинству внешнеполитических вопросов. Но сейчас, как сообщила пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикос, во время встречи послов в польском министерстве инфраструктуры до Варшавы было донесено, что перекрытие границы подрывает способность киевского режима «противостоять полномасштабному вторжению России».

«Мы уважаем право водителей грузовиков выражать свое мнение, — сообщила Кикос. — Однако, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создаёт проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Мы поднимали этот вопрос перед Варшавой и надеемся, что решение скоро будет найдено в кооперации между Польшей, Украиной и Европейской комиссией».

При этом пресс-секретарь МИД Эстонии добавила, что Таллин продолжит поиск решения с новым польским правительством.

Речь, очевидно, идёт о том совете министров, который, как ожидается, придёт в начале следующей недели на смену правительству Матеуша Моравецкого, когда ныне правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) перейдёт в оппозицию к парламентскому коалиционному большинству из «Гражданской платформы» — «Третьего пути» — «Новых левых».

В истории с демаршем прибалтийских послов есть много загадочного.

По логике, он имел бы смысл, вырази его дипломаты совету министров Польши, сформированному парламентским большинством, а не «временному» правительству Моравецкого, чьи полномочия на исходе.

Но, по словам Кикос, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна по вопросам блокады границы почему-то консультируется с бывшим министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, представлявшим «Право и Справедливость», а также главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Тоже интрига: Великобритания не является членом ЕС, и формально проблема перевозчиков её никак не касается.

При этом в Вильнюсе, Риге и Таллине прекрасно знают отношение PiS к польско-украинскому конфликту из-за перекрытия границы. Для «Права и Справедливости» это лишь ещё один симптом общей проблемы, связанной с попытками в ускоренном порядке втащить Украину в Европейский союз.

Как заявила на днях в Вашингтоне уполномоченная правительства Польши по польско-украинскому сотрудничеству Ядвига Эмилевич, количество сложностей, связанных со сближением Украины с Западом, в ближайшие годы будет только расти.

«Закуской был зерновой вопрос, а сегодня это и транспортный вопрос, таких коллизий будет ещё много, очень много», — подчеркнула Эмилевич в интервью Польскому агентству печати (PAP).

В конкретном случае с перевозчиками Моравецкий заявляет, что его правительство будет требовать от Брюсселя возвращения системы разрешений для украинских перевозчиков, направляющихся в Польшу.

DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС Очередь большегрузов на польско-украинской границе в Медыке

Однако Еврокомиссия настроена непримиримо, отказывается прекратить действие «транспортного безвиза» и не намерена идти на какие-либо переговоры с Варшавой, ставя предварительным условием прекращение блокады границы.

«Я принимаю во внимание тот факт, что в Польше состоялись выборы, она сейчас находится в процессе формирования нового большинства, и я с нетерпением жду сотрудничества со следующим правительством, чтобы как можно скорее решить проблему», — подчеркивает еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян.

Но далеко не факт, что «Гражданская платформа» — «Третий путь» — «Новые левые», даже если этого они сильно захотят, смогут изменить конфронтационный курс «Права и Справедливости» на украинском направлении.

Эксперт литовского Центра восточноевропейских исследований (RESC) Адамас Рожявичюс отмечает, что после выборов ничего не закончилось.

По его словам, недовольство польских граждан условиями ведения бизнеса, которые влияют на отношения с Украиной, идёт снизу, это «не просто предвыборный лозунг» PiS, когда «она пыталась набрать больше голосов».

Судя по всему, в Прибалтике опасаются, что попытки нового польского правительства пойти на компромисс с Еврокомиссией и киевским режимом за счёт интересов своих перевозчиков станут для уходящей в оппозицию «Права и Справедливости» поводом для раскачивания политической ситуации в Польше и Евросоюзе. Тем более что у PiS в этом вопросе появились союзники в лице Словакии и Венгрии.

Создание, пусть и ситуативного, антиукраинского альянса станет дополнительным аргументом и подпоркой для тех сил в США и ЕС, которые требуют урезать финансирование и вооружение Украины.

Крах киевского режима оставит без поддержки и прибалтийские режимы, сделавшие ставку на конфронтацию с Москвой.

За последние два года они обогнали Польшу в политической русофобии и преследованиях русского меньшинства. Как заметил на днях президент России Владимир Путин, в странах Прибалтики «кто-то, может быть, решил воспользоваться специальной военной операцией для того, чтобы решить какие-то свои внутриполитические задачи».

Сейчас запущенный этими прибалтийскими политиками бумеранг возвращается, грозя обрушить правящие коалиции. Очевидно, в ожидании его прилёта в Вильнюсе, Риге и Таллине пытаются прояснить с «Правом и Справедливостью», чего от неё ждать на украинском направлении и не решит ли она в интересах внутренней борьбы пойти на слом некогда единого польско-прибалтийского «антироссийского фронта».