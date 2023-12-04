После того как на днях Институт национальной памяти Польши (IPN) постановил прекратить расследование обстоятельств переселения жителей юго-восточной Польши (украинцев, русин и поляков) в 1947 году в рамках операции «Висла», возникал вопрос о мотивации этого решения. Ведь на протяжении многих лет в Польше эту акцию считали «преступлением коммунистического режима» и «этнической чисткой».

Иван Шилов ИА Регнум

Но теперь в объяснительной записке IPN говорится, что «эвакуация» переселенцев носила не «репрессивный характер», а «превентивный и защитительный». Что она была связана с массовыми убийствами, совершенными против местного населения отрядами ОУН и УПА (организации, деятельность которых запрещена в РФ).

«Следствие не нашло оснований для вывода о том, что переселение представляло собой преступление против человечности или коммунистическое преступление, как утверждали председатель Союза украинцев в Польше, председатель президиума Ассоциации лемков (русин. — Прим. авт.) и один из украинских переселенцев в уведомлениях о правонарушениях, которые привели к разбирательству», — констатирует Институт национальной памяти.

Это вызвало протест киевского режима.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что IPN тем самым «отрицает все заявления, которые были сделаны на высшем уровне польским государством». По словам украинского дипломата, точка в этой истории еще не поставлена, «вопрос не будет оставаться без внимания украинским государством, и на официальном уровне будут делаться соответствующие шаги».

Неожиданный разворот в деле с операцией «Висла», безусловно, можно объяснить общим ухудшением польско-украинских отношений.

Но, похоже, здесь присутствует и меркантильный интерес со стороны Варшавы. Если переселение украинцев в УССР в рамках послевоенной акции Польша официально признает преступлением, то пострадавшие обязаны получить компенсацию.

Переселение украинцев в 1947 году оперативной группой «Висла»

Тем более что это уже происходит явочным порядком, о чём сегодня, 4 декабря, пишет портал Wirtualna Polska в расследовании, посвященном реституции польских лесов.

«До нас дошел документ «Государственных лесов» (LP) (государственный холдинг. — Прим. авт.), в котором они информируют ряд государственных органов о «пятом разделе Польши» и незаконной процедуре», — отмечает издание.

Речь идет о тенденциях, начавшихся в 2009 году. Потомки русин, которых в рамках операции «Висла» переселили на территории, доставшиеся Польше от нацистской Германии, стали требовать компенсаций за утраченные ранее земли. Появились даже фирмы, специализирующие на таких исках. Одна их них сообщила в 2022 году, что сумела вернуть 460 га лесов и добиться выплаты 1,2 млн злотых.

Почти все дела связаны с Малопольским воеводством, власти которого благоприятствовали реституции. Но и в Варшаве не были особо против «возвращения» лесов.

В 2014 году заместитель министра окружающей среды в правительстве «Гражданской платформы» — Польской крестьянской партии Януш Залеский в письме генеральному директору «Государственных лесов» Адаму Ващяку «отговаривал лесников от борьбы за землю». При этом копию письма Залеский отправил организациям русин, которые восприняли его как карт-бланш на дальнейшие действия.

Ставший в 2017 году малопольским воеводой Петр Чвик (занимал должность до 2020 годы, в настоящее время — заместитель главы канцелярии президента Польши) заявлял, что «Государственные леса» не считаются заинтересованной стороной в судебных разбирательствах о реституции, отчего лесников не информировали о процессах, они не могли обжаловать невыгодные для государственной казны решения и узнавали об изъятиях участков постфактум.

Можно было бы считать всё это «эксцессами» внутреннего характера, ведь с требованиями выступали в основном русины — граждане Польши.

Однако, как отметил в ноябре 2019 года в эфире радиостанции Lem FM юрист Павел Сокол, «последние два года можно наблюдать большой рост интереса со стороны граждан Украины, которые предпринимают действия, чтобы добиться возвращения имущества или получить какую-то компенсацию».

Только в одном Горлицком районе Малопольского воеводства и только в начале апреля — конце мая 2020 года «Государственным лесам» было предложено «освободить» более 3100 га оценочной стоимостью 190 миллионов злотых. А всего, по подсчетам холдинга, в Горлице под угрозой отчуждения находятся земли, чья стоимость превышает 500 миллионов злотых.

Активность украинских граждан происходит на фоне безуспешных попыток Польши добиться от Украины возвращения хотя бы польских католических храмов, присвоенных Украинской греко-католической церковью.

Так, в 2013 году киевский суд постановил передать польскому латинскому приходу ранее отнятые во Львове приходской дом и францисканский монастырь. Однако после «евромайдана» и смены власти львовский мэр Андрей Садовый отказался выполнять это решение.

В 2015 года некоторые польские энтузиасты попытались поставить вопрос о реституции, учредив ассоциацию «Реституция Кресов». Ее целью ставилось возвращение собственности или получение компенсации за имущество, оставленное поляками после Второй мировой войны на территории нынешней Западной Украины. Основатели ассоциации подсчитали, что около 100 тысяч поляков могут доказать право на наследство.

В свою очередь ряд украинских изданий предупреждали, что если в Польше вспомнят о довоенных поместьях, землях, сахарных заводах своих предков в Полтаве или Житомирской области, то Украина может потерять треть своих пахотных земель. И якобы потомки владельцев ждут принятия соответствующего законодательства.

Но пока что отдавать леса и платить приходится польскому государству.

В постановке перед Киевом вопроса о реституции не была заинтересована правящая с 2015 года партия «Право и Справедливость». Нет оснований считать, что требования к киевскому режиму компенсировать утраченное имущество выставит и нынешнее парламентское большинство в лице «Гражданской платформы» — «Третьего пути» — «Новых левых».

В настоящее время, правда, в Польше работает прокурорская группа по расследованию дел о передаче государственных лесов претендующим на них заявителям. Однако вряд ли она добьется чего-то большего, чем признания халатности со стороны ряда польских чиновников.