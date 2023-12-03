«Имя твое неизвестно, но подвиг твой бессмертен». Именно такие слова начертаны на Могиле Неизвестного Солдата, которая расположена в Александровском саду, возле Кремлевской стены. Бойца РККА, которого нашли в братской могиле возле Зеленограда и который стал символизировать всех, кто пал в борьбе за нашу Родину.

Иван Шилов ИА Регнум

Поэтому имя этого солдата все-таки известно. Его можно прочесть в Музее Победы на Поклонной горе — оно на каждой странице, в каждой строчке списков погибших. Его знают в каждой семье, потерявшей близких на фронтах Великой Отечественной и не сумевшей их найти. В каждой семье это имя произносится, конечно, по-своему, но все они говорят о тех, кого нельзя забывать. И о том, что нельзя забывать.

Президент Владимир Путин считает так же. Поэтому в 2014 году подписал указ, согласно которому 3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Дата выбрана не случайно. Ровно в этот день в 1966 году власти СССР, отмечая 25-летие Победы под Москвой, приняли решение о перезахоронении найденного той же осенью праха Неизвестного Солдата.

Президент много раз говорил, что память народа о важнейшем, самом героическом и в то же время самом страшном периоде нашей истории — Великой Отечественной войне — является самым настоящим долгом всего российского общества. Долгом перед памятью предков, которые тогда своими жизнями отстояли право на жизнь всего нашего народа. Долгом перед будущими поколениями, которые должны помнить об ужасах нацизма и никогда не допускать повторения подобного.

Именно поэтому сохранение исторической памяти стало одним из важнейших направлений политики российского президента. И речь не только о Днях памяти. В стране ведется огромная работа по строительству новых и реконструкции существующих воинских мемориалов. Ремонтируются и расширяются музеи памяти Великой Отечественной. Раскрываются и публикуются новые документы из архивов (в том числе ранее засекреченных), через Фонд президентских грантов поддерживаются соответствующие инициативы некоммерческих организаций.

Знаковым решением стало создание Национального центра исторической памяти «в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив».

Андрей Черкасский ИА Регнум Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду. Москва

Большим достижением стало то, что Владимиру Путину удалось привлечь к делу сохранения памяти и молодое поколение, которое, как полагают многие «диванные эксперты», ничем не интересуется и ничего знать не хочет. В стране активно развивается поисковое движение, которое ищет могилы других неизвестных солдат и пытается их идентифицировать.

Ведь, как говорил генералиссимус Александр Суворов, «война не окончена, пока не похоронен последний солдат». В этом же направлении работают и «Волонтеры Победы», и многие другие общественные организации, которые заботятся о живущих и чтят прах павших. Эта единая миссия, вокруг которой объединились поколения россиян, укрепляет их связь на основе единых ориентиров, единых ценностей и единого будущего.

«Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране», — говорил Владимир Путин.

В том числе служить здесь и сейчас. Ведь во время СВО — или, если брать шире, с начала битвы за Донбасс в 2014 году — когда Россия снова вынуждена бороться за сохранение для своего многонационального народа права на жизнь, День Неизвестного Солдата получает новые смыслы. Ну или обновляет старые — ведь наши бойцы не только защищают право России на жизнь, но и снова борются против нацизма, за которым стоит мощь почти всей Европы. Снова сидят в окопах, снова жертвуют своими жизнями во имя будущих поколений.

Александр Река/ТАСС Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» в поселке Видное

А значит, сохранение памяти о них и о всех тех, кто пал в битве, является священным долгом нынешнего поколения перед грядущим. Поэтому уже сейчас во всей стране — от Владивостока до Калининграда, от сельских школ до городских площадей — создаются памятники и монументы, посвященные героям спецоперации. Тем, кто со всей России отправился воевать с неонацистами.

Ну и тем, конечно, кто защищал жителей Донбасса еще до начала СВО. 28 ноября на окраине Луганска, на месте массового захоронения ополченцев и жителей ЛНР, погибших в результате украинской агрессии, был открыт мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса». На кладбище покоятся 394 человека, в том числе 99 неизвестных солдат — неопознанных защитников Донбасса, ополченцев первой волны.

«Это прямое выполнение поручения президента нашей страны Владимира Владимировича Путина… И это очень важный долг памяти по отношению к героям Луганской Народной Республики, героям Донбасса, которые в 2014 году стали на защиту своей земли, стали отстаивать свое право быть частью Русского мира, частью России, говорить на русском языке. Право, чтобы их дети учились в школе и читали книги на русском. И за это их начали убивать, уничтожать», — рассказал на открытии мемориала первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Сам же президент, выступавший на заседании Всемирного русского народного собора, объявлял минуту молчания в память о погибших в СВО бойцах. И еще раз напоминал, что битва страны за суверенитет носит национально-освободительный характер. И что память о героях является важнейшим элементом в формировании российской идентичности, частью которой — неотъемлемой частью — является национальная память.

Память о тех, чьи имена неизвестны, но подвиг которых бессмертен.