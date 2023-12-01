Когда посреди многолюдной, но очень тихой толпы в варшавской IKEA я поймал за руку бесившегося ребенка и начал ему выговаривать злым голосом, жена меня тут же одернула: немедленно прекрати, они вызовут полицию. Дистантные и подчеркнуто вежливые поляки не станут делать замечание, если увидят какой-то непорядок. Как ты прогреваешь машину, например, сажаешь дерево без письменного разрешения, разжигаешь мангал у себя во дворе. Или не по их правилам ведешь себя по отношению к собственным детям. Они просто тут же донесут, и тебя оштрафуют. А за детьми приедет социальная служба.

Иван Шилов ИА Регнум

Поскольку больше всего беженцев с Украины проживает в Польше, совершенно естественно, что чаще всего инциденты с разлучением семей происходят там. Почти треть всех случаев, зарегистрированных офисом уполномоченного Верховной рады по правам человека. Летом там сообщили о не менее 240 инцидентах, когда у родителей или опекунов в западных странах отбирали детей местные органы социальной опеки. В частности, в Польше по состоянию на август из семей изъяли 75 украинских детей, в Италии — семерых, во Франции — 11.

Большинство детей, как убеждают украинские дипломаты, все же удается вернуть родителям или опекунам, но семьи после таких инцидентов в основном возвращаются на родину. Однако далеко не всё попадает в официальную статистику, и проблема, скорее, замалчивается, чем решается.

Доказанный ущерб

Посольство Украины в Германии точных цифр об отнятых у матерей украинских детях не предоставляет, но признает, что такие случаи не единичны. То же самое происходит в Британии, с которой сейчас сражается тик-ток-блогер Виктория Щелко. Тщательно сдерживаясь, она подчеркнуто не предъявляет претензии к прекрасной стране, которая её приняла, рассказывает на видео об ошибке «конкретного исполнителя». В таких случаях любое проявление агрессии (даже если ты сто раз прав) только подтверждает, что ты можешь быть опасен и ребенка не вернут. А у Виктории, с её слов, забрали дочь потому, что она не смогла обеспечить ей безопасные условия проживания. Хотя предоставить жилье как раз и были обязаны местные власти.

Сейчас украинка видится со своим ребенком три часа в неделю, телефонные разговоры запрещены. И как решить эту проблему, она не понимает: представитель украинского омбудсмена в Лондоне Юрий Лысенко оказал ей услуги через свою юрфирму на 6 тыс. фунтов и после этого перестал отвечать на звонки. Как следствие, несколько дней назад Щелко зарегистрировала на сайте украинского Кабмина петицию с кричащим названием «Против незаконного изъятия детей социальными службами в других странах, лишения матери прав на их воспитание, бездействия консульств, омбудсменов и государственного сектора, а также незаконного использования юрисдикции Украины другими странами в процессе».

Как указано в тексте, украинские матери и их дети регулярно сталкиваются с тяжелым вызовом, а консульства и разного рода органы власти, которые должны гарантировать защиту своих граждан в подобных случаях, бездействуют. Что неудивительно, учитывая, как им облегчили жизнь убывшие за кордон мамочки, о которых теперь голова болит у европейцев.

Щелко же через петицию предлагает создать механизм, на основании которого иностранцы будут возвращать всех отобранных детей на Украину в соответствии с двумя Гаагскими конвенциями. Но не факт, что добьется своего: даже набравшая нужное количество голосов петиция не является прямым руководством к действию.

А значит, родители в Европе и дальше будут доказывать социальным службам своё право на собственное чадо.

Журналистка украинской службы BBC Галина Корба, тоже уехавшая с ребенком в ЕС, проводила по этому поводу специальное расследование, выясняя причины проблем. И оказалось, что сплошь и рядом они возникают на обычной разнице в менталитете и в подходах к воспитанию детей. Так она описывает пример Елены из Луганска, которая в марте 2022 года оказалась в Берлине с 10-летней дочерью. По словам матери, у девочки инвалидность и она требует особого ухода, поэтому адаптация на новом месте не всегда давалась просто.

Сама женщина работала в общественном секторе, хорошо говорит по-английски и активно включилась в жизнь местного сообщества. Это ей и помогло, когда учителя в школе заподозрили, что мама употребляет наркотики: она была апатичная и сонливая, поскольку принимала антидепрессанты, выписанные немецким врачом. Подозрения оказалось достаточно, чтобы Югендамт, немецкая служба защиты прав детей, в ноябре забрала девочку, с которой разрешали видеться в определенные дни и только под наблюдением.

На фоне стресса состояние ребенка сильно ухудшилось, однако вернули его только в январе 2023-го после вмешательства адвоката и обращения в разнообразные структуры, вплоть до Европарламента.

Елена Ковалева из Днепропетровска рассказала изданию «Страна», что её сына забрали прямо из песочницы, где он играл. Семья, у которой они жили, написала жалобу, что женщина мало кормит мальчика и слишком эмоционально реагирует на бытовые трудности. Представители ювенальных служб заявили, что на основании этого доноса временно увозят малыша до выяснения всех обстоятельств. Сначала его определили в детский дом, а спустя десять дней передали неизвестной семье. Первое судебное заседание состоялось спустя две недели, на нем заявили, что мать может видеть своего сына один раз в восемь месяцев. А когда она расплакалась — ей назначили психиатрическое обследование.

Как поясняет ИА Регнум Александр Г., живущий с семьей в Германии, детей точно заберут, если существует угроза, что родители или кто-то из родни наносят ребенку физический, психический или эмоциональный вред. «У нас привыкли, что у себя дома можно хоть на голове стоять, муж с женой орут друг на друга или даже дерутся — это их личное дело. Здесь такое недопустимо, считается, что это вредит психике ребенка и его нужно из такой семьи переместить туда, где безопасно. Соседи тут же позвонят в полицию, и те выбьют дверь, лучше сразу открыть и не спорить. А потом уже будешь бегать по судам. Если знаешь язык, конечно», — рассказывает он.

По словам Александра, у его сыновей в школе тоже постоянные проблемы, поскольку он по привычке учит их решать проблемы «по-мужски», как было принято в Херсоне, а у немцев считается, что насилие недопустимо и нужно обо всем доносить взрослым. Поэтому родителей периодически вызывают на беседу, что уже риск. За плохое поведение вполне могут перевести в учебное заведение, предназначенное для детей, нуждающихся в особом подходе.

А прогуливать школу и детский сад в странах Западной Европы вообще запрещается, причем температура или сопли не являются достойным поводом остаться дома. Вопросы сразу возникают к родителям, поскольку прогулы — пример плохого выполнения ими своих обязанностей. При этом следует понимать, что если даже школьник заболел, то попасть к врачу (или вызвать его на дом) не получится. Как правило, с медициной в благословенной Европе всё очень плохо, и прием может случиться месяца через три. При этом любые лекарства продаются строго по рецепту.

Нинель Омельяненко, психотерапевт и волонтер центра для беженцев в Женеве, вспоминает, как в Швейцарии вполне респектабельная украинка получила официальное предупреждение от местной соцслужбы и предписание пройти проверку на употребление наркотиков из-за того, что ее ребенок с ветрянкой две недели не посещал школу.

В Польше, где все-таки живут славяне, отношение более мягкое и пропустить денек-другой разрешают, если заранее уведомить учителей или детсадовских воспитателей в специальном чате. Однако Василиса Дыбайло, директор международной организации «Партнерство «Каждому ребенку», вспоминает случай, когда польский стоматолог увидел синяки у мальчика, которого привел украинский отец, и немедленно проинформировал соответствующие органы. А пацан просто упал с самоката.

Дети тоже люди

На то, что для Украины является обычным делом (как синяк на теле или подзатыльник на людях за плохое поведение), в Европе означает немедленную реакцию — это сделает учитель, врач, воспитатель в садике, соседи или случайные свидетели. Даже оставить неразумное чадо без присмотра или с чужими людьми вы не имеете права, это тоже карается. «Выбежать на минутку в магазин» или «просто вынести мусор» — это уже заявка на расставание, если кто-то заметит. По европейским понятиям, дети не являются собственностью родителей по принципу «как хочу — так и воспитываю». Это такие же люди, с правами, просто маленькие. Поэтому они защищены государством.

Поэтому иногда это помогает спасти несовершеннолетних от реального насилия.

В мае все польские СМИ гремели о шокирующем случае в Познани. Там приняли уроженку Днепропетровской области, у которой под опекой было десять детей от 4 до 16 лет. Через время семья поляков, приютившая их, заметила странное поведение детей и начала интересоваться, что же там такое происходит. Оказалось, что приемная мать постоянно издевалась над ними, избивала, таскала за волосы, заставляла есть фекалии животных, привязывала поводком к пианино, морила голодом и, как утверждает Gazeta Wyborcza, сдавала для сексуальной эксплуатации 52-летнему мужчине и «третьим лицам».

Детей, понятное дело, изъяли, с ними работают психологи, «мама» под судом. Но такой случай — скорее исключение в общей статистике. Поскольку на переселенцев распространили местные законы в части помощи, так же работают и законы в части ответственности. К примеру, поездка домой на Украину с точки зрения властей — это прямая угроза жизни и здоровью ребенка. А если это происходит еще и во время учебного процесса, ответственность удваивается. Украинские женщины просто не осознают такой угрозы и не понимают, когда их за такое поведение наказывают.

Плюс ситуации в семье бывают разные, кого-то увезла, скажем, бабушка. А в Италии или Франции опекуном не может быть человек, достигший 65-летнего возраста. Итог понятен. А раз мы упомянули детдом семейного типа, то стоит добавить, что статус опекунов признается не во всех странах Европы, и это тоже могло быть основанием для изъятия детей.

Таким образом, налицо системная проблема, о которой украинские власти практически не говорят. Полгода назад представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова заявила, что их ведомство работает с международными организациями, «чтобы урегулировать этот вопрос и чтобы попавшие в такую ситуацию получили правовую помощь и перевод». Однако судя по многочисленным примерам, когда люди сами бьются с равнодушной европейской системой безо всякой поддержки, ни до чего омбудсмены не договорились. По той простой причине, что есть законы и их в ЕС принято исполнять буквально.

А ведь летом прошлого года по укрнету прокатилась волна «разоблачений» заявления члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова. Тогда он сообщил ровно об этом: «Что якобы у украинских беженцев в Европе «нагло забирают детей». Естественно, этот фейк кремлевской пропаганды был решительно разоблачен. Чтобы год спустя украинские мамочки лили слёзы в интернетах, не зная, куда им податься и где искать правды в цивилизованном Евросоюзе, отдавшем их малышей в чужие семьи.