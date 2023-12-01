30 ноября в США состоялись необычные дебаты. Традиционно в них участвуют кандидаты в президенты в рамках каждой избирательной кампании. Но теперь на канале Fox News решили провести эксперимент — и устроили дебаты между двумя губернаторами-тяжеловесами, которые предлагают радикально противоположные концепции развития Америки.

Иван Шилов ИА Регнум Губернатор Флориды Рон Десантис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс

Губернатор Флориды Рон Десантис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом уже больше года ведут друг с другом заочную перепалку. Десантис в прошлом году начал всячески зазывать в свой штат жителей Калифорнии, обещая им нормальные условия жизни в сравнении с тем, что царит в их родном штате. Ньюсом, в свою очередь, демонстративно принимал законы о защите ЛГБТ, отвечая таким образом на решения Десантиса ограничить пропаганду «радужной» идеологии в школах и колледжах.

Оба они представляют более молодое поколение политиков, чем нынешняя геронтократия в Вашингтоне или основные кандидаты на президентских выборах, Джо Байден с Дональдом Трампом. Десантису 45 лет, а Ньюсому — 56, и оба губернатора надеются в будущем повести свои партии к победе на выборах. Поэтому нынешние дебаты можно рассматривать как схватку будущих лидеров и республиканцев, и демократов.

Встретились они на «нейтральной» территории — в колеблющемся штате Джорджия. Десантису было проще идти на эти дебаты — всё же ситуация во Флориде значительно лучше, чем в кризисной Калифорнии. Но для него и ставки выше, ведь прямо сейчас его президентская кампания оказалась в плачевном состоянии.

Крупные спонсоры перестают давать Десантису деньги, не видя шансов на победу, что стало причиной резкого сокращения среди сотрудников его штаба. А отрыв Трампа от Десантиса в последних опросах уже становится сокрушительным, достигая 50 пунктов — 65% против 15%.

Положение Ньюсома гораздо более деликатное.

Формально он стал так называемым «суррогатом» президентской кампании Байдена. Губернатор представляет штаб действующего президента США и участвует в агитации за Байдена, имея при этом и собственные президентские амбиции.

Он надеется, что в случае полной недееспособности Байдена внезапно откроется окно возможностей. И тогда Ньюсом теоретически сможет залететь в президентскую гонку, переняв эстафету у действующего президента.

На республиканских дебатах Десантис выступил не лучшим образом, и теперь у него появился шанс заявить о себе уже в схватке с демократами. А Ньюсом хотел усилить свои позиции в стане Демпартии — так, чтобы иметь больше шансов претендовать на звание преемника Байдена либо на предстоящих в 2024 году выборах, либо уже на следующих, в 2028-м.

Обоюдный интерес обоих политиков и помог состояться таким нетипичным для США дебатам. Но по итогам словесного поединка вряд ли можно сказать, что кто-либо из участников — Десантис или Ньюсом — смог добиться своих целей.

Губернаторы постоянно бранились и перекрикивали друг друга так, что часто сложно было разобрать суть дискуссии. Десантис активно критиковал положение дел в Калифорнии — с нынешним разгулом преступности, наркомании и толпами бездомных на улицах городов.

Больше половины всех американских бездомных проживают именно в Калифорнии. На их нужды тратятся миллиарды долларов, которые осваивают местные чиновники. Но бездомных становится всё больше. Десантис даже принёс на дебаты распечатку онлайн-карты фекалий на улицах Сан-Франциско.

Не менее удручающая ситуация сложилась в Калифорнии и с преступностью. После решения властей штата декриминализовать кражи в магазинах на сумму до тысячи долларов штат захлестнула волна грабежей.

Сейчас уличные банды устраивают целые набеги на торговые центры, вынося оттуда дорогую электронику, брендовую одежду и украшения на сотни тысяч долларов. Полиция разводит руками — даже если удаётся кого-то поймать, местные либеральные прокуроры отказываются заводить против них дела. Ситуации управляемого хаоса, в который погрузилась Калифорния, потворствуют власти — во главе с Ньюсомом.

Те же, кто не согласен жить в таком «либеральном раю», массово уезжают из Калифорнии. За период с начала пандемии Калифорния потеряла больше 800 тысяч жителей. Причём в штате впервые с момента вступления в состав США в 1850 году зафиксировано сокращение численности населения.

Хотя в Калифорнию постоянно пребывает поток нелегальных мигрантов из Латинской Америки, даже он уже не может компенсировать отток коренных калифорнийцев, представителей среднего класса и малого бизнеса.

Многие крупные корпорации — включая HP или SpaceX — переносят свои штаб-квартиры в республиканские штаты вроде Техаса или Флориды. Там и налоги пониже, и с преступностью борются, и не требуют платить репарации за «расизм» или «сексизм».

Десантис в ходе дебатов привёл забавный факт: даже отчим Ньюсома в один момент не выдержал и сбежал из Калифорнии, переехав во Флориду. На это Ньюсому ответить было нечего, поэтому он бросился шельмовать Флориду как средоточие «радикальных экстремистов», ограничивающих аборты или ЛГБТ-повестку.

Впрочем, такая риторика уже плохо резонирует с настроениями избирателей. Поэтому из Флориды в Калифорнию уезжают немногие, а вот в обратную сторону наблюдается огромный поток.

Зато у Ньюсома была возможность поиздеваться над президентскими амбициями Десантиса. Он открыто призвал того выйти из гонки, ведь реальных шансов на победу у Десантиса очень мало. Доставалось Десантису и за то, что он сильно отстал по популярности от Трампа даже в родной Флориде.

В рамках президентской гонки Десантис продолжает делать ставку на голосование в первых штатах на праймериз — Айове, Нью-Гэмпшире и Южной Каролине. Но и здесь он сильно уступает Трампу, сохраняющему позицию абсолютного лидера на праймериз.

Неудивительно, что именно за Трампом в итоге осталось последнее слово на дебатах. Он назвал Десантиса отчаянно нуждающимся во внимании публики — настолько, что ему теперь приходится дебатировать с «неудачником» Ньюсомом.

Но Десантис продолжает надеяться на чудо — вдруг уголовные дела всё же подорвут кампанию Трампа. К тому же сейчас в Вашингтоне вдруг заговорили о возможности «смерти» Трампа. И многие стали опасаться, что готовится некое покушение на самого популярного политика среди республиканцев. Если его смогут физически вывести из гонки, то тогда именно Десантис станет явным фаворитом на праймериз.

В ином случае губернатору Флориды остаётся лишь попытать счастья в следующих электоральных циклах. И вполне возможно, что году в 2028-м Десантис с Ньюсомом уже вполне официально схлестнутся на выборах. Пока же их дебаты символизируют сильнейший раскол внутри США, который только усугубляется.

Между республиканскими и демократическими штатами становится всё меньше общего: даже образовательные программы там теперь сильно отличаются. Не говоря уже об экономике, налогах, миграции и культурных войнах, разрывающих США.

Штаты уже откровенно воюют друг с другом на фоне дисфункции Вашинтона, например республиканцы депортируют нелегалов в демократические мегаполисы.

Такой раскол не сулит Америке ничего хорошего. Ведь закончиться он может либо балканизацией и распадом страны, либо самым радикальным сценарием — настоящим гражданским конфликтом.