Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, который должен официально вступить в должность уже 10 декабря, совершил свой первый международный визит. Учитывая яркую «прозападность» нового южноамериканского лидера, мало кто удивился, увидев снимки его команды из Нью-Йорка и Вашингтона.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

Зато волна недоумения накрыла экспертные сообщества, когда Милей так и не встретился с президентом США Джо Байденом, проведя вместо этого время с сотрудниками действующей американской администрации, министерства финансов, советником Белого дома по национальной безопасности, а также руководителями отделений, курирующими ведение дел в странах Западного полушария.

Кое-кто даже увидел в этом намек на то, что в Вашингтоне нового аргентинского лидера встретили плохо, а то и вовсе не восприняли всерьез. Однако, если разобраться в том, кто же именно возился с либертарианцем целых два дня, картина начинает выглядеть совершенно иначе.

Встреча с президентом, но бывшим

Начнем с того, что с президентом США Хавьер Милей все же встретился. Правда, не с 46-м президентом Джо Байденом в Белом доме, а с 42-м президентом Биллом Клинтоном на ланче в одном из отелей Нью-Йорка.

Помимо Милея и Клинтона, на трапезе присутствовали советники аргентинского лидера (в том числе его сестра), специальный посланник Байдена по Латинской Америке Крис Додд, посол США в Буэнос-Айресе Марк Стэнли и Херардо Вертейн, который вскоре будет назначен послом Аргентины в Вашингтоне.

Додд заявил о намерении Белого дома поддержать Аргентину в случае серьезного экономического кризиса. Также местные СМИ сообщают, будто бы сам Билл Клинтон посоветовал Хавьеру Милею принять его самые важные политические решения уже в первые недели после реального прихода к власти.

Интересно и то, что присутствующий на встрече Херардо Вертейн не только позиционировался как близкий друг 42-го президента США, но и является одним из спонсоров Фонда Клинтонов. По слухам, в обмен на пожертвования из этого фонда клан Клинтонов покупал себе правительственную и иную поддержку.

Милей также провел встречу с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Сам Салливан — фигура тоже небезынтересная: ранее он принимал участие в переговорах администрации прежнего президента Аргентины Альберто Фернандеса с МВФ. И с Милеем он как раз обсуждал важность строительства сильных взаимоотношений США и Аргентины по экономическим вопросам, общим приоритетам, инвестициям в технологии.

Рассказать Салливану есть о чем: советник по нацбезопасности ранее неоднократно вступал в роли инвестиционного консультанта в международных корпорациях, например таких, как Uber или Microsoft, попутно протаскивая через правительство США тот или иной законопроект, облегчающий их деятельность на американской территории.

Интересно также то, что Джейк Салливан — выходец из семьи ирландского происхождения и долгое время работал в команде Хиллари Клинтон. По сути, он тоже человек из этого шотландско-ирландского клана.

«Дела идут превосходно»

Пока Милей встречался с людьми Клинтонов, его команда экономистов провела встречу с представителями Международного валютного фонда.

Интересно, что помимо переговоров «рабочих лошадок» должна была пройти и личная встреча Милея с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, которая не состоялась по неустановленным причинам. Впрочем, ранее Милей провел виртуальную встречу с сотрудниками этой международной организации, которую Георгиева охарактеризовала как «очень конструктивное взаимодействие».

Советники президента Аргентины назвали переговоры с сотрудниками МВФ «частью протокола», где они исполнили задачу разъяснить новый план экономического развития страны, не выпрашивая при этом никакого дополнительного финансирования.

В свою очередь, представители МВФ сообщили, что «обсуждались сложные проблемы Аргентины», создание основы для более устойчивого роста экономики, а также планы по срочному укреплению стабильности.

Встречей с командой МВФ команда Милея не ограничилась и провела переговоры в министерстве финансов США, где также обсуждались экономические проблемы южноамериканской страны.

Учитывая, что американское Федеральное казначейство обладает доминирующим пакетом голосующих акций США в МВФ, сам факт подобных переговоров вполне логичен. По сути, именно Вашингтон является основным кредитором Буэнос-Айреса, используя МВФ как своего рода «прокладку».

«Все прошло превосходно», — позже заявил Хавьер Милей, покидая Белый дом. Есть ли основания ему не верить?

Встречи в Нью-Йорке и Вашингтоне получились сугубо рабочими: никаких политических реверансов, только встречи с нужными людьми и ненавязчивая демонстрация того, чьей благосклонностью либертарианец пользуется в американских политических кругах.

Нетрудно также предположить, что речь идет о деньгах, которые аргентинцам так или иначе придется отдавать — непонятно пока, правда, каким способом на этот раз.

Одно можно сказать точно: этот способ явно не будет убыточным ни для США (за саму Аргентину и даже структуры МВФ при этом поручаться не стоит), ни для команды Милея. Будущий министр экономики которого, кстати, выходец с Уолл-стрит и одно время занимался выстраиванием и углублением контактов с финансовыми кругами.