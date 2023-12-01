Польская Государственная комиссия по расследованию влияния России на внутреннюю безопасность в 2007–2022 годах сделала враждебный ход в отношении кандидата в премьер-министры Дональда Туска. Демарш последовал практически сразу после того, как влиятельное американо-немецкое издание Politico в своём ежегодном рейтинге назвало его лидером №1 в Европе.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Туск

29 ноября в канцелярии председателя совета министров Польши члены комиссии под руководством профессора Славомира Ценкевича представили новый доклад. В документе содержится предложение не назначать Туска и ряд его коллег по партии «Гражданская платформа» на должности, связанные с государственной безопасностью.

Такой вывод сделан по итогам изучения архивов гражданских и военных служб, министерства иностранных дел, Бюро национальной безопасности и канцелярии премьер-министра за 2007–2015 годы.

Решение комиссии носит рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению. Тем более что в день представления доклада новое парламентское большинство, сформированное альянсом трех блоков («Гражданская платформа» — «Третий путь» — «Новые левые») отправило в отставку всех её членов.

Однако, замечает газета Rzeczpospolita, беда в том, доклад «формально остаётся государственным документом», как и основанный на тезисах «правой польской публицистики отчёт о покушении в Смоленске». И оба «документа высмеивают наше польское государство, потому что или кто-то принимает их выводы всерьёз, или кто-то принимает всерьёз государство».

Напомним, что комиссия по расследованию российского влияния была создана после принятия соответствующего закона, который в конце мая сего года подписал президент Польши Анджей Дуда. С инициативой его разработки выступила правящая партия «Право и Справедливость» (PiS), она же в конце августа проголосовала за кандидатуры девяти членов комиссии.

Парламентская оппозиция с самого начала воспринимала этот закон как направленный исключительно против «Гражданской платформы» (РО) и её лидера Дональда Туска. Поэтому акт получил неофициальное название Lex Tusk. Таковым его восприняли в ряде западных стран, выразив беспокойство, что комиссия может «подорвать демократический процесс».

При этом в самой Польше ряд экспертов выдвигали и другие критические замечания.

Так, портал Klub Jagielloński отмечал, что, независимо от того, кого в итоге решат привлечь к ответственности, «посылать миру сигнал о якобы существующей проблеме российского влияния в Польше ни в коем случае нельзя». Потому что в таком случае «мы сами подрываем правдивое утверждение о том, что именно Польша обладает знаниями и ясным сознанием для выработки реалистичной западной политики в отношении Москвы».

Сейчас к этому добавляются новые негативные эффекты.

Во-первых, в щекотливой ситуации оказывается Дуда, которому, судя по всему, придётся в промежутке 11–14 декабря принимать присягу правительства во главе с Туском. Сможет ли президент без сомнений отмахнуться от выводов, сделанных государственной комиссией?

Пока президентский дворец ситуацию не комментирует, хотя сигналы, которые оттуда доносятся, говорят, что Дуда намерен исполнить свои конституционные обязанности в отношении новых членов совета министров и премьера.

Но в «Гражданской платформе» тем не менее сохраняется определённая нервозность. «Мы подозреваем, что президент может попытаться затянуть всё дело (принятие присяги. — Прим. автора), и, по нашему мнению, он еще не отказался от этих намерений», — цитирует портал Onet свои источники в РО.

Во-вторых, в любом случае доклад комиссии будет внимательно изучаться за пределами Польши, особенно на Западе. Он содержит важную и ценную информацию, в частности, по взаимодействию польских и российских спецслужб в 2010–2014 годах. Как сообщил в ходе пресс-конференции Ценкевич, некоторые из материалов «были рассекречены буквально несколько часов назад».

Оговариваясь, что члены комиссии, назначенные PiS, были, безусловно, ангажированными этой партией, профессор Антоний Дудек отмечает, что дыма без огня не бывает. По его словам, спецслужбы в целом нацелены на то, чтобы действовать автономно, и Туск, будучи в 2007–2014 годах премьером Польши, не мешал им в этом.

«Не случайно, что на протяжении большей части, если не всего времени его пребывания на посту главы правительства, в стране вообще не было министра — координатора спецслужб, — заявил профессор. — В этом смысле у меня сложилось впечатление, что Туск несколько преуменьшал значение спецслужб».

Дудек предлагает передать опубликованный доклад для изучения «кем-то независимым, кто имеет доступ к исходным документам». Но в нынешней Польше таких равноудаленных найти невозможно. А за её пределами?

Не сомневаемся, что миссию «независимого» исследователя сотрудничества польских и российских спецслужб с удовольствием взяли бы на себя разведки стран — членов НАТО. В первую очередь США, Великобритании и Германии.

Однако это дискредитирует польские спецслужбы и вызовет напряжение в их рядах, так как ни одна разведка или контрразведка в мире не любит, когда кто-то посторонний роется в принадлежащих им секретах.

При этом доклад комиссии по изучению российского влияния как идеологический документ, в который кто-то будет априори верить, а кто-то — нет, станет ещё одним «отравленным яблоком», разделяющим польское общество и политическую сцену.