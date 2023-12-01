Год подходит к концу, а это значит, что издание Politico традиционно объявляет имена наиболее авторитетных людей 2023 года. Таковых набралось 28 человек, разделённых на три категории: «деятели» (те, кто обладает исполнительной властью), «мечтатели» (нет, это не самые большие фантазёры, это те, кто представляет идею, ведущую к дебатам) и «разрушители» (те, кто сильнее всех способен изменить правила игры самым неожиданным образом).

Иван Шилов ИА Регнум

К тому же, по словам авторов рейтинга, он даёт представление о том, кто будет формировать политику в 2024 году, когда должны пройти выборы в Европарламент.

Насколько деятельны главные «деятели»

В списке деятелей лидером стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, известная также как «Сестра Италии» (поскольку возглавляет партию «Братья Италии»), приступившая «к осуществлению конституционных реформ, которые могут значительно расширить полномочия главы правительства».

Её приход к власти прошлой осенью вызывал дрожь у многих в Европе и за её пределами. Руководство ЕС опасалось, что под властью лидера несистемной партии правого толка Италия станет очередным проблемным ребёнком Евросоюза, смягчит антироссийские санкции и ослабит поддержку Украины. Но опасения не оправдались, отмечает Politico.

Год назад Мелони была серьёзным евроскептиком и видела в Брюсселе тормоз для развития Италии. В этом плане её даже называли последователем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и 45-го президента США Дональда Трампа. Однако сейчас глава правительства в хороших отношениях с руководством ЕС.

«Сестру Италии» рассматривали как потенциальную «приятельницу» президента России Владимира Путина из-за поздравления российского лидера с переизбранием в 2018 году и нежелания вводить ограничительные меры против страны за присоединение Крыма. Но кремлёвского агента из Мелони не вышло — она осуждает СВО, требует от Москвы вывести войска с территории Украины и в знак солидарности с украинской стороной приезжала в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

«Мелони, величайший политический хамелеон, заново открыла себя в качестве сторонника жёсткой линии в отношении России», — пишет Politico.

Получается, что звание «главный деятель» премьер-министру Италии присвоили главным образом за то, что она не стала разрушителем принципов ЕС и поддержала его же риторику, влившись в политический хор сообщества. По факту Мелони не бралась за решение ни одной серьёзной проблемы Евросоюза, выступает против иммигрантов и однополых браков, то есть того, что преподносится западными политиками как составляющая демократического государства.

Брюсселю нужна сговорчивая Италия, которая не будет раскачивать сообщество изнутри. Истеблишмент стран ЕС в уходящем году и так заметно взял «популистский» крен: к власти вернулся премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заблокировавший выделение новых пакетов помощи Украине и призывающий к диалогу с Россией. К слову, 30 ноября он обсуждал перспективы двусторонних отношений после завершения СВО с послом РФ в Словакии Игорем Братчиковым. В Нидерландах победу на парламентских выборах одержал правый евроскептик Герт Вилдерс.

Возможно, случай Мелони так ценен элитам ЕС, что они надеются приручить и сделать посговорчивей и других несистемных политиков.

Зелёный кардинал опередил Эрдогана

Пропустив вперёд Мелони, Урсулу фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона, четвёртое место в списке деятелей занял «зелёный кардинал Киева», как его назвало Politico, — глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В последнее время он активно включился в дипломатическую деятельность, ездит по разным странам, пока Зеленский остаётся на родине, ведёт переговоры с высокопоставленными чиновниками Европы и США и строго придерживается введённого его боссом дресс-кода цвета хаки.

«Ермак приобрёл огромную (некоторые говорят, чрезмерную) власть как ключевой игрок в военном кабинете Зеленского. Он фактически держит в своих руках бразды правления правительством и парламентом Украины, позволяя своему боссу держать свои руки (и свой международный имидж) чистыми. <…> Ермак выполнял грязную работу Зеленского», — пишет Politico.

В 2024 году Ермак станет ещё более важным амортизатором и помощником президента в заключении сделок, прогнозирует издание. Тогда Зеленскому, возможно, предстоит кампания по переизбранию на второй срок, а затянувшийся вооружённый конфликт подрывает моральный дух населения страны, не говоря уже о кризисе на Ближнем Востоке, отвлекающем западных сторонников Украины.

РИА Новости Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

При этом Ермак, «выполняющий грязную работу», выше в рейтинге, чем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, реально работавший над тем, чтобы положить конец украинскому конфликту. Конфликту, который опосредованно затронул многие страны ЕС, прежде всего, за счёт отказа от дешёвого российского газа. Конфликту, который повлёк за собой проблемы в различных сферах общественной жизни ЕС, включая промышленный сектор, и как следствие — привёл к непосредственному падению уровня жизни миллионов европейцев. Одна Германия чего стоит — из локомотива ЕС она превратилась в страну с дырявым бюджетом. И за всё это европейцы должны быть признательны в том числе и зелёному кардиналу Зеленского.

Тогда как уступивший ему в рейтинге Эрдоган как минимум приложил значительные усилия к заключению зерновой сделки, которая в итоге пошла Европе только на пользу. Именно там осело украинское зерно, хотя оно должно было спасти от голодной смерти бедные страны Африки. И не вина Эрдогана, что сделка не была продлена.

Кроме того, сразу же после вторжения ХАМАС Эрдоган выразил готовность стать посредником между Израилем и Палестиной для деэскалации ближневосточного конфликта и незамедлительно провёл телефонные переговоры с обоими своими коллегами — Махмудом Аббасом и Ицхаком Герцогом. На этом фоне шефа Ермака подчеркнуто не пустили в Израиль даже с символическим визитом солидарности.

Некремлёвский мечтатель

Главным «мечтателем» года назван Владимир Зеленский.

«Уинстон Черчилль. Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела. Время от времени появляется лидер и в одиночку меняет ход истории, не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова. Таким лидером является Владимир Зеленский», — утверждает Politico.

Примечательно, что его сравнивают с Черчиллем, судьбу которого сам Зеленский боится повторить, как недавно рассказали источники британского издания The Guardian — судьбу успешного лидера военного времени, потерпевшего поражение на выборах.

«Зеленский вдохновлял, уговаривал, пристыжал и умолял страны помочь. Эти риторические усилия окупились: западные союзники предоставили финансовую помощь и всё большее количество современного вооружения. <…> Поскольку Запад уклоняется от ответа, Зеленский перешёл от просьб к западным странам о помощи к чтению им лекций — и это не принесло такого успеха. Напряжённость достигла пика летом на саммите НАТО в Вильнюсе, где и министр обороны Великобритании, и советник по национальной безопасности США по отдельности предупредили, что Украина должна проявлять больше «благодарности» своим союзникам», — отмечает Politico.

Занимать первую строчку всегда приятно, но по факту президента Украины понизили в статусе — в прошлом году он был самым влиятельным человеком Европы. Сейчас таковым стал председатель партии «Гражданская платформа» Дональд Туск, как ожидается, новый премьер-министр Польши.

Сейчас же Зеленский просто «мечтатель».

Вероятно, таким образом Запад тактично даёт главе Украины понять, что он уже не №1, интерес к украинской теме снижается, а поддержка Киева становится в тягость. Не зря же команду Зеленского за закрытыми дверями подводят к мысли, что финансовая и военная помощь в один прекрасный момент может иссякнуть, а Банковой придётся задуматься, чем она готова пожертвовать при заключении мирного соглашения с Россией.

А вообще это звание совершенно заслужено.

Зеленский — действительно самый большой мечтатель чего там Европы, всего мира. Он мечтает нанести поражение ВС РФ на поле боя при помощи самого современного западного вооружения, дойти до Крыма и с позиции силы диктовать России условия договора.

Однако в реальности контрнаступление, в рамках которого ВСУ должны были дойти до полуострова за четыре месяца, провалилось. У НАТО нет ни денег, ни оружия для Киева, а преимущества РФ растут, что признают высокопоставленные чиновники с Запада.

Новый миропорядок строят «разрушители»

Список «разрушителей» возглавила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, которая разрушила планы Запада обрушить российскую экономику беспрецедентными по масштабу санкциями. Давление извне должно было повлечь падение уровня жизни населения, бунты по всей стране и в конечном итоге свержение власти. Но нет, экономика РФ не просто выстояла, она оказалась гораздо прочнее экономик целого ряда европейских государств.

«За десятилетие, проведённое Набиуллиной у руля Центрального банка России, жёсткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. Некогда считавшаяся сдерживающим фактором, а теперь молчаливым пособником, Набиуллина смогла предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, направленных на истощение казны Кремля», — отмечают авторы рейтинга.

Профессионализм Набиуллиной на Западе признают не впервые: в разные годы европейские журналы признавали её «главой ЦБ года», а в 2018-м она получила похвалу от Кристин Лагард, на тот момент председателя МВФ. Но нынешний титул — признание собственного бессилия Запада. Планы разрушить экономику России при помощи санкций сами лежат в руинах.

На втором месте по разрушительности оказался каталонский сепаратист Карлес Пучдемон, который, подавшись в бега и найдя пристанище в Бельгии, продолжает влиять на испанскую политику. Оказалось, что без него невозможно сформировать новое правительство этой страны, что грозит ещё одной крупной стране ЕС затяжным политическим кризисом.

Третья строчка в этой части списка принадлежит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, известному европейскому бунтарю. Республика блокирует инициативы по евроинтеграции Украины, привлекая таким образом внимание к проблеме ущемления прав венгерского этнического меньшинства. Орбан не боится пойти наперекор всем остальным и сказать неудобную правду вслух, признать провал ВСУ, первым согласиться на условия «Газпрома» покупать газ за рубли.

Несмотря на негативную коннотацию самого слова, «разрушитель» стал самым почётным званием. Это люди, которые в одиночку способны сломать в той или иной степени сложившуюся систему.

Рейтинг Politico демонстрирует, что Запад потихоньку подводит общественное мнение к принятию сложившейся реальности и переформатированию глобального миропорядка.

Санкции против России не сработали благодаря грамотной политике ЦБ во главе с Набиуллиной, а Зеленский мечтает о несбыточном — одолеть Россию, вернуть утраченные территории, включая Крым. И на всё это Запад не будет жалеть ни сил, ни денег, ни оружия даже в ущерб себе (впрочем, так и было до определённого момента). Причём даже сам президент Украины в последние дни начал это признавать, заявив, что Донбасс будет сложно вернуть под контроль Киева, а в НАТО и ЕС вступить будет не легче.

Рейтинг — вещь субъективная, поэтому составители могли расставить всех так, как нужно им. Например, назвать Зеленского главным «деятелем» Европы. И были бы недалеки от истины: он нагнул весь коллективный Запад, заставив раскошелиться и дать ту помощь, которую Украине изначально категорически отказывались предоставлять. Его вообще могли бы вновь назвать самым влиятельным человеком Европы. Но нет, сегодня время уже других лидеров, а героям былых времён пора уходить со сцены.