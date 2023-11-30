Влиятельный американо-немецкий портал Politico решил «поощрить» председателя польской партии «Гражданская платформа» (РО) Дональда Туска, назвав его лидером № 1 в Европе в 2023 году.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Туск

Многим западным изданиям свойственна любовь к мантрам о «битве» на польских парламентских выборах «современного европейского видения» Туска с «националистическим видением» партии Ярослава Качиньского «Право и Справедливость» (PiS). Если же всю эту тарабарщину отбросить, складывается впечатление, что главе РО высокий титул выдали авансом.

Как считает Politico, ожидаемое избрание Туска новым главой правительства и уход правящей последние восемь лет PiS в оппозицию дает «слабую надежду для центристов по всему континенту». Они, по мнению авторов издания, с отчаянием наблюдали за успехами популистов. Джорджи Мелони в Италии, «приятеля Путина» Роберта Фицо в Словакии, набирающей обороты в опросах ультраправой «Альтернативой для Германии», правой партией «Фидес» венгерского премьера Виктора Орбана.

Не говоря уже о двух потенциальных «слонах в посудной лавке» — победившем на днях в Нидерландах на парламентских выборах лидере Партии Свободы Герте Вилдерсе, который имеет все шансы возглавить правительство, и намеренном в следующем году взять реванш на президентских выборах в США Дональде Трампе.

Непонятно только, что всей этой «популистской» волне может противопоставить Туск, даже став премьер-министром Польши.

Его партия в польском сейме занимает второе место, имея 157 депутатов. Так что честь дать «слабую надежду центристам» и «вернуть Польшу в Европу» лидер «Гражданской платформы» должен разделить со своими политическими партнерами — Шимоном Холовней («Польша 2050») и Владиславом Косиняк-Камышем (Польская крестьянская партия) от «Третьего пути», Влодзимежем Чажастым и Робертом Бедронем от «Новых левых».

Это «ассорти» вовсе не обязано исповедовать единые внешнеполитические взгляды. Что, кстати, продемонстрировало недавнее голосование в Европейском парламенте по вопросу изменения договоров о функционировании Евросоюза и его реформе.

Евродепутаты от «Гражданской платформы», а также «Польши 2050» и Польской крестьянской партии отказались поддержать рекомендуемые изменения, в то время как их партнеры от «Новых левых», напротив, активно выступили за нововведения.

Ожидается, что сейм Польши сможет проголосовать за правительство Туска 11–12 декабря. Но ряд польских экспертов уже сегодня задается вопросом, сможет ли новый совет министров проводить последовательную политику в отношении ЕС или он обречен на внутреннее столкновение большинства партнеров по коалиции и оппозиционного меньшинства.

Как заявил в беседе с порталом Interia один из политиков РО, курс коалиции в отношении ЕС будет последовательным, поскольку в настоящее время в повестке дня нет недостатка в важных делах. Среди вопросов, не вызывающих разногласий, он назвал перечисление средств из европейских фондов, конфликт на Украине и ситуацию в польском сельском хозяйстве.

По мнению этого политика, прохождение реформы Евросоюза «сегодня является скорее академической дискуссией», а потому не сможет разбить единство альянса трех блоков в лице «Гражданской платформы», «Третьего пути» и «Новых левых».

Однако такое суждение выглядит излишне оптимистичным, в частности в связи с украинским вопросом.

Избранный на прошлой неделе председатель комитета сейма Польши по иностранным делам Павел Коваль («Гражданская платформа») на днях побывал в Киеве, где заверил собеседников в том, что «восточная политика нового парламентского большинства не только не изменится, но будет более интенсивной и заинтересованной, в том числе в решении сложных проблем».

Помимо того, Коваль заявил, что с нетерпением ожидает того, что скоро начнутся переговоры о расширении ЕС, Украина и Молдавия их начнут, а Грузия получит статус кандидата.

Вряд ли подобное поддержит Польская крестьянская партия, которая должна получить кураторство над транспортной и сельскохозяйственной отраслью. Перевозчики и фермеры являются сегодня главными противниками евроинтеграции Украины. Именно они стали локомотивом акций протестов с перекрытием польско-украинской границы, что вызывает недовольство и раздражение киевского режима.

Уходящая в оппозицию «Право и Справедливость» развернулась на 180 градусов и начала солидаризироваться с требованиями перевозчиков и фермеров. Будущее польское правительство, таким образом, окажется перед выбором — либо с самых первых дней правления показать себя защитниками украинских интересов и потерять поддержку внутри Польши, либо выступить единым фронтом с «популистами» из PiS.

Не исключено, что в этой ситуации Туск предпочтет отвлечь внимание польского общества репрессивной политикой в отношении «Права и Справедливости». Это уже делается прямо сейчас.

Альянс трех блоков поддержал создание трех парламентских комиссий, которые займутся расследованием деятельности PiS. Также решено использовать созданную PiS летом этого года комиссию по расследованию российского влияния на польские органы власти против самих же создателей.

Руководству и назначенцам PiS обещают преследования вплоть до уголовных. Конечно, с имиджем «демократического, современного, европейского видения» это будет иметь мало общего. Но в прошлом году Politico уже назначал лидером № 1 Владимира Зеленского. Назначал, несмотря на то что киевский режим подавил всю оппозиционную деятельность, пошел на запрет партий и СМИ, массовые аресты и избирательное правосудие. Так почему бы и Туску не сыграть в эту игру?