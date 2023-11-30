Белорусские бизнесмены, в большом количестве осевшие в 2020 году в Литовской Республике, начали покидать это государство. За год исчезли 37% компаний, основанных выходцами из Беларуси. И причины тут не только экономические.

Иван Шилов ИА Регнум

Тот факт, что оппозиционным белорусам внезапно разонравилась жизнь в Литве, объясняется тем, что и Литва изменила своё отношение к белорусам. Теперь Вильнюс уже не готов с распростёртыми объятиями принимать у себя всех «борцов с Лукашенко», а рассматривает их сквозь увеличительное стекло.

Причем для того, чтобы лишиться вида на жительство, можно уже даже не иметь симпатий к России.

Латвия или Литва?

Когда в 2020 году после неудавшегося белорусского «майдана» из страны массово хлынули бизнесмены, недовольные властью президента Александра Лукашенко, две соседние страны, Литва и Латвия, вступили в соперничество за то, кто переманит к себе больше состоятельных белорусов.

Изначально в Риге потирали руки — в сентябре 2020-го было объявлено, что в Латвию хотят перебраться как минимум двенадцать белорусских IT-компаний с общим числом сотрудников примерно 470 человек.

Потом было заявлено о полусотне белорусских предприятий, интересующихся переездом в Латвию. Однако тех латышей, кто радовался этим известиям, с ходу остудил мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Лембергс напомнил, что Латвия в рамках затеянной по настоянию США кампании борьбы с «грязными деньгами из России» предельно ужесточила свою банковскую систему — и с тех пор нерезиденту из страны, не входящей в ЕС, открыть счет в латвийском банке очень трудно.

Мэр предупредил: «Сюда никто переселиться не сможет, потому что они просто здесь не откроют счет. Ну а кроме того, белорусы не смогут доказать происхождение денег тридцатилетней давности, которые не связаны с Батькой или еще какими-то его приближенными».

Вслед за этим тогдашний премьер Латвии Кришьянис Кариньш обратился к местным банкам с просьбой ослабить требования, чтобы не распугивать инвесторов. В свою очередь директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспарс Рожкалнс и министр экономики Янис Витенбергс сообщили, что прорабатываются варианты решений — как добиться, чтобы белорусские компании имели все возможности как можно быстрее перевести свой бизнес в Латвию.

Однако создание «зеленого коридора» для иностранных компаний возмутило предпринимателей самой Латвии, которым «посчастливилось» столкнуться с методами местных банковских учреждений. Они стали требовать сначала поменять отношение к местным предпринимателям, а уже потом думать о привлечении бизнеса из других стран.

Оппозиционный латвийский журналист Юрий Алексеев, долгие годы возглавлявший авторитетное деловое издание «Бизнес&Балтия», не без злорадства писал: «Сначала придет латышская языковая инспекция… потом придет налоговая и объяснит, что белорусские «детские» налоги — в прошлом… А потом они попытаются устроить своих детей в местную школу без знания латышского…».

Для многих из белорусских релокантов при выборе новой страны решающим доводом стала возможность обучать детей на русском языке. В Литве она сохранялась, в то время как Латвия уже завершала процесс «добивания» русскоязычного образования на своей территории.

На контрасте Литва выглядела куда более толерантным государством. Предложив релокантам куда лучшие условия, она и победила в состязании.

«Ухудшение отношения»

Прошло три года, и вот поступили совсем другие новости: в Варшаве презентовали результаты исследования, посвященного белорусскому бизнесу за рубежом. Автор исследования Дмитрий Данильчук назвал Латвию «аутсайдером региона» — туда переехала только 371 компания, большинство из них сосредоточены в Риге и Юрмале.

Данильчук говорит, что сейчас количество белорусских фирм в Латвии снижается — на это в том числе влияет ухудшившееся в последнее время отношение латвийского государства к белорусам. Но ухудшилось оно и в Литве, где в свое время были зарегистрированы 850 белорусских компаний.

«За год число белорусских компаний в Литве уменьшилось на 37%. Можно сказать, что мы видим дискриминацию бизнеса по национальному признаку: усложнилось взаимодействие с органами власти, увеличились проверки бизнеса. Бенефициаром такой политики, конечно, будет Польша», — говорит Данильчук.

Что именно понимается под «ухудшением отношения»?

Год назад, в ноябре 2022 года в Литве ввели специальную анкету для граждан России и Белоруссии, которую необходимо заполнить при обращении за выдачей или продлением вида на жительство. В ней необходимо ответить на подробнейшие и каверзнейшие вопросы о себе и заодно исчерпывающе высказать свое отношение к ситуации на Украине.

«Специальная анкета помогает выявить иностранцев, присутствие которых представляет угрозу государственной безопасности. Уже были случаи, когда люди скрывали важную информацию при заполнении, но позже это выяснялось», — заявила директор литовского департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

После того как департамент миграции оценил собранную информацию и получил дополнительные данные от различных учреждений Литвы, в 1644 случаях был принят вердикт относительно того, что тот или иной гражданин Белоруссии несёт «угрозу» Литовской Республике.

В итоге 562 белорусам было отказано в выдаче разрешения на временное проживание в Литве, 343 раза поступали отказы в продлении этого документа. Также было принято 450 решений об аннулировании временных видов на жительство. Два раза гражданам Белоруссии было отказано в выдаче постоянного вида на жительство, восемь таких документов были аннулированы. В выдаче литовской визы белорусам отказывали 279 раз.

Что особенно интересно — для того, чтобы попасть в список персон нон-грата в Литве, белорусу уже не обязательно проявлять пророссийский настрой.

Литва против «литвинства»

В предыдущие годы Литва скопом принимала всех противников Лукашенко, не вникая в их воззрения. Между тем среди политической белорусской эмиграции достаточно много носителей идеологии так называемого «литвинства». Это сторонники воссоздания средневекового Великого княжества Литовского (ВКЛ) — на той же обширной территории, но вокруг Белоруссии.

Они считают «истинной Литвой» именно «Беларусь», а то государство, которое сейчас носит это название, — «самозванцами».

До поры литовцы безропотно терпели у себя белорусских «литвинов», рассуждая, что раз они враги Лукашенко, то их идеология не имеет значения. Но в этом году в правящей партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» (консерваторы) вдруг осознали, что «литвины»-то — прямые враги!

И сторонников этой идеологии напрямую предупредили, что если они не откажутся от своих воззрений, то могут быть выдворены за пределы Литовской Республики.

Калининградский политолог, специалист по Литве и Белоруссии Александр Носович говорит, что много лет поражался тому, как литовская власть привечает, поддерживает и взращивает антигосударственную, по сути экстремистскую по отношению к Литве и литовцам идеологию.

«Это даже круче поддержки Польшей бандеризма. Видимо, с белорусской оппозицией в Вильнюсе накопились такие проблемы, что литвинство не остается оснований терпеть», — заключает эксперт.

Белорусские бизнесмены, окопавшиеся в Литве, чутко реагируют на изменение, отношения к белорусским релокантам — теперь они не «борцы с тоталитарным режимом», а подозрительные иностранцы, от которых хозяева ждут подвоха.

И даже если тот или иной предприниматель успешно прошел испытание с анкетой, он неоднократно задумается — а стоит ли оставаться в этой стране, где меня боятся и презирают? Не лучше ли перебраться туда, где ко мне будут относиться более уважительно. Что и происходит на практике. Тем более что значительную часть перебравшихся в Литву беглецов от Лукашенко составляют IT-специалисты — а айтишнику, как известно, сняться с места совсем нетрудно.