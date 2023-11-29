Убийство подростка в провинциальном городке спровоцировало во Франции нешуточные страсти. Виной всему — национальность предполагаемых убийц.

Иван Шилов ИА Регнум

И хотя подобные преступления происходят во Франции с пугающей регулярностью, произошедшее вызвало сильный резонанс как в обществе, переживающем сложные социальные и экономические времена, так и среди политиков в контексте грядущих выборов в Европарламент.

Шестнадцатилетний игрок в регби Тома Перотто был убит в ночь с 18 на 19 ноября в городке Креполе. Трагедия случилась на ежегодно организуемом городском празднике, в котором участвуют жители и приглашённые. По одной из версий следствия, во время вечеринки между подростками и посетителями, приехавшими из квартала Моннэ, расположенного в соседнем городе Роман-сюр-Изер, произошла ссора.

На данный момент полиция произвела 20 арестов и допросила 104 свидетеля. Некоторые из них говорят, что «чужаки» делали агрессивные высказывания в адрес «белых». По другой версии, ссору спровоцировал друг Тома, задирая «гостей», используя слова игравшей на тот момент песни.

Как бы то ни было, результатом стало ночное столкновение с применением холодного оружия. Тома Перотто — один из его участников — скончался от полученных ран при транспортировке в больницу Лиона. Этот госпиталь, расположенный в 97 километрах, оказался ближайшим медицинским учреждением, способным оказать помощь.

Одноклассники и учителя Тома 22 ноября организовали «марш памяти», на который пришли 6000 человек. Тем временем власти Франции демонстрируют поддержку родственникам и друзьям погибшего, одновременно пытаясь призывать народ воздержаться от самосуда.

22 ноября Эммануэль Макрон публично назвал гибель Тома Перотто «ужасным убийством». Глава пропрезидентской партии «Возрождение» Стефан Сежурне предупредил о возможном политическом использовании различными партиями эмоций общества и выразил надежду на быстроту и прозрачность правосудия. А спикер правительства Оливье Веран приехал в Креполь, где от имени президента высказал соболезнования, отметив, что единственным легитимным правом на возмездие обладает только государство.

Однако подобная риторика, видимо, не оказывает на народ желаемого эффекта.

Во время вышеупомянутого визита Верана из публики доносились осуждающие крики. А один из жителей городка на камеру канала CNews сказал, что убийство Тома является продолжением Алжирской войны, которая не закончилась в 1962 году.

Судя по свидетельствам некоторых журналистов, в Креполе, городке с населением чуть более 550 человек, действительно существует проблема противостояния с жителями соседнего городского района Моннэ, где живут главным образом мигранты или их потомки.

Деятельность государственных служб по предотвращению преступности или работе с молодёжью там сворачивается. А с февраля 2023 года закрыли линию общественного транспорта в этом направлении. Идёт постепенная «геттоизация» этой территории, а, следовательно, ухудшается криминальная обстановка и растёт социальное напряжение.

Так, например, некоторые жители района Моннэ, желавшие присоединиться к организаторам «марша памяти» в честь Тома Перотто, решили этого не делать из-за многочисленных призывов отомстить, распространяемых в соцсетях.

ТАСС/Panoramic via ZUMA Press Акция в память Тома Перотто

Негодование по поводу произошедшего высказали представители почти всех политических сил.

Вместе с тем очевидно, что ситуация позволит многим политикам попытаться представить себя способными решить волнующие людей проблемы в контексте выборов в Европарламент в июне 2024 года. А вероятно, и в более долгой перспективе выборов президента Франции в 2027 году. Ведь возможные их расклады уже сейчас обсуждаются во французском общественно-политическом пространстве.

В то же время министр внутренних дел Жеральд Дарманен надеется, что предложенный им проект закона об иммиграции будет принят парламентом. Этот текст обсуждался очень давно и 14 ноября с трудом получил одобрение Сената. Теперь он должен вернуться для окончательного утверждения в Национальную ассамблею.

Принятие этого закона даст Дарманену политические дивиденды, которые он сможет использовать в будущем. А в наличии у него политических амбиций можно не сомневаться, ведь ещё недавно он рассчитывал на отставку премьер-министра Элизабет Борн, чтобы занять её пост.

Убийство Перотто стало поводом для активизации ультраправых группировок в разных городах страны. Организованные ими акции проходят одновременно с памятными мероприятиями и часто под этим же предлогом. Однако чаще там звучат антисемитские и расистские призывы.

Так, 24 ноября неонацистская манифестация прошла в Реймсе. А в прошлую субботу несколько десятков ультраправых «штурмовиков» приехали для совершения рейда возмездия в квартал Моннэ. Полиция предотвратила налёт и задержала шестьчеловек. В ускоренном порядке они уже получили сроки тюремного заключения от 6 до 10 месяцев.

27 ноября в Париже полиция арестовала 13 человек, значившихся в специальной картотеке как праворадикальные активисты, которые рисовали граффити с изображением свастик. Как сообщают правоохранительные органы, арестованные объясняли это актом солидарности с их единомышленниками, готовившими акцию в Роман-сюр-Изер.

И в тот же день в Лионе прошла манифестация, организованная через соцсети ультраправой группировкой Les Remparts. Она была создана 11 сентября 2021 г. взамен запрещённой несколькими месяцами ранее неонацистской организации сторонников «превосходства белой расы» Génération Identitaire.

Глава ультраправой партии «Реконкиста» Эрик Земмур обрушился в соцсетях с критикой на власти и особенно на министерство внутренних дел. Он обвинил их в покрывательстве виновных в смерти Тома Перотто, поскольку ведомство так и не назвало их имён. По его словам, Дарманен ведёт себя так потому, что «его второе имя — Муса».

В ответ на это министр внутренних дел в эфире радио France Inter заявил, что его предки были алжирцами, сражавшимися за Францию, правосудие в стране не должно вершиться вооружёнными отрядами ультраправой обороны, а вину надо доказывать даже в отношении иностранцев. Выпад Земмура он считает проявлением расизма лично в свой адрес.

Как бы то ни было, разговоры об идущей во Франции гражданской войне всё чаще распространяются в медиапространстве представителями как правых, так и левых политических сил. Высказывая разные мнения по поводу причин происходящего, и те, и другие, однако, отмечают растущую поляризацию общества.

А некоторые эксперты обеспокоены появлением в стране «криминогенных анклавов», где правят преступные группировки, и ростом таких тенденций, которые уже прямо называют «сепаратизмом».