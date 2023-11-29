В своём выступлении на Всемирном русском народном соборе Владимир Путин впервые употребил термин, который раньше, в советские годы, встречался часто — но использовался только для оценки событий в других странах: национально-освободительная борьба. А президент применил его в отношении России:

РИА Новости/ Сергей Карпухин Президент РФ Владимир Путин

«Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной-цивилизацией».

Что имел в виду Путин? Что русский народ, Россия освобождается от попыток подчинить его внешнему диктату, чужим интересам, лишить самостоятельности и будущего — и в этом суть всего происходящего. И на Украине, и в мировых делах в целом. Именно Россия снова встала на пути тех, кто претендует на мировое господство, — и сражается не просто за свою свободу, свой путь, но и за свободу всего мира, сказал Путин. Более того, мы оказались в авангарде формирования более справедливого мироустройства, и без сильной России невозможен никакой прочный, стабильный миропорядок.

То есть национально-освободительная битва русского народа сейчас является главной угрозой уходящему гегемону — и главной надеждой всего остального, незападного мира. Это не повторение марксистско-ленинской формулы о битве мирового коммунизма под руководством СССР с мировым капитализмом, это объективный диагноз положения дел в мире. Россия не по своей воле снова оказалась в роли «удерживающего» — англосаксонские элиты, действительно уверенные в своей исключительности, сами не просто довели начатую ими глобализацию до кризиса, но и решили пересмотреть границы русского мира и Запада, забрав себе западную часть русских земель. Этот вызов не оставил России выбора — смирится и «принять судьбу» мы просто не могли. Тем более, что и не судьба это вовсе, а сочетание внешней экспансии и наших собственных ошибок, создавших возможность для попыток расчленения Русского мира. Путин очень чётко сказал о необходимости помнить уроки прошлого, не только 1917-го, но и особенно 1991-го:

«Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей, даже родившиеся уже в XXI веке, до сих пор, даже спустя десятилетия, расплачиваются за допущенные тогда просчёты, за потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти, за политику искусственного, насильственного разделения большой русской нации, триединого народа — русских, белорусов и украинцев. Возникшие после распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги не только ещё тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой. И раны эти ещё долго не залечить».

Слова о триедином народе из уст президента дорогого стоят — ведь именно на расчленение единого целого и была сделана ставка нашими противниками, ради этого они и делали всё, чтобы остановить процессы реинтеграции, которые начались на постсоветском пространстве с созданием Евразийского союза, ради этого и затаскивали Украину в ЕС и НАТО. А сейчас надеются не только на победу над Россией на поле боя, но и на дезинтеграцию уже самой Российской Федерации, на смуту и раскол между русским народом и остальными народами нашей страны. Именно поэтому Путин и заявил, что расценивает любые провокации извне с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты как агрессивные действия против нашей страны:

«Любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество — это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна».

И основа России — русские, которые хотя и больше, чем национальность (в том числе культурная, духовная, историческая идентичность, сказал Путин), но без которых никакой России не будет:

«Без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность. Это просто факт, как и то, что в нашей Конституции чётко закреплён статус русского языка как языка государствообразующего народа».

Россия — форма организации жизни нашего народа, его творение. Быть русским — это прежде всего ответственность, сказал Путин, «огромная ответственность за сбережение России, именно в этом — истинный патриотизм». Причем это ответственность и за все коренные народы России:

«И как русский человек хочу сказать: только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в нашей стране, объединены общностью исторической судьбы».

То есть укрепление русского народа — это не только его интерес, но и интерес всех народов нашей страны. А какой сейчас главный вызов для русского народа? Демографический — нам нужно увеличить рождаемость, а для этого необходимо укрепить семью, которую Путин назвал не просто основой государства и общества, но и духовным явлением, источником нравственности. Поэтому если мы, как говорит Путин, считаем, что «многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России», нужно изменить шкалу ценностей, восстановить традиционное для русских понимание семьи:

«Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных «демографических» расходов крайне значимы, но это далеко не всё. Гораздо важнее жизненные ориентиры человека. В основе семьи, в рождении ребёнка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора».

Президент назвал сбережение и приумножение народа России задачей на предстоящие десятилетия, на поколения вперёд. Потому что «это будущее Русского мира, тысячелетней, вечной России». И на это должны работать все — государственная машина и всё общество:

«Поддержка семьи, материнства, детства должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления, нашу экономическую, социальную, инфраструктурную политику, просвещение и образование, здравоохранение».

Это главный вызов для России сейчас. Без ответа на этот вызов будет невозможным никакое суверенное развитие страны (которое должно быть справедливым, то есть дающим достойные условия для жизни во всех регионах страны, подчеркнул Путин), никакое решение «колоссальных задач по обустройству громадных пространств от Тихого океана до Балтики и Чёрного моря». И если мы приняли брошенный нам внешний вызов, то и с внутренним мы просто обязаны справиться. Потому что Россия принадлежит не нам одним: «Русский мир — это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас».