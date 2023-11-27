В центре внимания всей Америки внезапно оказался Дерек Шовин — бывший полицейский из Миннесоты, который нынче отбывает срок за убийство чернокожего Джорджа Флойда. В тюрьме Аризоны на Шовина совершено покушение — его пытались зарезать.

Иван Шилов ИА Регнум Дерек Шовин

Адвокаты Шовина уверены, что ему грозит серьёзная опасность за решёткой. И очень многие боятся, что Шовина в итоге попросту убьют, сделав некоей сакральной жертвой на алтаре БЛМ.

Прошло больше трёх лет со злополучного вечера 25 мая 2020 года, когда погиб Флойд. Постфактум уже становится очевидно, что на самом деле его никто не убивал. Он сам сделал всё возможное, чтобы погибнуть.

В крови Флойда обнаружили целый коктейль из сильных наркотиков. Он, будучи в невменяемом состоянии, пытался расплатиться в магазине фальшивыми купюрами. А потом, когда их отказались принимать, устроил дебош и нарвался на полицейский патруль.

Шовин действительно был знаком с Флойдом, и они друг друга недолюбливали. Именно это и представили мотивом убийства Флойда. Правда, в начале того арестовали и усадили в полицейскую машину.

Потом он из неё выбежал и начал выяснять отношения с правоохранителями, что в любой стране плохая затея, особенно в Америке. Флойда уложили на землю, пытаясь усмирить. При этом Шовин не пытался его задушить, как могло показаться после просмотра отдельных видео. Он коленом упёрся именно в плечо Флойда, а не в горло.

Darnella Frazier/Global Look Press

Но у Флойда в этот момент по неизвестным причинам наступил припадок. Есть подозрение, что он мог перед самым арестом скопом проглотить большую дозу наркотиков, лишь бы её не обнаружили полицейские. Во всяком случае на одном из видео Флойд сам признаётся, что он принял очень много запрещённых веществ.

Флойда экстренно отправили в госпиталь, но не успели спасти — там он и скончался.

В целом это вполне типичная история для стереотипного выходца из любого американского гетто — наркомана, мошенника и преступника. Будь Флойд поумнее, он бы не сопротивлялся во время ареста. И получил бы в итоге какой-нибудь мягкий условный срок и почивал бы на пробации.

Но он погиб, и это превратили в символ расизма и полицейского насилия для всей сидевшей тогда на карантине Америки.

Смерть Флойда привела к масштабной волне многомесячных погромов, сотрясавших все крупные мегаполисы США — от Миннеаполиса и Сиэтла до Чикаго, Лос-Анджелеса или Нью-Йорка. Общий ущерб от погромов БЛМ превысил 1 миллиард долларов, а жертвами его стали несколько десятков человек.

Кстати, в основном пострадали чернокожие владельцы различных заведений и малого бизнеса, но их смерти даже близко никто не оплакивал, как гибель Флойда, похороненного в золотом гробу.

Полицейского Шовина тут же арестовали и быстро осудили.

Уже в 2021 году ему вынесли приговор — прокуратура запрашивала пожизненный срок, но ему дали 22 года.

Все доводы защиты — например, о наркотиках в крови Флойда — жюри присяжных просто не сочло нужным принять во внимание. Набрали присяжных тоже очень странным образом — некоторых из них в ходе процесса уличали в том, что они сами участвовали в погромах БЛМ.

Получился такой показной политизированный процесс расправы над «врагом народа». Шовина ни в коем случае нельзя было оправдать, ведь это бы обрушило весь тщательно сформированный либеральный миф вокруг Флойда, полицейского расизма и борьбы БЛМ за светлое будущее.

Кстати, по тем же лекалам сейчас устраивают многочисленные судебные атаки на Дональда Трампа.

Он также оказался в центре политических процессов с ручными жюри присяжных и пристрастными судьями, что практически не даёт Трампу шансов на оправдательный вердикт.

Показательно, что многих погромщиков БЛМ, на кого были заведены дела за участие в беспорядках при Трампе, после прихода к власти Байдена быстро оправдали. А одному из них, который поджёг магазин и убил человека, дали всего лишь 10 лет — в два раза меньше, чем Шовину.

При этом Шовин продолжает бороться за свою свободу и прямо сейчас пытается устроить новый судебный процесс. К тому же он наверняка надеется на то, что в 2024 году власть в Вашингтоне всё-таки поменяется.

Трамп в случае победы на выборах теоретически может и сам себя помиловать — для него это лучший способ отбиться от судебных проблем. А также и помиловать Шовина.

Этому благоволит общественное мнение в США, которое уже не на стороне БЛМ.

Американцы в массе своей устали как от повестки культурной войны, которую ведёт Демпартия и прикормленные ею структуры, так и от взлёта преступности. Ведь прямым последствием революции БЛМ стало резкое сокращение полиции во многих мегаполисах США и разгул беззакония.

Количество убийств за два года, 2020-й и 2021-й, в США подскочило на 44%. Лишь менее половины убийств в Америке нынче удаётся раскрыть. Статистика по другим насильственным преступлениям не менее удручающая.

Большинство полицейских участков испытывают острую нехватку офицеров и патрульных. Тысячи полицейских просто уходят со службы, не желая оказаться в положении Шовина и попасть в тюрьму за «неправильный» арест преступника.

В момент гибели Флойда две трети американцев сочувствовали БЛМ. Сейчас их доля упала примерно до половины, и она продолжает пикировать.

Сказалось не только разочарование в этой повестке, но и многочисленные коррупционные скандалы вокруг руководства БЛМ. Одна из основательниц БЛМ Патрисс Каллорс накупила себе дорогие поместья в Малибу на «донаты» от сторонников и живёт припеваючи.

Этим в том числе объясняется то, почему недавние случаи смертей чернокожих во время ареста не вызвали многочисленных акций протеста. Хотя уличные беспорядки в Америке всё же происходят, но уже по другой теме, из-за войны в секторе Газа.

Конечно, демократам пока нет смысла раскачивать ситуацию в стране. Но даже если такая необходимость появится, далеко не факт, что удастся повторить погромное лето 2020-го.

Некоторое отрезвление за эти годы всё же случилось. Причём не только в контексте БЛМ.

Например, либеральная пресса спустя три года стала признавать очевидное — жесточайшие карантинные меры оказались ошибкой. Закрытие школ привело к тому, что успеваемость детей сильно пострадала. А показатели сдачи тестов на знание математики и языка упали до рекордного низкого уровня за последние десятилетия. Даже если внезапно случится новая пандемия, вновь закрыть всю страну не получится.

Демократы продолжают упорно держаться ещё за один важнейший для себя миф — это штурм Капитолия 6 января 2021 года, который они представляют «ужасной» атакой на американскую демократию. Больше тысячи человек были осуждены за беспорядки в Конгрессе. И Трампа пытаются в том числе за это отправить за решётку.

Однако и здесь появляется всё больше свидетельств того, что 6 января случилась грандиозная провокация спецслужб и истеблишмента в Вашингтоне. Провокаторы активно зазывали толпу в здание Конгресса. Во многих случаях полиция Капитолия открывала двери и запускала людей вовнутрь. При этом призывы Трампа ввести в столицу национальную гвардию для охраны правопорядка были проигнорированы демократами.

Новоиспечённый спикер Конгресса Майк Джонсон выложил в открытом доступе тысячи часов видеозаписей с камер наблюдения в момент штурма Капитолия. Угодившие за это в тюрьму теперь пытаются ими воспользоваться, чтобы добиться освобождения. А Трамп встречается с родственниками «узников 6 января», обещая их сразу помиловать в случае победы на выборах.

Такой исход стал бы сильнейшим ударом по всей машине создания либеральных мифов по заказу Демпартии.

Поэтому она будет делать всё что в ее силах, лишь бы не допустить Трампа до власти. Но самая главная проблема для демократов — американцы уже начали отрезвление. И всё меньше верят в поток пропаганды, который льётся им в уши, причём по всем темам — от БЛМ до Украины и Израиля.