Хотя Польша является самым крупным в Европейском союзе потребителем российского сжиженного нефтяного газа (СУГ), уходящее правительство во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким решило поддержать очередной пакет санкций, предполагающий запрет на поставки этого вида топлива. Что означает большие проблемы для 3,5 млн польских автовладельцев, использующих СУГ.

Иван Шилов ИА Регнум

Польша до сих пор зависит от поставок российского сжиженного нефтяного газа, и, вопреки обещаниям правительства Моравецкого, данным еще в начале 2022 года, «нефтепродукты из России до сих пор текут к нам рекой», отмечают польские издания.

По данным Евростата, в 2022 году Польша закупила в России СУГ на 710 млн евро, тогда как остальные страны — члены ЕС потратили на такие закупки в общей сложности 417 млн евро.

Россия остается крупнейшим поставщиком топлива в Польшу, доля которого в структуре импорта выросла с 48,7 до 50,1% в первой половине 2023 года.

«Сохранение сильных позиций российских поставок обусловлено тремя элементами: связанной с наличием терминалов на восточной границе логистикой, конкурентоспособными ценами и доминирующим предложением на польском рынке», — отмечают эксперты.

В то время, когда польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) чувствовала себя уверенно и готовилась выиграть парламентские выборы, она выступала против намерения Еврокомиссии ввести эмбарго на поставки российского СУГ в начале 2024 года.

Если запрет вступит в силу, то больше всего пострадает Польша, констатировали эксперты.

«Недаром идеи о запрете импорта сжиженного нефтяного газа из России министр государственных активов Яцек Сасин назвал «плохими и вредными», поскольку они лишат 3,5 млн польских водителей возможности заправляться более дешевым топливом, — пишет польский портал Money. — Кроме того, значительная часть российского СУГ попадает в баллоны, которые обычно используются более бедными потребителями».

В свою очередь министр развития и технологий Вальдемар Буда, комментируя вопрос, заявил, что запрет на поставки российского топлива является «очень чувствительной темой, так как многие агрегаты и транспортные средства в Польше работают на этом газе, здесь мы должны быть очень осторожны».

В том числе потому, что дефицит сжиженного нефтяного газа на заправках приведет к проблемам с бензином, который также используется в автомобилях, работающих на автогазе. Еще одним прогнозируемым последствием введения ограничений является рост цен на топливо.

По словам эксперта Ярека Богуцкого, с «реальной проблемой» столкнутся предприятия сельскохозяйственного сектора: птицефермы и грибные фермы, сушилки для кукурузы и других зерновых культур.

«Для них СУГ является важным видом топлива, и именно им, вероятно, в случае кризиса придется доставлять топливо в первую очередь, причем даже за счет водителей», — пояснил Богуцкий.

Oliver Berg/Global Look Press Заправка автомобиля газом

Ссылаясь на собственные источники, портал Business Insider Poland сообщал, что даже после перехода украинского конфликта в активную фазу, российский нефтяной сжиженный газ по-прежнему использовался в Польше не только частными, но и подконтрольными государственной казне компаниями.

«По нашей информации, это сырье закупал, например, концерн Orlen, имея его в виду качестве более дешевой альтернативы западному сжиженному газу, а PKP Cargo, в свою очередь, зарабатывала на его перевалке», — передавало издание.

Однако теперь это уже не волнует правительство Моравецкого, которое готовится к уходу в оппозицию.

Его «принципиальность» является еще одним «кукушкиным яйцом», которое «Право и Справедливость» намерена подложить альянсу трех блоков из «Гражданской платформы», «Третьего пути» и «Новых левых».

При этом удар наносится не только по России и собственным автомобилистам.

Как замечает аналитик Polityki Insight Роберт Томашевский, ни для кого не секрет, что российское топливо, на которое распространяется европейское эмбарго, попадает в Польшу через посредников.

В случае с дизельным таким «входом» является Турция. Помимо того, российская продукция попадает в Европу из Индии, где местные нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают российскую нефть.

Варшава за всё время проведения специальной военной операции на Украине стремилась убедить нейтральные страны в том, что Россия «плохая» и нарушает «правила игры». Во время визитов за рубеж в государства, не относящиеся к коллективному Западу, польские политики декларировали свою русофобскую позицию.

Теперь уходящая в оппозицию «Право и Справедливость» сжигает все мосты, создавая внешнеполитические проблемы сменщикам.

Кстати, это касается не только нейтральных стран.

За первое полугодие сего года Польша вдвое нарастила экспорт СУГ — со 167 тыс. до 324 тыс. тонн — причем 61% этого объема (почти 200 тыс. тонн) пришелся на Украину, которая уже стала крупнейшим потребителем реэкспортируемого Польшей сжиженного нефтяного газа.

Новому польскому правительству придется делать ответственный выбор — либо поддержать очередной санкционный пакет Евросоюза и испортить жизнь как польским автомобилистам, так и отношения с Турцией, Индией и Украиной, либо всё же проявить национальный эгоизм, выступив против инициатив Брюсселя.