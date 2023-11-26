Из Киева пришли три сенсационные новости. Сначала глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью рассказал, почему были сорваны переговоры между Москвой и Киевом, чью делегацию он возглавлял, весной 2022 года.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Россияне готовы были закончить войну, если мы возьмем нейтралитет, как Финляндия, и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО. Это был ключевой пункт», — обрисовал он суть тогдашних договоренностей.

И на вопрос о том, почему они не были приняты, сначала рассказал о недоверии к России, о необходимости вносить изменения в Конституцию — однако затем добавил и о совете со стороны: «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать».

Для экспертов подобная информация не была секретом: о том, что британцы буквально заставили Украину разорвать достигнутые соглашения, говорили еще прошлым летом. Однако никто не ожидал, что Киев это признает на официальном уровне.

Москва всегда заявляла, что готова вести переговоры. Правда, уже не на тех условиях, которые были. «Еще не поздно вернуться на переговорный путь, российская сторона неоднократно говорила, что к этому готова. Но только теперь при других условиях — с учетом новых территориальных реалий», — заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который представлял РФ на переговорах весной 2022 года.

Казалось бы, для Киева это неприемлемо. Однако Арахамия в том же интервью пробил «окно Овертона», начав обрисовывать технические условия сделки с Москвой. «Такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум», — пояснил он. И добавил, что примет любое решение народа.

И не успела публика отойти от этих двух заявлений, как высказался Владимир Зеленский. В ходе совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом он пообещал одержать три победы. Но не над Россией, а над Западом: США и ЕС.

Первой должна быть победа над американским Конгрессом, который до сих пор не выделил средства для финансирования киевского режима на уже текущий финансовый год. Байден, напомним, запросил на эти цели 60 миллиардов долларов, однако республиканцы отказываются давать столько денег, предлагая сначала обсудить вопрос. «Украина должна делать всё, что от неё зависит, и даже больше, чтобы помощь была. И я верю, что она будет», — заявил Зеленский.

Сергей Карпухин/РИА Новости Давид Арахамия

Второй победой обозначено продавливание Евросоюза, который должен дать Украине собственный пакет помощи примерно на 50 миллиардов евро. «Сегодня не все в Евросоюзе, скажем так, готовы поддержать этот пакет. С нашей стороны мы должны добиться того, чтобы все поддержали этот пакет», — пояснил Зеленский.

Наконец, третьей победой для Украины станет открытие диалога о вступлении в ЕС, который Зеленский назвал «важным мотивационным шагом» для киевского режима.

Проигрывают и заговорили о мире

У всех этих заявлений есть, безусловно, что-то общее — их объединяет реакция на новые реалии, в которых сейчас оказались Украина и Запад. Реалии, в которых вместо военной победы (которая казалось им такой близкой в прошлом году) на горизонте всё отчетливее проявляется образ грандиозного провала.

«Если ВСУ на пике формы не смогли разгромить ВС РФ, то теперь и подавно не справятся. Следовательно, если мыслить категориями бизнеса, Украина как стартап по нанесению России военных поражений провалилась: менеджеры не справились, вложенные инвестиции не окупились. Соответственно, рациональное поведение со стороны инвестора состоит в фиксации убытков и выходе из предприятия. Прибыли — контрибуций от России — у инвесторов уже не будет», — поясняет ИА Регнум глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Выход из «предприятия», однако, требует иного «менеджмента», что уже повлекло за собой пертурбации внутри западных элит. Вокруг запахло жареным, и англосаксонские «голуби» отстраняют «ястребов» от влияния на механизм принятия решений. Они двигают повестку умиротворения по корейскому варианту, рассуждая о готовности к переговорам и заморозке конфликта, пишет российский политолог Марат Баширов.

Идея заключения мира с Россией с территориальными уступками или «корейской» заморозкой являются частью политической борьбы и поиска крайнего в связи с неудачами в боевых действиях, поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Россию изначально планировалось победить не позднее мая 2022 года, вынудив пойти на смену власти и подписание кабальных условий экономической капитуляции. «Сейчас же мы наблюдаем обратную ситуацию: НАТО трещит, терпит поражение, а на Украине и в США начинается комплексный поиск виновных в провале», — говорит эксперт.

И вот Арахамия одного такого нашел, «заложив» Бориса Джонсона и британцев, свалив на них вину за идущий до сих пор военный конфликт, который дорого стоил русским по обе стороны границы, пишет Марат Баширов.

Конфликт очень дорого стоил Западу. И если бы весной прошлого года США и ЕС согласились на заключение мира на условиях России, то не потеряли бы столько денег, репутации и влияния в мире. Поэтому Джонсона назначают виновным именно на будущее — когда нужно будет объяснять, кто не остановил противостояние вовремя.

Правда, здесь есть тонкий момент — Москве глубоко всё равно, кого назначат крайним. Москва хочет решения проблемы, а его пока Запад предложить не в силах.

С точки зрения большой политики чехарда на Западе и в Киеве вокруг перемирия имеет на нас очень ограниченное влияние. Жителям оккупированных территорий раскрывается вся непрочность и извращенность правящих ими институтов, что должно стимулировать борьбу за освобождение и возвращение в русский мир против украинского фашизма, поясняет Никита Мендкович. «Но настоящих условий мира, которые гарантировали бы нам безопасность, пока никто не предлагает», — говорит он.

И тут Арахамия стелет соломку уже для киевского режима. Стремится снять с себя вину за будущее соглашение и возложить его на миллионы украинцев, которые должны проголосовать за признание российскими всех новых территорий РФ.

Либо — и это тоже рабочая версия — хочет таким образом продемонстрировать готовность к переговорам. Для того, чтобы втянуть в них Россию и тем самым обеспечить столь нужную киевскому режиму временную заморозку конфликта.

Подмена смыслов

Что же касается «побед» Зеленского, то, на первый взгляд, они выглядят дико. Никита Мендкович называет эти заявления примером откровенно колониального мышления. Зеленский не мыслит категориями политической жизни Украины, а обращает внимание на события в метрополии. Оттуда и идет фактическое управление колонией, там принимаются все ключевые решения: о выделении средств, о продолжении боевых действий и так далее.

Однако в таких заявлениях есть и логика — Зеленский прекрасно понимает, что Москва на «развод» Арахамии и Запада не купится и никаких прекращений огня киевскому режиму не даст. «Боюсь, единственным вариантом решения конфликта остается силовой. Российский флаг на Киевом может обеспечит нам безопасность, а переговоры — пока нет», — говорит Никита Мендкович.

А значит, нужно каким-то образом стимулировать стремительно убывающее и теряющее энтузиазм население к дальнейшему сопротивлению. Сделать это крайне непросто.

«Украинское общество после провала контрнаступления впадает в состояние апатии. Его полтора года бодрили и убеждали в том, что русские побегут и война закончится. Но теперь у них вместо ожидания «перемоги» — победы лишь горечь «зрады» — поражения и предательства. И растущее осознание бессмысленности борьбы, которая становится бесконечной», — поясняет Иван Лизан.

Украинскому обществу как воздух нужны заявления о победах. И вместо недостижимых целей — оккупация Донецка, выход к Крыму и т.п. — Зеленский дает им вполне достижимые. Он понимает, что американский Конгресс и ЕС какую-то сумму всё равно дадут: ни Джозефу Байдену, ни Урсуле фон дер Ляйен не нужен коллапс киевского режима. Переговоры о членстве с ЕС также начнутся, поскольку для Евросоюза это — чистая формальность, никого ни к чему не обязывающая.

То есть, по сути, Зеленский просто на ходу меняет смыслы.

Членство в ЕС, первым шагом к которому называется открытие переговоров, должно стать «заменителем» разгрома России, а поддержка от США — гарантией того, что Америка Украину не бросит, говорит Иван Лизан: «Помощь же от ЕС — показатель того, что Евросоюз, если что, подхватит падающее знамя и что американская предвыборная кампания не повлечет за собой резкого сокращения финансирования».

Эксперты считают, что эта риторическая эквилибристика еще раз свидетельствует о правильности и эффективности тактики, выбранной в рамках СВО. Она привела к тому, что неизбежность поражения украинского режима признается уже не только Западом, но и самой Украиной