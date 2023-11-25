Блокада границы Польши с Украиной из-за забастовки польских дальнобойщиков начинает становиться важным политическим фактором. В том числе потому, что к перевозчикам присоединились польские фермеры, которые выдвинули свои требования к властям, тем самым расширяя претензии к Киеву и создавая из этого комплексную проблему.

ТАСС/Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Press Wire Польские перевозчики заблокировали движение через КПП «Дорохуск — Ягодин» на границе с Украиной

Сложности польско-украинских отношений становятся питательной почвой для политических игр. В пятницу, 24 ноября, этим вопросом озаботилось движение «Конфедерация», решившее прийти на встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в рамках консультаций последнего по формированию нового совета министров.

На переговоры с главой правительства прибыли депутаты сейма Кшиштоф Босак, Кшиштоф Тудуй, Роман Фриц, Гжегож Браун и активист «Конфедерации» Рафал Меклер, один из организаторов забастовки дальнобойщиков на польско-украинской границе. Следует отметить, что Браун и Меклер по нынешним меркам являются одними из самых активных сторонников пересмотра отношения к киевскому режиму, считая его поддержку опасной для Польши.

Недобросовестная конкуренция со стороны «украинских партнеров» становится сегодня в Польше важным фактором как внешней, так и внутренней политики. Особенно после того, как 23 ноября фермеры из Подкарпатья, члены движения «Обманутая деревня», присоединились к блокаде границы перевозчиками, заявив, что с 27 ноября по 3 января 2024 года акции протеста будут проводить круглосуточно.

По словам фермеров, их действия носят предупредительный характер. Но они рассчитывают, что реакция последует оперативно, не дожидаясь того, что в Подкарпатье очередь из грузовиков дойдет до Жешува. Учитывая, что это польское воеводство является одним из основных пунктов переброски на Украину западной военной техники, способность Польши выступать логистическим хабом вызывает все больше и больше сомнений.

Однако, похоже, это уже не пугает готовящуюся перейти в оппозицию партию «Право и Справедливость» (PiS).

«Некоторые полагают, что польское правительство прикажет усмирять протестующих, имеющих право действовать, но право каждому гарантировано законом, — заявил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, комментируя перекрытия польско-украинской границы. — Польское правительство — это не правительство Германии или Франции. Мы не пошлем полицейских с дубинками и слезоточивым газом».

Свою игру ведут и представители альянса трех блоков («Гражданская платформа» — «Третий путь» — «Новые левые»), завоевавшие по итогам недавних выборов парламентское большинство.

В день, когда фермеры присоединились к перекрытию пунктов пропуска транспорта дальнобойщиками, маршал сейма Польши Шимон Холовня встретился с главой Верховной контрольной палаты (NIK) Марианом Банасем. Эта инстанция контролирует бюджетные расходы и оценивает правительственную политику в целом.

Предыдущий маршал сейма Эльжбета Витек (PiS) отказывалась назначать членов NIK, в результате чего в ее коллегии остались лишь сам Банась и два его заместителя, что значительно ослабило возможности по контролю за правительством. Как сообщил Холовня, одной из тем переговоров было «восстановление соответствующих стандартов во взаимоотношениях и коллегиальности в управлении Палатой».

Правда, даже в таком обрезанном составе Верховная контрольная палата осталась грозной силой. Подтверждением этому стал опубликованный накануне протестной акции фермеров доклад о скандале с поставками украинского зерна, с которым в этом году столкнулась «Право и Справедливость».

Как говорится в документе, выдержки из которого приводит газета Rzeczpospolita, действия правительства были неэффективными и запоздалыми, а министерство сельского хозяйства способствовало хаосу на польском зерновом рынке.

Напомним, что с 1 июня 2022 года зерно международных концернов, работающих на Украине, можно было ввозить на территорию ЕС без каких-либо ограничений в рамках так называемых «коридоров солидарности». Однако в случае с Польшей выяснилось, что зерно, которое должно было проходить транзитом, на деле продавалось в этой стране, что создавало недобросовестную конкуренцию польским фермерам.

В отчете Верховного контрольной палаты показано, например, что вина лежит на профильных ведомствах, которые не смогли защитить польских фермеров от неконтролируемого импорта зерна с Украины.

По оценкам NIR, существенный вклад в негативное развитие ситуации внес тогдашний министр сельского хозяйства Хенрих Ковальчик. Оценка ситуации министром «была ошибочной и не подтверждалась ни данными, ни анализами». Помимо того, действия правительства по спасению фермеров катастрофически запоздали, а никаких инструментов противодействия дестабилизации аграрного рынка разработано не было.

При этом, чтобы успокоить фермеров, которые являются бесценным электоратом для PiS, правительство перед октябрьскими выборами запустило систему субсидирования, введя закупку зерна по цене 1400 злотых за тонну и субсидировав его хранение. Однако это не помогло, и «Право и Справедливость» потеряла значительную часть сельских голосов из-за «зернового скандала».

Таким образом, можно зафиксировать, что проблемы польских перевозчиков и фермеров, возникшие в результате действий Украины, становятся серьезным инструментом во внутриполитической борьбе в самой Польше. Уходящая PiS рассчитывает оставить эти проблемы своим сменщикам, которым придется выбирать между необходимостью успокоить национальных производителей и продолжением поддержки киевского режима.

Но и альянс трех блоков, как показывают действия Холовни, не собирается упускать возможности подвергнуть тотальной ревизии действия своих предшественников и возложить на них всю ответственность за провалы на украинском направлении. И вся эта польско-польская интрига создает проблемы Киеву, для которого Польша является важными «воротами на Запад».