Почти год минул с тех пор, как немецкие власти с большим шумом и помпой пресекли попытку государственного переворота со стороны движения «рейхсбюргеров». Тогда опереточные националисты, опустившиеся аристократы, отставные военные и третьеразрядные политики готовились устроить самый настоящий путч в лучших традициях Веймарской республики и ввергнуть страну победившей демократии в пучину зловещей диктатуры.

Иван Шилов ИА Регнум

Поясним, что рейхсбюргерами называют людей, не признающих Федеративную Республику Германия и ее демократические структуры. По оценкам Ведомства по защите конституции, в 2022 году к «рейхсбюргерам» и близким им по духу организациям «Объединенные патриоты» и «Сторонники самоуправления» в Германии относились около 23 тыс. человек.

7 декабря 2022 года многие честные немецкие обыватели, привыкшие безоговорочно верить печатному слову и голубому экрану, испытали настоящий шок. Медиа рассказали им, что группа экстремистов, в лучшем случае напоминающих членов близкого круга «доктора Зло» из китчевых фильмов про Остина Пауэрса, собиралась поднять на вилы их горячо любимого канцлера и всенародно обожаемых министров. Также они якобы планировали захватить Рейхстаг и оттуда диктовать свою злую, но непреклонную волю растерявшимся согражданам.

Перед камерами в наручниках и под конвоем эффектно провели князя Генриха XIII Ройса — предполагаемого лидера путчистов, представителя одного из старинных дворянских родов и «наследника» пустующего трона германского рейха. По замыслу режиссеров этого спектакля, таким образом подтверждалась обоснованность обвинений немецких спецслужб и силовых ведомств в планируемом заговоре.

Отдельные политики, среди которых особо усердствовала министр внутренних дел Нэнси Фэзер, конечно, поддерживали накал. Однако после первых нескольких дней бурления страстей истерия по поводу путча на страницах печати постепенно пошла на убыль.

До журналистов в изданиях первого эшелона, беспокоящихся за свою профессиональную репутацию, постепенно начало доходить, что кучка клоунов, безобидных городских сумасшедших и непризнанных «гениев», уволенных с работы по неполному служебному соответствию, явно не тянет на глубоко законспирированную организацию, ставящую перед собой по-настоящему серьезные цели.

Многие эксперты сошлись во мнении, что «заговор рейхсбюргеров» был не более чем политической технологией, вбросом в информационное поле, призванным сместить фокус внимания общественности с экономических проблем Германии. В определенном смысле задачу свою он выполнил, и, казалось бы, об этой истории можно было спокойно забыть.

Однако то, что спустя год она была реанимирована и снова вброшена в массы, вызывает серьезные вопросы к компетентности лиц, ответственных за работу с общественностью в Минюсте и МВД федеративной республики. О том, что шутка, повторенная дважды, становится глупостью, а трижды — анекдотом, в этих учреждениях, похоже, не слышали.

Кадры облав, которые были проведены 23 ноября 2023 года несколькими сотнями сотрудников полиции в восьми федеральных землях ФРГ по требованию баварской генпрокуратуры, у людей с критическим мышлением вызвали жгучий стыд.

Полицейские в Баварии, Баден-Вюртемберге, Гессене, Северном Рейне-Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейне, Бранденбурге, Гамбурге и Нижней Саксонии изымали компьютеры, смартфоны, носители информации. В общей сложности был подвергнут обыскам 21 объект недвижимости, и министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн сообщил, что возраст подозреваемых составляет от 25 до 74 лет. Подчеркивается, что в ходе облав у одного из подозреваемых было найдено даже оружие для стрельбы холостыми патронами!

Предпосылкой для активизации правоохранителей послужило обвинение в создании преступной организации.

Отправной точкой расследования стал мониторинг мессенджера Telegram. Там, по мнению властей, администраторы нескольких каналов организовывали «массовые контакты с представителями власти по телефону и электронной почте с целью принудить их к принятию решений в интересах членов ассоциации». Что в переводе на человеческий язык, похоже, означает организацию DDOS-атак и нашествий ботов.

Согласно обвинению, эти действия были направлены на дестабилизацию Федеративной Республики Германия и ее государственных институтов. Кроме того, злоумышленники предполагали предотвратить или по крайней мере затруднить законные действия государства. «Собеседники подозреваемых, например, сталкивались с теориями рейхсбюргера, обвинялись в совершении военных преступлений и преступлений против личности, оскорблялись, а в некоторых случаях рейхсбюргеры угрожали им расправой», — говорится в пресс-релизе следствия.

В центре дела находится 58-летний администратор Telegram-каналов Йоханнес М. из города Ольхинг в Баварии. Этот человек уже арестовывался в ноябре 2021 года. Тогда ему были предъявлены обвинения в создании преступной организации, подстрекательстве людей и принуждении; разбирательство продолжается до сих пор.

Подозреваемый, каналы которого насчитывают несколько тысяч подписчиков, считается приверженцем нескольких конспирологических мифов. Среди прочего он обращался к своим читателям с призывом «совершать уголовные преступления и распространять оскорбления». Так, например, следствие утверждает, что в одном из размещенных постов подозреваемый настаивал, что сотрудников полиции следует расстреливать «в соответствии с законом».

Как бы то ни было, заговор, угрожающий самим основам конституционного строя Германии, теперь раскрыт, зло наказано, а ответственные сотрудники силовых ведомств ФРГ наверняка будут удостоены самых высоких наград.

До сих пор сложно поверить, что ведущие немецкие медиа и чиновники в ранге федеральных министров обсуждают этот бред всерьез.