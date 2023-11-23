Власти Северной Кореи объявили об успешном запуске ракеты-носителя со спутником оптической разведки на борту. Согласно их информации, запущенная с полигона Тончхан-ни трёхступенчатая жидкотопливная ракета-носитель «Чхоллима-1» вывела на орбиту спутник «Маллигён-1». Правда, внимательно следившие за этим событием американцы, японцы и южные корейцы пока не подтвердили, что запуск «Чхоллимы-1» прошёл удачно.

Иван Шилов ИА Регнум

В Пентагоне заявили, что ещё выясняют, был ли запуск успешным, и что неизвестно, какой аппарат в итоге мог оказаться на орбите. В Токио сообщили, что «в настоящее время подтверждения вывода спутника на околоземную орбиту нет».

Северная Корея заранее объявила, что в период с 22 ноября по 1 декабря проведёт запуск спутника космической разведки. Это была уже третья в завершающемся году попытка. Первые две, 31 мая и 24 августа, закончились неудачей.

В августе Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) сообщало, что полет первой и второй ступеней ракеты-носителя проходил в штатном режиме, а вот с третьей произошел сбой и вывод на орбиту спутника не состоялся.

Согласно официальным северокорейским данным, спутник, аналогичный тому, что полетел сейчас (Malligyong-1, «Телескоп №1»), должен был быть способен вести съёмку Земли с разрешением «до 20 метров» с помощью монохроматической камеры и также был оснащён системами мультиспектральной съёмки и передачи видео. Высота его орбиты должна была составить примерно 500 километров, а максимальное разрешение визуализации, согласно южнокорейским источникам, до 1 метра.

Следующую попытку тогда наметили на октябрь, но осуществили сейчас, более чем на месяц позже.

С чем конкретно была связана задержка, не уточняется, но, по всей видимости, ракета, а возможно, и система запуска была доработана после визита Ким Чен Ына в Россию в сентябре.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами КНДР тогда, во-первых, посетил нашу страну во главе внушительной делегации генералов и чиновников, чей функционал мы до конца не знаем, поскольку северокорейцы очень тайнолюбивы, а во-вторых, весь этот прибывший коллектив первым делом попросился именно на космодром.

Почему? Дело в том, что в июне с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1а» Россия запустила и вывела на орбиту новейший радиолокационный спутник-разведчик «Кондор-ФКА». Его орбита как раз находится на высоте, близкой к той, что планировали корейцы, — 550 километров, и аппарат наш также относится к малым спутникам дистанционного зондирования Земли.

Поэтому Ким с предметным интересом слушал главу «Роскосмоса» Юрия Борисова, старался вникнуть в технические детали и подробности, не стесняясь переспрашивал, если что-то было непонятно, уточнял нюансы, чем моментами даже смущал российских докладчиков и экскурсоводов.

Внимательно осматривая ракету и отдельные блоки, северокорейский лидер неожиданно спросил: «А какая мощность двигателя ракеты, которая запускается с этого космодрома?» — и, услышав про пять двигателей общей мощностью полторы тысячи тонн, обернулся и выразительно посмотрел на своих генералов. Было видно, что для Ким Чен Ына всё это очень важно.

Результаты переговоров остались в непубличной сфере, но, судя по тому, что северокорейцы задержали объявленный на октябрь старт и осуществили его сейчас, под занавес года, они что-то необходимое и очень существенное для себя в этой сфере получили в России.

Были ли это недостающие технологические нюансы или конкретные материальные детали для успешного осуществления спутниковой программы, сказать сложно, поскольку Ким приезжал поездом и в него в разобранном виде могло быть загружено всё что угодно.

Почему пуск отложили всего на месяц с небольшим?

Очевидно, потребовалась не фундаментальная доработка проекта, а северокорейцы и сами были близки к успеху.

На чём базировалась такая уверенность?

Дело в том, что за последние годы Северная Корея добилась поразительных результатов в области освоения и развития самых разных передовых технологий, от ракетостроения до создания дронов и беспилотных подводных аппаратов.

Достаточно вспомнить, как год назад, 26 декабря 2022-го КНДР запустила в сторону Южной Кореи 5 беспилотных летательных аппаратов.

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея, один из этих беспилотников пролетел над северными районами Сеула и, несмотря на все усилия по его уничтожению, успешно вернулся на свою базу. Остальные БПЛА курсировали над островом Канхвадо у западного побережья Южной Кореи и через какое-то время пропали с южнокорейских радаров.

kcna. kp Malligyong-1

Вся южнокорейская военно-техническая мощь, держащаяся, кстати говоря, во-многом на американских технологиях, была посрамлена. Южнокорейское командование подняло в воздух истребители и вертолёты, чтобы сбить эти объекты. При этом, по некоторым данным, вертолёты выпустили до 100 снарядов в беспилотники, но не смогли сбить их, а один из южнокорейских самолётов KA-1 по неизвестной причине даже упал в 140 километрах к востоку от Сеула.

В этом году на параде, прошедшем в КНДР 27 июля и посвященном 70-летию победы в корейской войне, были продемонстрированы новые образцы техники и вооружения, в том числе гигантские подводные дроны, способные нести как обычный, так и специальный заряд.

Если мы свой «Посейдон» (который, правда, должен быть с атомным двигателем) ещё испытываем и неизвестно, когда он встанет на боевое дежурство, то в КНДР производство своих подводных гигантов уже освоили.

Там же, на параде были показаны самые разные ракетные системы, от крылатых гиперзвуковых до межконтинентальных баллистических ракет семейства «Хвесон». Как и первая твердотопливная трёхступенчатая ракета «Хвейсон-18», «Чхоллима-1» новое изделие, но очевидно, что над ракетной техникой в целом в КНДР работают серьёзно и комплексно.

Зачем северянам вообще этот спутник? Причин здесь несколько.

Во-первых, соседи КНДР очень тревожатся по поводу её технологических прорывов и независимой политики, и им очень хочется знать в подробностях и мельчайших деталях, что же там у них происходит. Поэтому южнокорейское министерство обороны объявило, что 30 ноября запустит свой первый военный спутник-шпион с базы ВВС Ванденберг в американском штате Калифорния. Япония также планирует запуск четырех аналогичных спутников до 2029 года, запуск первого из которых назначен на 11 января 2024 года.

Но во всём, конечно, виновата КНДР.

Разные официальные и специальные представители Южной Кореи, Японии и США после объявления КНДР о готовящемся мероприятии наперебой бросились предупреждать северокорейские власти о недопустимости их действий, поскольку запуск баллистической ракеты, даже если целью является вывод на орбиту спутника, будет нарушением резолюций СБ ООН, запрещающих КНДР подобные упражнения.

Такие же резолюции СБ ООН требуют от Израиля уйти с Голанских высот и вернуть их Сирии, уйти с оккупированных палестинских территорий и дать, наконец, возможность создать палестинцам своё государство, причём резолюции эти приняты давно, но какова реальность и каково давление этого международного сообщества на еврейское государство с целью заставить их выполнять, всем прекрасно видно.

Видят это и северокорейцы.

Никто не забыл и то, как бомбили Ливию и убили её законно избранного главу. А ведь Каддафи добросовестно выполнял все резолюции ООН и никакого оружия массового уничтожения, ракетных технологий и спутников в Ливии не было. А вот если бы, как в КНДР, действительно были, то Ливия и Каддафи жили и процветали бы по сей день.

Поэтому в ближайшее время КНДР планирует запустить ещё несколько разведывательных спутников, что позволит её военным получать более полную информацию о том, что происходит возле границ государства.

Северная Корея внимательно следит за тем, что происходит в мире, по каким сценарным и прикладным моделям развиваются конфликты. Прежде всего такие, как наша спецоперация на Украине и война ЦАХАЛ против ХАМАС в Газе. И в том, и другом регионе спутниковая разведка играет самую активную роль.

На Украине американцы благодаря своей спутниковой группировке не только фиксируют практически все наши передвижения на фронте и в тылу, передавая их украинской стороне, но и наводят свои высокоточные системы вооружения, переданные Украине.

На Ближнем Востоке всё та же американская спутниковая группировка работает ещё и как система предупреждения о ракетном нападении со стороны тех же йеменских хуситов.

Ещё одной важной стороной дела является взаимодействие стратегических беспилотных летательных аппаратов со спутниками, например, Global Hawk, которые проводят разведку у южных границ России. Не зря выше было подробно описано, какое пристальное внимание северокорейцы уделяют беспилотной авиации.

Кроме чисто военной точки зрения этот пуск послал в мир очередные очень неприятные для западного сообщества сигналы.

Во-первых, что под санкционным прессом не только можно жить, но и развиваться, и, во-вторых, что «кимовский» социализм не такая уж тупиковая и непродуктивная система хозяйствования, что бы там ни говорили.

В-третьих, КНДР в очередной раз наглядно продемонстрировала, что она отнюдь не протекторат Китая, а вполне суверенная, самостоятельная страна. Ведь КНР давно могла передать северокорейцам свои успешно работающие ракетно-спутниковые технологии, у них не было бы неудачных пусков, и они не стремились бы с такой жаждой знаний на космодром Восточный.

Наконец, в-четвёртых, представляется, что этот удачный запуск даст новый импульс российско-северокорейскому сближению, которое, безусловно, пойдёт на пользу обеим странам и их народам.