С понедельника, 20 ноября, на улицах Будапешта и других городов Венгрии появились рекламные щиты, посвящённые началу очередных национальных консультаций, своеобразного «референдума на минималках». Этот механизм премьер Виктор Орбан использует каждый год, начиная со своего возвращения к власти в 2010 году, нынешние консультации — 13-е по счёту.

Иван Шилов ИА Регнум

На билбордах изображена президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с сыном родившегося в Венгрии американского миллиардера Джорджа Сороса — Алексом, а лозунг на них гласит: «Давайте не будем плясать под их дудку».

Подобные щиты с изображением предшественника фон дер Ляйен Жана-Клода Юнкера вместе с Соросом-старшим вызвали жесткую критику со стороны Брюсселя в 2019 году. Они были сняты после того, как главная правоцентристская группа Европарламента, Европейская народная партия (ЕНП), пригрозила исключить венгерскую партию «Фидес», возглавляемую Орбаном.

Но два года спустя «Фидес» сам вышел из ЕНП, да и отношения Венгрии и ЕС ныне в куда большем клинче, чем в 2019-м, потому в Брюсселе ситуацию пока не обостряют. «Я показал эти изображения президенту Еврокомиссии — она и бровью не повела. Была абсолютно невозмутимой», — заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге 20 ноября.

По его словам, «это происходит не впервые и, возможно, не в последний раз», но Еврокомиссии есть чем заняться — кризисами, которые нужно решать, и политикой, которую нужно реализовать. «Венгрия является частью Европы… Мы уверены, что внедряем политику, которая приносит пользу гражданам Венгрии. Мы приглашаем всех венгерских граждан, которые хотят узнать о политике ЕС, обратиться к нашим замечательным информационным источникам, чтобы иметь возможность сформировать собственное мнение», — отметил Мамер.

На вопрос, какие профессиональные отношения у фон дер Ляйен с Алексом Соросом, представитель Еврокомиссии ответил, что их нет.

Чиновник отметил, что в Еврокомиссии не будут комментировать все утверждения, которые есть в вопросах, вынесенных на консультации, однако назвал «полностью ложными» те, где говорится, что Брюссель якобы хочет создать мигрантские гетто в Венгрии, а также о том, что ЕС якобы финансирует ХАМАС.

«Мы не собираемся дебатировать об утверждениях, о которых с нами не консультировались и которые не соответствуют практикам, используемым нами, когда мнение общества спрашиваем мы. Это дело венгерских властей», — добавил Мамер.

Стоит отметить, что хотя 4 из 11 вопросов посвящены Украине, а сами консультации приурочены к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, еврочиновник об этом не упомянул. Может быть, потому, что было бы сложно отрицать очевидные вещи, несмотря на откровенную манипулятивность вопросов.

Итак, ключевой вопрос в отношении Киева, на который власти Венгрии предлагают ответить согражданам, звучит так: «Всё чаще раздаются голоса, призывающие к тому, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС, даже несмотря на то, что там идет война. Принятие Украины в ЕС в корне разрушило бы нынешнюю систему финансовой поддержки ЕС. Согласно действующим правилам, Украина получала бы значительную долю средств ЕС как полноправный член».

Предлагаемые варианты ответов: «Условия для полноправного членства Украины еще не созданы» или «Полноправное членство Украины, безусловно, должно быть поддержано».

Второй связанный с Украиной вопрос касается финансовой поддержки этой страны и сформулирован так: «Европейская комиссия хочет выделить дополнительные 50 млрд евро на поддержку Украины. Поскольку этой суммы нет в текущем бюджете ЕС, они хотят выбить дополнительные средства из стран-членов. Они просят о дополнительном взносе Венгрию, которая уже давно не получает деньги ЕС, на которые имеет право по договоренностям. Венгрия уже потратила миллиарды форинтов на помощь беженцам из Украины».

Vivien Cher Benko/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Будапеште. 2022

На этот вопрос предлагают такие варианты ответов: «Не будем платить больше на поддержку Украины, пока не получим свои деньги» или «Поддержим просьбу Брюсселя, даже если деньги, которые нам задолжали, всё ещё не будут выплачены».

Ещё один вопрос касается поставок оружия Украине: «Брюссель хочет посылать Украине больше оружия. Брюссель с самого начала занял провоенную позицию и уже потратил более 5 млрд евро на развитие украинской армии. И последнее предложение — выделить еще 20 млрд евро на вооружение Украины».

Варианты ответа: «Нам нужно прекращение огня и мир вместо поставок оружия» и «Больше оружия, закупленного за деньги ЕС, должно быть отправлено на поле боя».

И последний вопрос по Украине касается украинского зерна, которое названо генно-модифицированным: «После начала войны Брюссель открыл свои границы для поставок украинского зерна. Предполагалось, что эта мера позволит поставлять зерно в более бедные регионы мира. Но вместо этого значительная часть генно-модифицированного украинского зерна заполонила рынки восточноевропейских стран, поставив производителей в регионе в крайне затруднительное положение. Венгрия запретила импорт украинского зерна, но Брюссель все еще хочет, чтобы мы впустили украинское ГМ-зерно».

Варианты ответов на этот вопрос выглядят так: «Мы должны всячески защищать венгерских фермеров и гарантировать, что венгерское сельское хозяйство будет свободным от ГМО» или «Мы должны открыть наш рынок для украинского ГМ-зерна».

Предполагалось, что один из вопросов также будет касаться положения венгерского меньшинства в Закарпатье, но, видимо, Виктор Орбан решил не переигрывать. Однако в минувшую пятницу он заявил, что в наихудшей ситуации сейчас находятся закарпатские венгры на Украине. Там, по его словам, политическое руководство идет по пути, ни к чему не ведущему, и который Будапешт не может поддержать. «Я не преувеличиваю, когда скажу, что с венгерским языком и образованием ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас при украинском государстве», — отметил Орбан.

Комментируя ситуацию в Венгрии, британское издание The Financial Times 21 ноября написало: «Виктор Орбан начал национальное обсуждение об увязке дальнейшей помощи ЕС Украине с разблокированием средств от ЕС для его собственной страны… Орбан стремится укрепить свою политическую поддержку в преддверии выборов в Европейский парламент в следующем году. Консультации также проводятся в преддверии важнейшего саммита ЕС в декабре, на котором главы государств и правительств должны выработать соглашение о поддержке Украины в борьбе с российским вторжением». Это весьма адекватная оценка.

Ожидается, что Виктор Орбан привезёт первые результаты консультаций уже на саммит ЕС 14–15 декабря. Хотя рассылка анкет с вопросами по адресам всех 8 млн венгерских избирателей только началась, а ответить они могут по почте или через интернет (такая возможность предоставлена впервые в надежде привлечь молодёжь) до начала января 2024 года.

Практически никто из венгерских и европейских аналитиков не сомневается, что уровень поддержки антиукраинских ответов превысит 90%. Но стоит учесть как минимум два нюанса.

Во-первых, во всех национальных консультациях в Венгрии принимает участие только «железобетонный» электорат Орбана и «Фидес», в первую очередь пенсионеры (собственно, этот опрос — один из методов консолидации избирательного ядра). В прошлом году это было 1,4 млн человек, то есть 17% избирателей.

Самыми успешными для Орбана стали консультации 2017 года, построенные на демонизации Джорджа Сороса и структур ЕС. Тогда в них приняли участие рекордные 2,2 млн венгров, а идея «защиты от Сороса» стала основной на парламентских выборах 2018 года, которые в третий раз подряд выиграл «Фидес».

Во-вторых, для Виктора Орбана результаты национальных консультаций вовсе не являются определяющим фактором при принятии решений, особенно внешнеполитических.

Лучшая иллюстрация — прошлогодний опрос, в ходе которого 97% участников высказались за то, чтобы больше не продлевать санкционные ограничения против России, «которые являются обузой для Венгрии». Но с тех пор санкционные пакеты ЕС неоднократно продлевались и расширялись — и Венгрия, имея право вето, ни разу не проголосовала против них.

Потому есть достаточные основания ожидать, что и в этот раз произойдёт нечто подобное.

Виктор Орбан, выторговав у Брюсселя определенные финансовые преференции (а выделение 21 ноября Еврокомиссией ранее замороженных денег Польше даёт на это некоторые надежды), отдаст на саммите свой голос за начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

А своим избирателям объяснит, что благодаря его героическим усилиям Украину примут в Евросоюз не сейчас, когда на территории этой страны идут боевые действия, а только после завершения вступительных переговоров. Хотя на самом деле это и без Орбана единственный возможный сценарий.

Однако для этого нужно, чтобы консенсус в отношении начала переговоров с Киевом был достигнут внутри «ядра ЕС», в первую очередь между Германией, Францией, Бельгией, Италией и Нидерландами.

Судя по слухам из Брюсселя, до такого консенсуса пока далеко, а результаты парламентских выборов в Нидерландах 22 ноября ещё больше смешали карты в «старой Европе».

В таком случае позиция Венгрии (и, возможно, присоединившейся к ней Словакии) будет использована в качестве прикрытия для решения о притормаживании движения Украины в ЕС. Виктор Орбан же, судя по всему, будет только рад оказаться крайним — ведь тогда в глазах своих избирателей он действительно будет выглядеть героем.