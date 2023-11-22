После девяти лет судов музей Алларда Пирсона в Амстердаме передает Украине коллекцию скифского золота и другие археологические предметы, принадлежавшие четырем крымским музеям. Кроме того, сторона Нидерландов решила списать долг за хранение экспонатов в сумме более 200 тыс. евро. Соответствующий документ, как сообщает украинский минкульт, подписали врио министра Ростислав Карандеев и исполняющий обязанности директора университетской библиотеки Амстердамского университета доктор Фред Вирмен.

Иван Шилов ИА Регнум

Как известно, выставка, организованная в Европе, включала коллекции Центрального музея Тавриды, Керченского и Бахчисарайского историко-культурных заповедников и национального заповедника «Херсонес Таврический». Ещё часть предметов предоставил Киевский музей исторических драгоценностей. Собственно золото — это лишь наиболее известная часть того, что уехало из Крыма и больше не вернулось.

В Амстердаме, например, находится символ Керчи, уникальная змееногая богиня Апи, изготовленная из известняка в I–II веке н. э.: двусторонняя скульптура с женской фигурой, вырастающей из растительных побегов, существует в единственном экземпляре. Согласно греческому мифу, сын богини и Геракла являлся родоначальником скифских царей.

Среди экспонатов есть такие невероятные вещи, как китайские лаковые шкатулки из Усть-Альминского могильника, отреставрированные в Японии, расписной алтарь из погребения скифского царя Скилура, уникальные декреты на мраморе из Херсонеса.

Всего из Крыма было перемещено 2111 предметов.

VoidWanderer Скифский золотой шлем IV ст. до н. э., один из экспонатов, находившихся на выставке «Скифское золото» в Амстердаме

Но просто еще раз пересказать историю их фактически похищения было бы мало. В центре стоит проблема того, что крымские музеи вынуждены сражаться за свои коллекции самостоятельно. А Украина создала судебный прецедент, на основании которого теперь намерена претендовать на другие предметы, хранящиеся в музеях России, в частности, в Эрмитаже.

Богиня в заложниках

В июле 2013 года выставка «Крым. Золотой остров в Черном море» в Боннском государственном музее LVR-Landes стала масштабным событием, представив вещи, которые ранее никогда не выставлялись для широкой аудитории. Это была совместная инициатива Института археологии НАН Украины и Института древнейшей истории Боннского университета, восторженно встреченная прессой.

На волне успеха свое пространство предложил частный музей Алларда Пирсона в Амстердаме, куда золотой фонд крымской археологии переехал в январе 2014 года. А в марте статус Автономной Республики Крым изменился, было заключено соглашение о присоединении Крыма к Российской Федерации. 31 августа срок выставки истек, и музей Пирсона принял решение экспонаты не возвращать, сославшись на претензии министерства культуры Украины.

Голландцы озвучили намерение решить спор через суд во избежание последующих претензий какой-либо из сторон. Однако сама ситуация отказа от договора по возврату вещей, принадлежащих конкретным музейным организациям, была беспрецедентной. И Украина изначально находилась в более слабой позиции.

«Когда угроза судебного дела стала очевидной, оказалось, что министерство культуры не является полноценным субъектом этого процесса. Выставка организована структурой Академии наук, контракты на перемещение культурных ценностей самостоятельно подписывали музеи. Мы были в отчаянии», — говорит тогдашняя глава управления международного сотрудничества министерства культуры Украины Светлана Фоменко.

Но министерство иностранных дела Нидерландов и Министерство культуры России официально заявили, что данный спор не является межгосударственным и решается исключительно на межмузейном уровне. Так что украинская сторона быстро сориентировалась в ситуации.

Долгий спор

Первое, что сделала специально сформированная группа украинского минкульта, — убедила правительство предоставить возможность министерству самостоятельно менять распорядителя музейных коллекций. То есть полноценно управлять музейным фондом, после чего главным хранителем крымских коллекций был определен Национальный музей истории Украины. Это случилось в мае 2014 года, еще до первого судебного иска в Нидерландах.

Далее вокруг этого дела были объединены несколько министерств, поскольку профильное не могло осуществлять полноценную зарубежную деятельность и действовать от своего имени в международном суде. Так появилась межведомственная координация МИД, Минкульта и Минюста. Они сформулировали позицию, что культурные ценности не являются имуществом, поэтому судебный спор не должен проходить в плоскости хозяйственного права.

Таким образом, когда крымские музеи подали в суд, спор перешел в частно-правовую плоскость.

Крымским музейщикам было предложено доказывать право на экспонаты из собственных фондов, найденные в крымской земле еще в XIX веке. С тех пор полуостров успел побывать в составе четырех государств: Российской империи, СССР, Украины и Российской Федерации, однако артефакты никогда не покидали территории полуострова, за исключением периода немецкой оккупации. Более того, в историческом смысле они не имеют никакого отношения к украинскому культурному наследию.

VoidWanderer Скифский меч с золотыми ножнами IV ст. до н. э., ещё один экспонат выставки «Скифское золото» в Амстердаме

Понимая, что в подобных спорах большую роль играет место происхождения объектов, украинцы доказывали, что ценности происходят именно с территории Украины и относятся к ее культурному наследию именно поэтому. А принадлежность к государственному Музейному фонду, как сказано выше, была оформлена заранее.

«Один из судов рассматривал этот вопрос, и голландской стороной была принята установка, что коллекция автоматически является собственностью государства Украина. Крымским музеям было бы сложно доказать другую юрисдикцию этих вещей, я такой возможности не вижу, — поясняет ИА Регнум директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.— Мы пытались противопоставить понятия госсобственности и собственности музеев. Если бы доказали, это была бы революция в музейном законодательстве. Но суды встали на позицию, что культурное наследие принадлежит государству, и право владения музеев уступило праву государственного владения. Хотя такое с точки зрения логики весьма сомнительно».

В этом споре стороны прошли всю цепочку от районного до Верховного суда Нидерландов, который поставил точку. Греческие, скифские, сарматские, готские артефакты указано передать Украине, которая, безусловно, ликует.

Свято место не пусто

Глубоко нырнув в проблему, за прошедшие годы Украина присоединилась ко Второму протоколу Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Там считают, что кейс «скифского золота» создал по культурному наследию Крыма важный прецедент на международном уровне.

А именно доказал, «кто является субъектом решения и кому принадлежит это наследие». Следовательно, где бы ни находились ценности из крымских коллекций, украинская сторона имеет на них полное право. В частности, чиновников минкульта интересуют вещи, находящиеся в Государственном Эрмитаже и Третьяковской галерее. Но, кроме того, любое «национальное достояние Украины», которое она назовет своим, ссылаясь на конвенцию.

В свою очередь крымские музейщики собираются и дальше добиваться своего, все так же своими силами. Пока российский Минкульт поддержал их позицию только на словах, а Следственный комитет выяснял, кто же занимался организацией вывоза сокровищ в 2013 году.

«Будем передавать иск в Европейский суд по правам человека и другие европейские суды, использовать все другие способы, чтобы отстаивать наше право на коллекцию. Тем более что на Украине ситуация с культурным наследием сложная, мы видим, что продается на черном рынке и как вывозятся предметы. Так что и наши могут оказаться в руках частных лиц и куда-то пропасть. Поэтому мы будем продолжать бороться, возможно, проблема будет решена даже в форме спецоперации. В смысле, не отдельной, а уже идущей», — говорит ИА Регнум Андрей Мальгин.

Дополнительным оружием здесь может быть широкое информирование о судьбе вещей, отнятых совместными усилиями голландских и украинских «партнеров». Сейчас на электронных ресурсах музеев размещена информация об утраченных предметах, в экспозиции оставлены пустыми места, где они размещались с пояснительными табличками. Все равно здесь о них говорят как о коллекции именно крымской.

При этом, отмечает Мальгин, для посетителей утрата будет практически незаметной. Несмотря на то что объем потерь существенный, а каждый предмет является уникальным, за прошедшие десять лет коллекции пополнились многократно. Крупные археологические раскопки в Крыму и суровость российского законодательства в области охраны памятников позволили найти и показать людям предметы аналогичного качества и даже где-то лучше.

Хотя главной задачи — вернуть украденное — это никак не отменяет.