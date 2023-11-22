Полуторамесячная война в секторе Газа близится к логическому завершению. Но ситуация на Ближнем Востоке остаётся напряжённой и взрывоопасной. Первые договорённости между Израилем и ХАМАС могут иметь далекоидущие последствия как для еврейского государства и арабского мира, так и для позиций США в ближневосточной политике.

Иван Шилов ИА Регнум

7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Чтобы выбить их с приграничных территорий, ЦАХАЛ понадобилось несколько недель.

27 октября началась израильская сухопутная операция уже в самой Газе. За месяц кровавого конфликта на палестинской территории погибли тысячи мирных жителей. На этом фоне шли ожесточённые закулисные переговоры, подробности которых теперь становятся известны.

С самого начала израильским конфликтом занимался советник Джо Байдена по внешней политике Джейк Салливан со своей командой экспертов по Ближнему Востоку. Он наладил канал коммуникации с Катаром, страной, откуда поступает финансирование ХАМАС и где расположена их штаб-квартира. Катар передавал США и Израилю предложения ХАМАС, которые постоянно менялись.

В первые недели войны ХАМАС требовал от Биньямина Нетаньяху прекращения боевых действий, отказа от сухопутной операции и освобождения всех боевиков из израильских тюрем.

Израиль, ещё пребывающий в состоянии шока после трагедии 7 октября, на такой размен явно был не готов. Поэтому началось вторжение в Газу — а переговоры, которые могли привести к перемирию ещё в середине октября, были сорваны.

Параллельно этому активность развернул директор ЦРУ Билл Бёрнс. Он хоть и является прежде всего экспертом по России, но не понаслышке знаком и с ближневосточной спецификой. Бёрнс много лет проработал в американском посольстве в Ливане.

Он подключил к делу свои контакты в Моссаде и египетской разведке, попытавшись устроить раунд общих переговоров с эмиром Катара в обход Салливана и совета по нацбезопасности Белого дома.

Такой разброд и шатание уже становится делом привычным в администрации Байдена. Каждый тянет на себя одеяло и занят решением собственных вопросов или реализацией своих амбиций. Все пользуются явной недееспособностью первого лица, поэтому никакой субординации уже не соблюдают. Правда, это лишь осложняет потуги Белого дома влиять на все международные кризисы.

Активность Бёрнса могла бы привести к результатам — но и здесь возникли проблемы с несговорчивостью Нетаньяху.

Тот вполне мог иметь очень недоверчивое отношение и к ЦРУ, и к собственному Моссаду. Ведь, как стало известно весной этого года из утёкших документов Пентагона, обе эти спецслужбы поддерживали протесты против судебной реформы Нетаньяху в Израиле. И де-факто стремились отстранить его от власти.

Поэтому переговоры вновь оказались в тупике — пока на Израиль не усилилось давление по военно-дипломатической линии.

Конгресс принял очередной краткосрочный бюджет, в котором ещё на два месяца оставил без новых военных траншей и Украину, и Израиль.

Определённые поставки оружия идут по линии Пентагона. Например, перебросили 57 тысяч снарядов из Европы, которые ранее предназначались для Украины. Но в целом эти транши не особо большие, ведь приходится тратить имеющиеся запасы из арсеналов США без их пополнения.

А союзники Байдена в Конгрессе начали обсуждать возможность предоставления будущей военной помощи Израилю только под определённые условия.

Например, с запретом применять американское оружие против мирных жителей в густонаселённых районах. Еще более знаковыми стали угрозы ввести санкции против израильских поселенцев на палестинской территории. А также против политиков в правом кабинете Нетаньяху, которые им помогают.

Нагнеталось давление в финансовой сфере — американские агентства грозились до конца ноября обрушить кредитный рейтинг Израиля в случае затяжного конфликта.

Так что в конце концов Нетаньяху заставили пойти на уступки и заключить соглашение с ХАМАС, хотя ещё недавно он обещал полностью уничтожить организацию.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Листовки с портретами людей, похищенных ХАМАС в Израиле, на рекламной колонне

Речь пока идёт о пятидневной гуманитарной паузе, в ходе которой ХАМАС освободит 50 пленных израильтян — в обмен на 150 своих заключённых. В дальнейшем, если обе стороны будут соблюдать условия сделки, обмен продолжится, а пауза продлится.

При этом давление на Израиль — с целью, чтобы пауза в итоге превратилась в полноценное перемирие — со стороны Запада только усилится.

Ведь на кону теперь не только обстановка на Ближнем Востоке.

Западные страны сотрясают масштабные протесты сторонников Палестины. Общественное мнение — что в США или Британии, что в Евросоюзе — уже давно не на стороне Израиля. Две трети американцев выступают за скорейшее перемирие.

Особенно сильно проявляется раскол в стане Демпартии.

Не зря сторонники Палестины за одну неделю попытались взять штурмом штаб-квартиру Демократического национального комитета в Вашингтоне и сорвали проведение партийного съезда демократов в Калифорнии. Аппаратчики Демпартии уже паникуют, что на фоне выдвижения Байдена на второй срок следующий год может повторить драматичные события 1968-го в Чикаго — с погромами и уличными беспорядками.

Рейтинги Байдена продолжают пикировать вниз — он всё сильнее отстаёт в опросах от своего ключевого оппонента Дональда Трампа.

Поэтому ситуацию в Газе Байдену нужно срочно тушить — но только таким образом, чтобы выгадать из неё максимальную пользу. Показательно, что сделка о гуманитарной паузе в Газе была заключена именно в день рождения Байдена, чтобы она выглядела именно его достижением.

Резкая смена курса Израиля, если его всё же принудят к полноценному перемирию, может стать роковой для карьеры Нетаньяху.

Сделать его крайним и отправить в отставку было бы идеальным сценарием для Белого дома. Ведь в таком случае можно будет переформатировать под себя всю израильскую политику — и получить во главе еврейского государства более управляемого проамериканского политика вроде Бенни Ганца.

В Газе американцы замыслили создание палестинского государства под руководством Махмуда Аббаса.

Но вряд ли такой сценарий реализуем. Зато сохранится большой очаг напряжённости, которым от случая к случаю будут пользоваться региональные игроки — в особенности Турция и Катар.

Временное перемирие в израильском конфликте позволит Белому дому вновь перефокусировать внимание на Украину.

Но, пока раскол в Вашингтоне сохраняется, а новые транши не выделяются, Киев в любом случае будет ждать очень тяжёлая зима с образованием тупиковой ситуации на фронте.

На фоне войны зашли в тупик и переговоры США и монархий Персидского залива о возобновлении Авраамовых соглашений с нормализацией отношений с Израилем.

Этим сейчас активно пользуется Китай, усиливая своё присутствие на Ближнем Востоке. Поднебесная даже замыслила создание собственной военной базы в Омане — совсем недалеко от штаб-квартиры ближневосточного командования Пентагона.

Конкуренция США и Китая только набирает обороты — а впереди судьбоносные выборы на Тайване в январе, которые грозят привести к эскалации уже в Индо-Тихоокеанском регионе.

Так что даже в случае успеха попыток притушить один конфликт положение Байдена сильно лучше не оказывается — а ситуация в мировой политике становится всё более кризисной.