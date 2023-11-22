18 ноября в Султанате Оман отмечается Национальный день, который был приурочен к дню рождения ныне покойного султана Кабуса бен Саида, но продолжает отмечаться и при новом правителе Султаната Его Величестве Хайсаме бин Тарике. Султанат Оман начал занимать все более заметное место для российских внешнеполитических и внешнеэкономических связей в период проведения Специальной военной операции.

Иван Шилов ИА Регнум

В Москве в понедельник, 20 ноября, состоялся торжественный прием, организованный посольством Султаната. Государства исламского мира в отличие от западных стран во время проведения СВО сохранили традицию празднования своих национальных праздников в России, притом что встретить на них западных дипломатов все сложнее.

Зато теперь на этих мероприятиях становится значительно выше уровень представительства российских чиновников.

Вместо стагнации отношений, как того хотели добиться Соединенные Штаты и коллективный Запад, происходит заметное оживление двухсторонних российско-оманских отношений во всех областях.

Ибадизм и новая многовекторность

Подход Омана отражает изменения внешнеполитических приоритетов султана Хайтама бен Тарика, который решил последовательно выстраивать «незападный» вектор развития внешней политики Маската, несмотря на давление Вашингтона, Лондона и Брюсселя.

Оман не только продолжил укреплять связи с Россией, Китаем и Ираном, но и стал теснее взаимодействовать со своими соседями — Королевством Саудовская Аравия, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром, в том числе в тех сферах, которые и определяют политику этих государств как многовекторную и национально ориентированную.

Особенности внешней политики Омана и положение султаната в арабском и исламском мире определяются господствующей в стране школой ислама. Большинство оманцев, включая правящую элиту и султана, придерживаются ибадизма — направления ислама, отдельного как от шиизма, так и от суннизма и его ответвлений. Ибадизм возник раньше всех других в первом веке по Хиджре (исламское летоисчисление, соответствует большей части VII — началу VIII вв. от Р. Х. — Прим. ред.), в период так называемой Первой фитны (смуты) в Исламском халифате.

С этого времени ибадизм и утвердился в Омане, что определило особое место этого государства в мире ислама.

Ибадиты на протяжении истории научились выстраивать отношения со своими оппонентами, будь то омейяды или аббасиды, османы или сефевиды.

Благодаря этому, а также политике лавирования между этими центрами сил Оман не только на протяжении веков сохранял свою самостоятельность и конфессиональную идентичность, но и смог экстраполировать этот опыт взаимодействия и на отношения с ведущими европейскими державами.

Это даже позволило Оману в XVII–XIX веках выстроить и собственную империю, центром которой стал Занзибар (ныне Танзания), отвоевав у португальцев их колонии в Африке от Мозамбика до Сомали, и продвинуться вглубь континента вплоть до Конго.

Партнерство с Россией

Если говорить об отношении Омана к России то наиболее показательна позиция Султаната по поводу российской СВО. На вопрос французской газеты Le Figaro, «совершили ли русские ошибку, вторгшись в Киев», глава МИД страны Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди сказал: «Мы этого не говорим, иначе мы бы застряли в обвинениях, что не позволит нам двигаться к прекращению этой войны».

Об интенсификации контактов между двумя странами в период проведения СВО свидетельствует первый, начиная с 2016 года, визит главы МИД России Сергея Лаврова в Маскат и визит министра иностранных дел Султаната в Москву в июле 2023 года, который проходил в рамках переговоров «Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского Залива (ССАГПЗ)».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди во время встречи в Москве

Кроме того, в сентябре 2023 года Оман посетил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, что подтвердило наличие общих точек соприкосновения между РФ и Султанатом в сфере обороны и безопасности.

В своей многовекторности Маскат пошел значительно дальше ближайших соседей из ССАГПЗ и начал развивать не только экономические и политические, но и военные связи с такими оппонентами коллективного Запада, как КНР или ИРИ. У России появились неплохие перспективы активизировать это направление сотрудничества как в двустороннем, там и в многосторонних форматах.

Речь идет о возможности взаимодействия в рамках треугольников Россия — Иран — Оман и Россия — Китай — Оман.

Так, муссируется пока не подтвержденная информация о планах Пекина создать свою военную базу в Омане. Об этом сообщало агентство Bloomberg. По данным источников агентства, Пекин и Маскат проводили соответствующие переговоры в октябре 2023 г., и оманцы выразили согласие по данному поводу.

Оман никогда не разрывал связей с Ираном в отличие от своих соседей, а, наоборот, их наращивал.

Оман и Иран неоднократно проводили военно-морские учения в зоне Ормузского пролива, последний этап маневров прошел в декабре 2021 года. Периодически стали появляться информационные вбросы о том, что Маскат якобы также поддерживает проиранских йеменских повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах», в том числе обеспечивая им поставки оружия.

Таким образом, к существующей практике военных маневров флотов России, Ирана и Китая в зоне Ормузского пролива могли бы присоединиться и оманские ВМС.

Конечно, следует иметь в виду, что при этом Маскат не намерен разрывать свои военно-политические связи с Западом, прежде всего с США и Великобританией, но будет стремиться их максимально уравновесить.

«Арабская Швейцария»

Оман имеет большой опыт медиаторской деятельности в урегулировании конфликтов. Его часто называют «Арабской Швейцарией» из-за его статуса — не столько нейтрального, сколько равноудаленного относительно региональных игроков и мировых столиц. Нельзя сбрасывать со счетов и возможности Султаната в продвижении тех или иных посреднических инициатив на фоне конфликта России и Запада вокруг Украины.

Маскат стал той площадкой, на которой в апреле 2023 года удалось заключить соглашения о прекращении огня между возглавляемой Саудовской Аравией коалицией и йеменскими повстанцами-хуситами. Это явилось результатом длительной и кропотливой работы оманцев со всеми сторонами конфликта, начиная с 2015 года. Поэтому Оман можно назвать наряду с Китаем и соучастником саудовско-иранской нормализации, которой препятствовал прежде всего конфликт в Йемене.

Кроме того, Оман выступил посредником при переговорах представителей Вашингтона и Тегерана по обмену заключенными, который состоялся в сентябре 2023 г. При этом Маскат ранее уже был площадкой для переговоров по поводу заключения ядерной сделки с Ираном в 2015 году и теперь вновь готов выйти с подобными инициативами.

В частности, о таких инициативах стало известно в начале октября со слов представителя МИД Ирана, который заявил, что «инициативы, предложенные некоторыми дружественными странами, в том числе Оманом, не являются новыми соглашениями и планом. Это инициативы, направленные на то, чтобы сблизить подходы, чтобы вернуть все стороны к выполнению СВПД».

Также Оман оставался равноудаленным к сторонам сирийской гражданской войны, что позволили ему сохранять отношения как с Башаром Асадом, так и с сирийской оппозицией. Это способствовало тому, что именно Султанат станет местом, которое устраивает как Дамаск, так и его противников, для проведения очередных раундов заседания сирийского Конституционного комитета вместо Швейцарии.

«По итогам прошедшей недавно в Каире встречи контактной группы ЛАГ по Сирии на министерском уровне с участием главы МИД Сирии Фейсала Микдада принято совместное заявление, в котором говорится о планах организовать очередное заседание редакционной комиссии Конституционного комитета в Маскате до конца текущего года… Принимая во внимание то, что оманцы зарекомендовали себя в качестве авторитетных и непредвзятых посредников, предоставляющих добрые услуги по содействию решению различных чувствительных региональных проблем, поддерживаем этот выбор», — отметили в МИД РФ в августе 2023 г.

В этом контексте следует упомянуть «окутанную тайной» поездку Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года, которая стала темой множества спекуляций.

Согласно наиболее распространённой, но официально не подтвержденной версии, тогда Маскат пытался свести российскую и украинскую стороны для урегулирования ситуации вокруг Донбасса. Россию на этих переговорах мог представлять Николай Патрушев (по другим данным, Владислав Сурков).

«Север — Юг»

Оман мог бы стать естественным продолжением создаваемого Россией и Ираном маршрута «Север — Юг», с учётом наличия лишь узкого Ормузского пролива, отделяющего Султанат от Исламской республики. Поэтому возрастает роль сухопутных маршрутов, которые идут через Оман в Йемен и далее через узкий Баб-аль-Мандебский пролив в страны Африки.

Министр транспорта Омана Саид бен Хамуд Аль-Маавали на майских переговорах с Ираном уже объявил о готовности частного сектора Омана инвестировать в логистику и портовые зоны в Иране, а также упомянул о необходимости реализации Ашхабадского соглашения о торговле между Оманом и Центральной Азией через Иран.

В этот контекст бы вполне вписывались и российские инициативы «Север — Юг», по поводу чего также могли бы быть проведены трёхсторонние переговоры и консультации.

В частности, могли бы быть рассмотрены совместные с Ираном и Оманом проекты развития порта Шахид Раджаи, к использованию которого уже проявлял интерес Оман.

Вместе с тем Оман продолжает инвестировать в российскую экономику, несмотря на односторонние западные рестрикции.

Как стало известно летом этого года, совладельцем крупного зернового трейдера России — «Деметра-холдинга» — станет компания, бенефициар которой — инвестфонд, принадлежащий Султанату Оман.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев совершил рабочий визит в Оман в декабре прошлого года, где провел переговоры о развитии сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса с министром сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана Саудом Хамудом Аль-Хабси.

Наращивание торговли сельскохозяйственными товарами имеет особое значение, так как 40% российских поставок в Султанат приходится на продовольствие, включая зерно.

Оман с 2022 года становится также крупным импортером российской мясной продукции. А с 15 по 17 августа 2022 года в Омане побывало руководство Россельхознадзора, где провело ряд встреч и переговоры о расширении российских поставок. Тогда оманская сторона подтвердила, что процесс аттестации двух российских предприятий по производству мяса птицы был фактически завершен, что открыло доступ новым российским компаниям на оманский рынок.

Кроме того, у российских компаний по-прежнему есть возможность работать в оманской Свободной экономической зоне (СЭЗ) в Дукме, дорога для предпринимателей, которые готовы заниматься реальной производственной деятельностью, открыта. А 8 июня 2023 года в Маскате состоялось подписание Соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы между Россией и Оманом. С российской стороны документ подписал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Омана — глава налоговой службы Сауд бен Нассер Аль Шукайли.

Растет туристический поток российских отдыхающих в Оман. По данным туроператора Resort Holiday, он увеличился на 35% благодаря возобновлению прямых рейсов по маршруту Москва — Маскат.

Наконец, 18 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге прошло подписание соглашения между Национальным музеем Омана и Государственным Эрмитажем о сотрудничестве. Генеральный секретарь оманского музея Джамал Аль-Мусави заявил, что Оман планируют принять участие в праздновании 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и провести мероприятия, посвященные юбилею поэта в 2024 году.

«Маскат является уникальной площадкой в районе Аравийского полуострова, где не только граждане Султаната Оман, но также гости нашей страны могут ознакомиться с аспектами русской культуры», — отметил Джамал Аль-Мусави.

Таким образом, можно вполне обоснованно утверждать, что Оман крайне важен для России как надёжный ближневосточный партнëр, на которого можно положиться и в длительной перспективе.

Внешняя политика Султаната крайне продумана и последовательна и не подвержена турбулентности, как это часто случается с иными государствами региона. Вряд ли Оман будет принимать те или иные решения, от которых он будет вынужден отказаться под внешним давлением. Но, если какое то решение принято, уже никто не убедит Маскат его пересмотреть. Для России это имеет принципиальное значение и в долгосрочном планировании своей ближневосточной стратегии.