Сейм Латвии минимальным перевесом голосов принял в окончательном чтении закон о введении в стране института «гражданских партнёрств». За этим обтекаемым определением скрываются гей-браки, признания которых уже давно добиваются латвийские либералы, отрабатывающие директивы западных «партнеров». Но против данного нововведения решительно восстали радикальные латышские националисты.

Иван Шилов ИА Регнум

Pro et Contra

Попытки в том или ином виде узаконить гей-браки имели место в Латвии на протяжении многих лет.

Сторонники «толерантности» рассуждают, что это тот «необходимый минимум», который позволит Латвийской Республике не выглядеть совсем уж «отсталой» на фоне большинства стран ЕС. Все последние годы на признании однополых браков настаивали, в частности, премьер-министр Кришьянис Кариньш (представитель партии «Новое Единство», возглавлявший правительство с начала 2019-го по август 2023-го) и президент государства Эгил Левитс (занимал пост с июля 2019-го по июль 2023-го).

Эти два выходца из-за границы (Кариньш приехал в Латвию из США, а Левитс из Германии) протаскивали «толерантность» одновременно с разгромом местной русской общины — добиванием русскоязычного образования, сносом памятников советским воинам, репрессиями по отношению к оппозиционным активистам.

Входившая в правящую коалицию партия радикальных латышских националистов «Национальный блок» горячо одобряла подавление местных русских, но яростно оппонировала Кариньшу и Левитсу относительно гей-браков, раз за разом срывая их законодательное признание.

Население Латвии, которое, если верить проводившимся раз за разом опросам, было настроено весьма «гомофобно», тоже в большинстве своем не одобряло попыток разрушения традиционной семьи.

Летом этого года Левитс уступил президентское кресло бывшему министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу — открытому гею, являющемуся, естественно, горячим сторонником признания любых и всяческих «прав» своих собратьев по однополому сексу.

Его избрание либералы восприняли с воодушевлением.

В эфире «Латвийского радио» член правления местной ЛГБТ-организации Mozaīka Каспарс Залитис сообщил, что, по его мнению, Левитсу не удалось в достаточной степени поработать над «объединением народа» и снизить количество «преступлений на почве ненависти» по отношению к геям, но при правлении Ринкевича ситуация должна, наконец, наладиться.

Попытка № 9

Латвийский оппозиционный журналист Алексей Стефанов с сарказмом отметил: «Нельзя сказать, что ситуация с гомофобией в Латвии ужасная. Даже по сравнению с соседями в Латвии к гомосексуалам относятся лучше, чем в Литве или Польше. А под чутким руководством первого президента-гомосексуала терпимость к ЛГБТ в Латвии может значительно повыситься. По крайней мере, Ринкевич приложит максимум усилий для этого. Поэтому вслед за дерусификацией Латвии последует её ЛГБТизация…»

И действительно, процесс, что называется, пошел.

В августе 2023 года в латвийском парламенте сменился состав правящей коалиции. Из неё, в частности, вышел Национальный блок, объявивший о непреодолимых разногласиях с премьерской партией «Новое Единство», зато вошла партия «Прогрессивные».

Данную партию организовал в своё время политик Роберт Путнис — весьма примечательная личность. В своё время Путнис возглавлял НКО «Общество за открытость Delna», тесно сотрудничавшее с фондом Джорджа Сороса «Открытое общество» (нежелательная организация). И еще Путнис — открытый гей, четыре года назад зарегистрировавший в Германии брак со своим «мужем».

Новое правительство, которое возглавила член «Нового Единства» Эвика Силиня, в числе своих первоочередных задач обозначило «правовое признание партнёрских отношений».

На рассмотрение Сейма вновь поступил законопроект, вводящий новый способ юридического закрепления отношений между двумя взрослыми людьми — «партнёрство». Что это такое? Партнёрство смогут заключать, в частности, однополые пары.

Люди, скрепленные данным типом отношений, получат, например, право принимать решения, касающиеся лечения «партнёра» (если он не в состоянии самостоятельно заботиться о себе или свободно выражать свою волю), смогут рассчитывать на начисленные на «партнёра», но не выплаченные до его смерти суммы пенсии, а также на льготы по налогам в отношении взаимных подарков и займов, смогут наследовать «партнеру» и т.п.

Новая глава латвийского Минюста Инесе Либиня-Эгнере («Новое Единство») напоминает, что за 24 года в Латвии имели место уже 8 неудачных попыток узаконить гей-браки. Но всякий раз парламентское большинство срывало эти поползновения — депутаты-консерваторы напоминали оппонентам о конституции, где четко прописано, что в браке могут состоять лишь разнополые супруги.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Но сейчас, после парламентских выборов 2022 года, соотношение условных «гомофобов» и «гомофилов» в Сейме сместилось в сторону последних. «Я надеюсь, что на этот раз, в девятый раз за двадцать четыре года, данный вопрос будет решен», — сказала Либиня-Эгнере в эфире латвийского телевидения.

И надо сказать, что многолетняя «промывка мозгов» вкупе с естественным процессом смены поколений начали давать свои плоды. В этом году был проведён новый опрос — своё мнение о создании института «гражданского партнёрства» высказали жители Латвии в возрасте от 18 до 65 лет.

Две пятых (43%) опрошенных жителей заявили, что возможное введение партнёрских отношений они оценивают положительно (23% — положительно, 20% — скорее положительно). Но примерно столько же респондентов (42%) выразили отрицательное отношение (12% — скорее негативно; 30% — негативно). 15% опрошенных не смогли высказать какое-либо конкретное отношение к данной законодательной инициативе.

Последний бастион

Окончательное юридическое признание однополых браков стало возможным благодаря смене позиции консервативного прежде Союза «зеленых» и крестьян.

Раньше для принятия законопроекта «Новому Единству» (26 депутатов) и «Прогрессивным» (10 парламентариев) не хватало голосов в парламенте. Но 16 депутатов от СЗК дали сторонникам гей-браков то необходимое им простое большинство (всего в Сейме сотня депутатских мест), необходимое для утверждения закона о «партнёрствах».

Оппозиция в парламенте, однако, оружия не сложила. Противники признания гей-партнерств указывают как на «разрушение нравственности», так и на то, что, согласно последним данным, демографическая ситуация в Латвии самая плохая за сто лет.

Оппозиционные партии «Объединённый список», Национальный блок и «Латвия на первом месте» заявили, что намерены требовать, чтобы вопрос о гей-браках был перенесен на общенародный референдум, и собрали под соответствующим обращением тридцать четыре депутатские подписи.

Оппозиция решила задействовать 72-ю статью латвийской конституции, позволяющую приостановить вступление нового закона в силу на два месяца. Если за это время 10% (155 тысяч) избирателей поставят свои подписи под инициативой о созыве референдума по вопросу «партнёрств», то организуется всенародное голосование.

Если нужное количество подписей в обозначенный срок собрать не удается — закон вступает в силу.

Письмо, подписанное тридцатью четырьмя парламентариями, легло на стол президента Ринкевича. И тот со скрежетом зубовным вынужден был приостановить на два месяца действие поправок, предусматривающих введение института партнерства, принятых 9 ноября простым большинством Сейма.

Скоро наступит время сбора подписей за проведение референдума — по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) государства он состоится с 7 декабря по 5 января. Подписаться можно будет на специальных участках, которые каждое самоуправление организует на своей территории до 4 декабря. Информация об этих местах будет размещена на сайте ЦИК.

Не исключено, что и на сей раз общими усилиями атаку «нетрадиционалов» в Латвии удастся отразить. Но верно, как и то, что солнце всходит на востоке, что сторонники ЛГБТ на этом не успокоятся. Пройдет какое-то время, скорее всего очень небольшое, и они вновь попытаются добиться своего — не мытьем, так катаньем.

А может быть, ЛГБТ одержит победу уже здесь и сейчас.

Население Латвии охвачено социальной апатией, и вполне возможно, что людям попросту окажется «лень» прийти и подписаться. Весь жизненный опыт латвийцев показывает, что общественные протесты бесполезны — власти в конечном счете продавят то решение, которое угодно вышестоящим…