Стоило окружению премьер-министра Румынии Марчела Чолаку начать говорить о выдвижении своего шефа в президенты, как над его головой стали сгущаться политические тучи. Причём немаловажным источником осложнений для него является Украина.

Иван Шилов ИА Регнум

Месяц назад по итогам заключения румыно-украинской межправительственной декларации Чолаку не без гордости заявил о важной дипломатической победе. Официальный Киев выразил готовность убрать из своего документооборота понятие «молдавский язык». Премьер по этому поводу сказал, что «отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный» для румынского и молдавского этнического меньшинств на Украине.

Данное решение Киева очень значимо для Бухареста, поскольку на Украине проживает крупнейшая молдавская диаспора. Признание властями, что молдавского языка не существует, способствует румынизации украинских молдаван.

Собственно, по этой причине Ассоциация этнических молдаван Украины «Лучафэрул» данное соглашение правительств осудила. А Объединение этнических румын Украины «Бессарабия» ликвидацию молдавского языка, напротив, приветствовало.

Но на минувшей неделе стало известно, что в рамках государственного заказа на Украине готовят выпуск школьных учебников молдавского языка и литературы. Причём они являются довольно свежими и датированы 2023 годом. Румынской прессе удалось даже показать читателям эскизы обложек данных книг. Таким образом Украина буквально сразу же грубо нарушила широко распиаренное соглашение с Румынией.

Вся эта история ставит Чолаку в весьма неприятное положение.

А 17 ноября в Бухаресте под стенами посольства Украины прошла акция правых партий в поддержку настоятеля Свято-Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области митрополита Лонгина (Михаила Жара). Украинский иерарх румынского происхождения был отстранён от руководства монастырём из-за своих выпадов против властей Украины.

Ещё в 2014 году он фактически осудил братоубийственную войну на Донбассе, а после начала мобилизации на Буковине отказался благословлять прихожан, направляющихся на войну с русскими единоверцами. Лонгин не боится заявлять, что за войной, как и церковным расколом на Украине стоят корыстные интересы США.

Священника, конечно же, попытались дискредитировать «работой на российские спецслужбы». Вот только сделать это нелегко, поскольку он широко известен своим подвижничеством: основанием и строительством монастырей, церквей, созданием приюта для детей-сирот с тяжелыми недугами. В 2008 году он даже удостоился звания Героя Украины за усыновление более 400 сирот с изъянами развития. Три года назад Лонгин был возведён в сан митрополита.

Несмотря на все старания недоброжелателей, митрополит Лонгин остаётся на Буковине лидером общественного мнения, открыто выступающим с антивоенных позиций. К тому же он упрекает украинские власти в преследовании румынских церковных иерархов, стремлении установить жёсткий контроль над монастырями.

Эти обвинения вызвали резонанс среди правых политических сил Румынии. В последнее время они и без того активизировались.

14 ноября в Бухаресте было заявлено о создании межпартийного объединения «Полюс суверенитета». Её лидером стал парламентарий Георгий Симион — глава Альянса за объединение румын (AUR).

Кадр из видео Акция в Румынии в поддержку настоятеля Свято-Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области Лонгина

Коалиция объединяет несколько небольших партий, декларирует восстановление государственного суверенитета Румынии (фактически утраченного в ЕС), традиционные ценности, поддержку румын, проживающих за рубежом, свёртывание поддержки Украины.

Симон уже приступил к формировании на базе вновь образованной платформы депутатских групп в обеих палатах парламента. Ряд социологических исследований показывают, что его политическая сила будет обязательно представлена в Европейском парламенте (выборы пройдут в 2024 году) и даже может создать вторую по величине фракцию в парламенте Румынии (в 2025 году).

Успех правых способен похоронить нынешнюю парламентскую коалицию социал-демократов и национал-либералов.

Ведь руководство Национально-либеральной партии (чьим неформальным лидером является президент Клаус Йоханнис) и так обвиняют в «противоестественном» союзе с социалистами. В случае же успеха правых на следующих выборах такая критика будет нарастать, как и требования создания коалиции с консерваторами.

Таким образом нынешние акции солидарности правых с румынским митрополитом на Украине объективно бьют по интересам социал-демократов, возглавляемых премьер-министром Чолаку. Прокачивая рейтинг консерваторов, они приближают распад правящей коалиции и уход социалистов в оппозицию.

Рано или поздно правая оппозиция поставит вопрос об эффективности внешнеполитического курса правительства Чолаку на украинском направлении: почему вопреки договоренностям Украина по-прежнему сохраняет молдавский язык, а её карательные органы репрессируют популярного церковного иерарха румынского происхождения? Ответить на эти и другие связанные с режимом Зеленского вопросы премьер-министру Румынии будет весьма сложно. А это значит, что отношения с Украиной способны серьезно осложнить и президентскую избирательную кампанию Чолаку.

Очевидно, что глава правительства стал заложником своих собственных ошибок на украинском направлении. Но и упомянутые темы, неудобные для потенциального главы Румынии, появились в центре общественного внимания не случайно.

Вполне возможно, что таким образом его побуждают ещё раз обдумать свои политические перспективы. Ведь, включаясь в президентскую гонку, он всерьёз спутывает планы европейской бюрократии.

В Бухаресте ходят упорные слухи, что судьба президентского кресла решится в рамках рокировки.

Нынешний глава государства получит высокую должность в евроатлантических структурах (вполне возможно, что станет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив Жозепа Борреля). Фаворитом же избирательной кампании станет «откомандированный» из Брюсселя нынешний заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Последний также является выходцем из Социал-демократической партии Румынии, но за почти пять лет работы в аппарате Северо-Атлантического альянса он успел стать своим для европейского истеблишмента.

Это видно даже по радикальной смене риторики Джоанэ. На президентских выборах в Румынии 2009 года он уступил совсем немного победителю благодаря лозунгу усиления связей с «Силами XXI века» (Россией, Китаем, Индией). Сейчас же этот брюссельский чиновник является одним из «ястребов» НАТО, настаивая на расширении инфраструктуры военного блока в восточном направлении.

Чолаку, между тем, является для структур ЕС гораздо менее предсказуемым политиком. На властный олимп Румынии он поднялся в 2020 году, приведя свою партию к победе на парламентских выборах. Во главе социал-демократов Чолаку оказался благодаря серии коррупционных скандалов, отставок и даже арестам своих предшественников.

Между тем, отношение европейских структур к Социал-демократической партии Румынии весьма настороженное. Её истоки ведут к Фронту национального спасения, в который во время революционных событий 1989 года переметнулась значительная часть функционеров бывшей Компартии.

Чолаку и сам начинал политическую деятельность в уездной секции молодёжной организации Фронта. В 2017–2018 годах румынские социалисты пережили пристальное внимание правоохранителей, фактически было полностью зачищено руководство партии. Пусть современная СДПР абсолютно лояльна к реалиям Европейского союза и интегрирована в его политические структуры, но доверять право партии с таким «сомнительным» прошлым самой определять ключевого участника президентских выборах в Брюсселе, видимо, считают рискованным.