Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 ноября прибыл в Германию с визитом, подготовка которого проходила в весьма напряжённой атмосфере. Отношения двух стран и так переживают не лучшие времена с тех пор, как потерял свой пост бывший канцлер Герхард Шрёдер, с которым президента Турции связывали близкие дружеские связи.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пришедшая ему на смену Ангела Меркель Эрдогана только терпела, поэтому в период её каденции градус взаимопонимания Берлина и Анкары опустился, пожалуй, до самой низкой точки в новейшей истории. Так что на турецком фронте предшественница оставила нынешнему канцлеру Олафу Шольцу поистине тяжёлое наследие.

Впрочем, говорить, что в ухудшении турецко-германских отношений виновата одна лишь Германия, тоже было бы несправедливо. По-восточному коварный Эрдоган, вольно обращающийся с данным словом и исповедующий в международной политике пресловутый принцип «многовекторности», действительно обладает особым талантом настраивать людей против себя.

Известные «фортели» 2020 года, когда через открытые Турцией на границе с ЕС «окна» просочились несколько сотен тысяч нелегальных мигрантов, авторитарные тенденции во внутренней политике, чрезмерная суровость в обращении с оппозицией и жёсткие антиизраильские заявления на грани антисемитизма, сделанные накануне визита, отнюдь не добавили турецкому лидеру очков в глазах лидеров Европы.

Поэтому переговоры в Берлине между Эрдоганом и Шольцем изначально не задумывались как встреча старых друзей. Вопрос был лишь в том, не пробьют ли отношения Берлина и Анкары очередное дно.

С резкими формулировками вроде объявления правящего режима еврейского государства «фашистским» и присвоением головорезам из ХАМАС титулов «борцов за свободу» Эрдоган действительно перегнул палку. Тем более что за подобные высказывания по немецкому законодательству, весьма болезненно реагирующему на подобную риторику, в федеративной республике могут не только подвергнуть общественному остракизму, но и дать вполне реальный тюремный срок.

Понятно, что перспектива близкого знакомства с немецкой тюрьмой Эрдогану не грозила, но сам факт повторения столь неоднозначных пассажей мог привести к нешуточному дипломатическому скандалу. Попытайся он сказать что-то в подобном роде на совместной пресс-конференции — и немецкому канцлеру непременно пришлось бы на это жёстко отреагировать.

Недоброжелатели до сих пор пеняют Шольцу, что тот мгновенно не осадил палестинского лидера Махмуда Аббаса, когда тот в ходе визита в немецкую столицу в августе прошлого года заявил о «Холокосте палестинского народа в Газе». Так что, случись подобная пикировка двух лидеров на публике, — это наверняка ещё сильнее охладило бы и так далекие от идеала германо-турецкие отношения.

Впрочем, Шольцу злить турецкого лидера патетическими лекциями о природе демократии в стиле Анналены Бербок особого резона тоже не было. Благодаря ключам от погранпереходов на Средиземном море и полутора миллионам немцев с турецкими паспортами, Эрдоган отлично знает болевые точки своего партнера и имеет возможность оказывать непосредственное влияние на внутреннюю политику Германии.

Открой турецкий президент границы для очередного миллиона ближневосточных беженцев, которые непременно выберут ФРГ конечной точкой своего паломничества за сытой и счастливой жизнью в ЕС, — и рейтинг СДПГ на парламентских выборах 2025 года установит исторический антирекорд.

Но и Шольц, в свою очередь, держал несколько козырей в рукаве, будучи прекрасно осведомленным о том, как отчаянно турецкий лидер нуждается в миллиардных дотациях ЕС на восстановление страны после разрушительного землетрясения, а также других заветных «хотелках» Эрдогана. Среди которых особое место занимают облегчение визового режима стран ЕС гражданам Турции, таможенные льготы для турецкой продукции на европейском рынке и несколько десятков самолётов Typhoon Eurofighter для национальных турецких ВВС, поставку которых Анкаре со стороны Испании и Великобритании заблокировал Берлин.

На совместной пресс-конференции в пятницу вечером взаимная неприязнь двух лидеров была заметна невооруженным глазом. Однако стороны, понимая, что нужны друг другу, всё же решили не идти на конфронтацию на людях и не заострять внимание на противоречиях.

«Господин президент, ни для кого не секрет, что у нас очень разные взгляды на палестино-израильский конфликт. Именно поэтому наши переговоры так важны, и в особенно трудные моменты нам просто необходим прямой диалог друг с другом», — сказал Шольц. Также он похвалил турецкого лидера за его роль в организации зерновой сделки и конструктивную позицию по вступлению в НАТО новых членов.

На тот момент у Эрдогана не нашлось каких-либо возражений, и на совместный ужин стороны отправились, казалось бы, будучи настроенными на конструктив. Однако то, что происходило за закрытыми дверями, похоже, резко отличалось от игры на публику.

Всего через несколько часов после визита в Берлин Эрдоган, вернувшись на родину, вновь жёстко обрушился на Израиль, помянув при этом недобрым словом и бундеспрезидента с бундесканцлером.

«Израиль — террористическое государство, а его премьер-министр Биньямин Нетаньяху — конченый человек. Надеюсь, Израиль избавится от него, как и все евреи в мире», — сказал турецкий президент, выступая на генеральной ассамблее Национального студенческого союза Турции в Стамбуле, согласно переводу агентства Anadolu.

Говоря о своих встречах с канцлером Олафом Шольцем и президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, турецкий лидер не стеснялся в выражениях: «Страны Запада, связанные империалистическими идеалами крестоносцев, держатся сообща. Я убедился в этом во время своего визита в Германию. Президент Германии отражает тот же образ мышления».

Судя по всему, в Берлине стороны, сумев соблюсти дипломатический политес, так и не сумели найти реальных точек соприкосновения интересов. То ли Шольц отказал Эрдогану в очередном дотационном транше, сославшись на то, что в бюджете ФРГ и так образовалась огромная чёрная дыра из-за чрезмерно щедрой помощи Украине. То ли звонок старшего брата из Вашингтона настоятельно не рекомендовал бундесканцлеру помогать своенравному и чересчур «многовекторному» турецкому президенту в обновлении авиапарка национальных ВВС.

Так или иначе, похоже, германо-турецкие отношения и дальше обречены катиться по наклонной.