В Литве намереваются лишить гражданства этой страны знаменитую российскую балерину Илзе Лиепу. Ей вменяют дискредитацию литовского государства. Методика этого действа уже отработана — аналогично недавно лишили литовского гражданства фигуристку Маргариту Дробязко.

РИА Новости/Сергей Пятаков Балерина Илзе Лиепа

Затем литовские власти намереваются провести массовую проверку и других иностранцев, в свое время получивших гражданство этой страны. Предпринимая подобные действия, Вильнюс откровенно пиарится, выставляя себя ярым противником России и отвергая любые надежды на какой-либо компромисс в будущем.

Ревнители «государственности»

Недовольство литовских властей Илзе Лиепа вызвала тем, что открыто высказывалась в поддержку политики российского государства. Конкретно в одном из недавних интервью маститая деятельница искусств дала понять, что всецело доверяет президенту Владимиру Путину, и добавила, что ей «стыдно за Прибалтику и очень грустно». Стыд у нее вызывает массовый снос памятников советским солдатам в Литве, Латвии и Эстонии. По ее мнению, сегодня большая часть населения Латвии стала заложниками маленькой группы политиков, что уничтожают не только советские монументы, но «и нашу общую историю».

Илзе Лиепа считает, что сейчас на Украине идет противостояние глубинных смыслов и ценностей. «К сожалению, Украина стала точкой торга. Извините, у меня там много друзей, я очень люблю этот регион… Поэтому очень грустно, от бед нет радости, но и другого выхода у нас тоже нет», — отметила она.

Артистка упомянула, что имела возможность после начала конфликта на Украине присоединиться к массе релокантов. Но делать этого она не стала — ибо, по ее мнению, «Европа уже не та, что была раньше». Вообще, с ее точки зрения, массовая релокация из России принесла и определенную пользу, поскольку «теперь мы понимаем, кто есть кто, но все честно, это очищение». Лиепа подчеркнула: «Я русская и православная. Я буду со своей страной, через что бы она ни прошла».

Такие заявления не остались незамеченными в Вильнюсе. В связи с этим литовский Департамент миграции направил в Департамент госбезопасности (ДГБ) запрос с просьбой оценить действия балерины. Если будет установлено, что они представляют «угрозу национальной безопасности», то на стол главы МВД ляжет рекомендация по лишению ее гражданства.

Председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что деятельность артистки противоречит идее государственности Литвы: «Она прославляет все, что против нас, она унижает украинский народ, но при этом у нее есть литовский паспорт. Я думаю, это несправедливо».

Касчюнасу не впервой бороться с российскими звездами шоу-бизнеса: еще до начала СВО он вместе с министром культуры Симонасом Кайрисом предлагал ввести вопросник для гастролирующих россиян. Мол, выступал с концертами в Крыму — получай запрет на въезд в Литву. Тогда же, в январе 2022-го, Касчюнас добился пятилетнего запрета на въезд российским артистам Наташе Королевой и Хабибу как раз за крымские концерты.

«Есть вещи намного дороже»

Отметим, что по рождению 60-летняя Илзе Лиепа — гражданка России, поскольку появилась на свет в Москве. Ее отец, великий танцовщик Марис Лиепа (1936–1989 гг.) был этническим латышом. Дочь пошла по его стопам, став выдающейся балериной и известной актрисой. Ее имя хорошо известно и не нуждается в особом представлении.

Однако, к слову, Латвийская Республика своего гражданства никогда ей не предлагала. Паспорт же Литвы Илзе Лиепа получила в 2000 году за заслуги перед литовским балетом, поскольку она больше десяти лет танцевала с местным артистом Пятрасом Скирмантасом.

Отъём у неё литовского паспорта не станет прецедентом. Немногим ранее президент Гитанас Науседа подписал указ о лишении российской фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, которое она получила в 1993 году, как и Лиепа, за заслуги перед этим государством. Гнев литовских властей Дробязко вызвала своим участием в сочинском шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». В Вильнюсе это сочли проявлением «прокремлевской» позиции знаменитой фигуристки.

Сама Илзе Лиепа, комментируя угрозы литовских властей, заявила, что любит Россию и менять свою позицию не собирается. «Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента. И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать? Я считаю, что сейчас время, когда нельзя молчать. Есть вещи намного дороже легкого передвижения по Европе. Они называются: Родина, достоинство, честность. Будем держаться этого», — сказала Лиепа.

По её словам, из-за отмены России страдают в первую очередь сами страны Прибалтики. «Люди лишаются огромного пласта той жизни, которой они жили… Если посмотреть на афишу до 2014 года, там были русские театры, русские артисты. А разве мы не считали своими артистами латышей, литовцев, Ивара Калниньша, Вию Артмане? Мне кажется, что и артисты находили возможность реализовываться исключительно благодаря русским проектам. А сейчас этого нет. Кто от этого страдает? Думаю, это очевидно», — отметила Лиепа.

Судя по всему, Дробязко и Лиепа станут не единственными жертвами репрессий подобного рода. Министерство внутренних дел Литвы обратилось в ДГБ с просьбой проверить 800 иностранцев, которым ранее по тем или иным причинам было предоставлено литовское гражданство. Триггером такого решения стала именно ситуация с Лиепой. Иностранцев будут проверять на предмет «угрозы национальной безопасности» и поддержки действий России.

«Потешные войны»

Калининградский политолог Александр Носович полагает, что литовские власти устроили шумиху с лишением Лиепы гражданства вполне целенаправленно. Он напоминает, что в прошлом Вильнюс уже неоднократно устраивал скандалы подобного рода, лишая права на въезд с концертами Филиппа Киркорова, Олега Газманова, Григория Лепса.

«Страны Прибалтики много лет ведут потешные войны с российскими эстрадными певцами и цирковыми артистами, проверяя их на политическую сознательность и запрещая гастроли. Это всё тот же способ достучаться до массовой аудитории через шоу-бизнес, только обратным путём», — полагает Носович.

По его мнению, в Вильнюсе делают расчёт на то, что, нанося удары по популярным российским артистам, они тем самым атакуют и их аудиторию. «Объявить Киркорова персоной нон-грата в Литве — возможность напомнить, что существует такая Литва, которая Россию и русских ненавидит. А Лиепа — вообще идеально: фамилия легендарная и притом прибалтийская», — так политолог объясняет страсть литовских властей к преследованию известных людей.

В Литве не только не могут забыть про Россию, но и не могут смириться с тем, что в России до литовской позиции никому нет дела, заключает политолог, проводя параллели с Украиной: «Это как с Украиной — «анти-Россией»: будут всеми силами напоминать о себе и о том, как они ненавидят».