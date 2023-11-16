Один день простоя украинских грузовиков на польской границе эксперты оценивают более чем в 3 млн евро только для перевозчиков. При худшем сценарии протесты продлятся до 3 января, то есть охватят пиковый предрождественский период, из-за чего Украина может недополучить около 60% импортируемых автотранспортом товаров. Соответственно, рушатся и контракты: именно через Польшу идет основной грузопоток.

Иван Шилов ИА Регнум

Так в положенное время жизнь ответила на восторженные слова тогда еще вице-премьера по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебы, сказанные им в 2019 году.

«Итак, тот, кто хочет — находит возможности для выхода на рынки ЕС, кто не хочет — рассказывает байки о том, что «нас там не ждут с нашей продукцией». Статистика демонстрирует постоянный положительный тренд и свидетельствует об одном: наша продукция очень востребована, а экспортировать в ЕС выгодно»,— подчеркнул Кулеба и добавил, что Украина уже кормит всю Европу, аграрная отрасль вышла в лидеры по валютной выручке.

Переориентацию на европейский рынок стандартно преподносили как «перемогу»: в 2013 г. товарооборот между Россией и Украиной составлял почти $40 млрд. В общем объеме украинского экспорта доля России составляла 23,8%, доля в импорте была еще большей — 30,4%. К 2021 г. товарооборот снизился до $12 млрд., а за 2022 г. упал до статпогрешности.

При этом равновесного (в абсолютных значениях) замещения этой потери экспортом в ЕС за прошедшие годы фактически не произошло. А по итогам прошлого года украинцы продали товаров в Европу на $28 млрд., это 63% экспорта, который из-за войны драматически сократился более чем на треть.

В этих непростых условиях брюссельская бюрократия пошла навстречу Украине, не став продлевать ограничения на импорт сельхозпродукции и отменив необходимость получать разрешения на международные перевозки.

Вот тут-то однажды избранная модель экономики «великой аграрной державы» и начала стремительно рассыпаться.

«Житница Европы»

Впервые об «аграрной Украине» и «житнице, которая возвращает себе свои права и место на аграрном рынке» заговорил президент оранжевого Майдана Виктор Ющенко 17 лет назад.

Тогда были заложены основные параметры «Новой Украины», которая полноценно реализовала себя к настоящему времени — от разрушительной идеологии до экономической концепции. Это стоящая на статусе «кормилицы Европы», евроатлантически устремленная, моноязычная, с доминированием украинской сельской культуры и галицкого исторического мифа страна-антагонист России, порвавшая со страшным имперским прошлым. Ющенко символически объявил 2006 год «роком села» (укр. «годом села». — Прим. ред.), и это решение действительно оказалось роковым.

Дальнейшая системная политика деиндустриализации Украины не сделала село процветающим: огромные земельные владения и сельхозпроизводство оказались сосредоточены в руках крупных компаний. Ставка на агрохимию и передовую технику, наоборот, сделала людей минимально необходимыми. Но основная цель была успешно достигнута, к 2019 году, уже в основном потеряв промышленный Донбасс, Украина прочно вошла в тройку лидеров среди производителей овощей и фруктов в Восточной Европе.

Согласно данным статистического справочника «Важнейшие европейские рынки с точки зрения Fruit Logistica — 2020», с 2016 года экспорт украинских фруктов (яблок и арбузов) вырос вдвое, а овощей — на треть. За границу гнали зерно, кукурузу, подсолнечное масло и животные жиры, ягоды. «С уверенностью можно сказать, что Украина — одна из стран, которая уже кормит ЕС», — с гордостью отметил вице-премьер Кулеба, не уточняя, впрочем, что квоты украинские поставщики обычно исчерпывали уже в первый месяц очередного года.

Тем не менее был еще Китай и другие покупатели, так что зерновые культуры прочно вышли на первое место в структуре внешней торговли, вместе с черными металлами (рудой) и жирами принося Украине основную валютную выручку.

С 2022 года из этих трёх остались только две позиции. «Аграрии подставили плечо», продолжая производить пшеницу, ячмень и кукурузу. Только продать это стало очень трудно. Почти невозможно, ввиду блокады морских торговых путей.

Вдруг оказалось, что братская Европа, для которой всеми усилиями, наконец, была создана образцовая житница, покупать украинское зерно не собирается. Более того, страны-соседи идут на открытый конфликт с руководством ЕС, игнорируя то, что идет вразрез с их интересами. А Польша — это узкое место, через неё идет половина экспорта Украины и немалая доля импорта, в первую очередь ГСМ.

Этот «главный торговый партнер» перешел к активной блокаде торговли как таковой, поскольку неожиданно оказался прямым конкурентом. К полякам уже готовы присоединиться и словаки. В итоге из-за одностороннего запрета со стороны европейских стран, а потом и ограничений, введенных Еврокомиссией, прогноз агроэкспорта на II квартал текущего года по подсчетам Нацбанка Украины (НБУ) уменьшен приблизительно на $200 млн.

В Федерации работодателей отметили, что многие украинские компании, не выполнив условия поставок, рискуют потерять часть контрактов и сократят производство. Уже сегодня иностранные контрагенты задаются вопросом, стоит ли продлевать договоры, если к уже существующим рискам военного времени на Украине добавляется еще и логистический.

И вот, едва добившись своей мечты, украинцы вдруг пришли к неожиданной мысли: без «вонючих совковых заводов» никакой экономики не получается.

Кузница милитаризма

«Если украинская экономика на фоне войны и помощи от других государств становится более открытой и интегрированной в мировую, то Россия стала изгоем, которому надо придумывать сложные цепочки поставок, чтобы перевезти товары в страну», — сообщала всего лишь в марте этого года своим читателям украинская служба BBC.

Восемь месяцев спустя можно констатировать, что «интегрированной» украинской экономике нужно придумать хоть какой-нибудь путь, поскольку нет никакого. По словам директора Европейской бизнес-ассоциации Анны Деревянко, кроме логистики есть и другие вызовы: блэкауты, миграция персонала, сложности с бронью для сотрудников, невозможность выезда за границу для мужчин в командировки.

Украина оказалась замкнутой в самой себе и всепоглощающей идее войны. И начинает лихорадочно изобретать способы, как сохранить хотя бы какое-то подобие экономической жизни.

Как отмечает вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Виктор Шеремета, «логичный выбор» в этой ситуации — развивать отрасли, смежные с производством зерна, производя товары с высокой добавленной стоимостью. «Не экспортировать зерно, поскольку это сложно, и обеспечить собственный рынок качественной органической продукцией». Хотя в самом общем понимании товары с высокой добавленной стоимостью — это, например, авиадвигатели или турбины, которые когда-то покупала Россия.

Именно это имел в виду министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, недавно сделавший на Киевском международном экономическом форуме сенсационное заявление о том, что Украине нужна индустриализация.

«Мы 20 лет строили аграрную страну, шли по пути житницы Европы. Достигли хороших результатов — наше зерно самое дешевое в мире, наша логистика самая эффективная в мире. К сожалению, весь мир нам показал, что эта модель не может быть зрелой, долгосрочной, живучей», — сообщил министр.

В этой связи избрана новая гениальную модель: стать «арсеналом свободного мира». Развивать оборонно-промышленный комплекс и стать лидером в производстве оружия. Например, дронов, которые уже массово производятся на Украине и являются типичным примером товара с высокой добавленной стоимостью. Так что оборонка должна заменить ту часть мирных заказов, которую теряет бизнес.

«Приведу обычный пример. Корпуса для артиллерийских снарядов и мин. Еще шесть месяцев назад у нас, например, для 82-й мины было два поставщика. На сегодняшний день — более 20. Это значит, что еще 18 компаний нашли возможность переключить свое литейное производство на производство корпусов мин. Также по многим направлениям мы будем видеть кратный рост. Я уверен, что оборонка — наше будущее. Надо фокусироваться на нём»,— уверен Камышин, сославшись на поручение Владимира Зеленского развиваться во всех направлениях.

Как утверждается, в стране уже вовсю идет разработка комплексной программы собственного производства ракет, бронетехники, снарядов и средств радиоэлектронной борьбы. «Заводы должны работать и создаваться», а денег принесут иностранные инвесторы.

Трудно сказать, на каких расчетах основан такой оптимизм, но по опыту нужно искать самое глупое объяснение — как правило, оно оказывается базовым. Например, потому что «мы лучше всех воюем» и делаем лучшие беспилотники. Примерно то же, что «украинцы лучше всех выращивают хлеб» и у них лучшие черноземы.

Только в плане перспектив продажи оружия всему миру можно привести пример на кукурузе.

В этом году цены на неё достигли трехлетнего минимума потому, что фермеры США собрали рекордный урожай. А одновременно Польша, Венгрия и Словакия запретили ввоз, обрушив украинский рынок на миллионы долларов. Но, может быть, «Новой Украине» требуется еще время, чтобы пройти еще и по этим граблям. В то самое время, когда за последние два года количество бедных там выросло вдвое.

Как показывают итоги опроса, проведенного НБУ, каждый четвертый украинец экономит на питании, и здесь речь про большинство населения. При этом втрое выросло количество богатых: с 0,5% до сенсационных 1,7%. И в общем-то, эта впечатляющая диспропорция лучше всего показывает, в чьих интересах выстроены все экономические концепции бывшей житницы, но еще не кузницы.