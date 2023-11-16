В понедельник, 13 ноября, в ОАЭ состоялись переговоры министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина и государственного министра по делам обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммеда бин Ахмед Аль Боварди. В ходе встречи стороны подписали соглашения о военном сотрудничестве. В ОАЭ Хренин также посетил выставку авиационной техники, которая проходит в рамках авиашоу Dubai Airshow 2023 13–17 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Хренин и Мохаммеда бин Ахмед Аль Баварди

Сами по себе эти мероприятия могли бы выглядеть достаточно рядовыми, если бы не важное обстоятельство.

ОАЭ издавна считались одним из наиболее проамериканских режимов в Персидском заливе — и вдруг контакты с Белоруссией, не скрывающей отрицательного отношения к коллективному Западу. Однако сотрудничество в военной сфере только на первый взгляд может показаться неожиданным и даже парадоксальным.

На самом деле это часть планомерного сотрудничества Белоруссии с арабским миром, которое особенно интенсифицировалось после коронавирусной паузы.

Так, в 2021 году товарооборот между Белоруссией и ОАЭ составил $79,9 млн, включая белорусский экспорт в размере $58,7 млн. Основные статьи экспорта — продукция нефтехимии, грузовые автомобили, пищевые продукты. В 2021 году прямые инвестиции в экономику Белоруссии из ОАЭ составили $59,4 млн. Общий объем накопленных эмиратских инвестиций в белорусскую экономику превышает $320 млн.

22 ноября 2021 года в рамках Дня Белоруссии на «ЭКСПО-2020» в Дубае был проведен Белорусский инвестиционный форум. Пожалуй, наиболее яркий пример взаимодействия — инвестпроект «Северный берег» в Минске. Его реализацией занимается инвестор с мировым именем — председатель совета директоров компании Emaar Properties Мохамед Али аль-Аббар.

Стоимость реализации проекта составит четыре миллиарда долларов. В его состав войдут жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, а также социальные объекты общей площадью более шести миллионов квадратных метров. Предусматривается также возведение Национального выставочного центра, Института искусственного интеллекта и Минского центра международной торговли.

Фактически это один из наиболее крупных проектов последнего времени по преображению столицы Белоруссии. И доверен он именно инвестору из ОАЭ.

Чем же Минску так интересны ОАЭ?

Разумеется, привлекательным образом богатой успешной страны с уникальной географией и локацией. Кроме того, для белорусской дипломатии ОАЭ — своеобразная «точка входа» в другие страны региона — Бахрейн, Катар, Оман.

Глядя на схему действия белорусских «продвиженцев» в других странах, можно предполагать, что в ОАЭ Минск планирует наладить производство сельхозтехники, которую затем предполагается продвигать на рынках Ближнего Востока, а возможно, и Африки.

Военное же сближение с ОАЭ приобретает особенное звучание на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

На саммите Лиги арабских государств Эмираты, как известно, заблокировали наиболее жесткую, алжирскую версию итогового документа, призывавшую к полной блокаде Израиля (такой же позиции придерживались Саудовская Аравия, Бахрейн и Марокко). Уже один этот шаг свидетельствует о прагматичности эмиратских политиков, хорошо понимающих, что идея блокады Израиля в данный момент просто не под силу странам ЛАГ.

Кроме того, ОАЭ с самого начала конфликта заняли достаточно осторожную позицию, так как нормализовали отношения с Израилем в соответствии с Соглашениями Авраама 2020 года. В этом смысле позиции стран схожи.

Белоруссия также не делала никаких резких заявлений, ограничившись стандартными формулировками МИД — он в связи с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке «выразил серьезную обеспокоенность» и счел «неприемлемым любое проявление агрессии, а жертвы среди мирного населения — недопустимыми». Также в ведомстве призвали стороны принять «срочные меры для деэскалации напряженности в регионе».

Именно эта прагматичность и работает сейчас в отношениях ОАЭ и Белоруссии.

Что же касается непосредственного предмета переговоров министров обороны, то можно предполагать, что оно касается дальнейшего развития сотрудничества в сфере вооружений.

Еще в 2007 году между странами было подписано соответствующее соглашение и создан Белорусско-Эмиратский комитет по военно-техническому сотрудничеству, его первое заседание состоялось в сентябре 2010 года. О том, что работе этого комитета придается большое значение, свидетельствует тот факт, что в переговорах неоднократно участвовали премьер-министры Белоруссии.

Предприятия белорусской оборонки начиная с 1999 года традиционно экспонируют продукцию военного назначения на крупнейшем оружейном салоне IDEX в Абу-Даби, на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow, а также на ближневосточной конференции и выставке технологий безопасности, защиты и спасательных средств Intersec. В свою очередь, ОАЭ постоянно участвуют в минской выставке вооружений MILEX.

Какие же белорусские военные новинки могут интересовать Эмираты?

Можно предположить, что речь идет о гранатометном комплексе «Сапфир», автоматизированном метеобаллистическом комплексе производства ОАО «Пеленг», защищенном многоцелевом транспортном средстве «Защитник», бронированной ремонтно-эксплуатационной машине БРЭМ, легкобронированном автомобиле МЗКТ-490 101 с автоматизированным дистанционно-управляемым наблюдательно-огневым комплексом «Адунок».

Кроме того, Белоруссия постоянно выставляет на выставках в ОАЭ системы радиолокации и средства радиоэлектронной борьбы, установленные на различные мобильные платформы, в том числе по эффективному обнаружению и противодействию применению беспилотных летательных аппаратов, которые могут быть оперативно развернуты для прикрытия как любого военного, так и гражданского объекта; автоматизированные системы управления оперативного и тактического звена и средств связи; оптико-электронные приборы и комплексы для бронетанковой техники и стрелкового оружия.

В этом плотном сотрудничестве крайне интересен факт обхода санкций, которые наложены на Белоруссию в объеме не меньшем, чем на Россию.

Однако, как видим, это не мешает налаживанию отношений с ОАЭ. Прагматизм политиков этой страны, безусловно, стоит иметь в виду российским дипломатам. Кроме того, нельзя исключать и того, что «под прикрытием» белорусских контактов на рынок ОАЭ в перспективе смогут выйти и российские оборонные предприятия.