Три политических блока — «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» — в ходе первого дня работы нового сейма Польши, открывшегося в понедельник, 13 ноября, сделали серьезную заявку на формирование властной конфигурации в стране.

Иван Шилов ИА Регнум

Это показали итоги голосования за кандидатуры спикера и вице-спикеров нижней палаты польского парламента.

Бывший телеведущий Шимон Холовня («Третий путь») был избран маршалом сейма. Его заместителями стали: Моника Велиховская и Дорота Недзеля («Гражданская платформа»), Влодзимеж Чажастый («Новые левые»), Петр Згожельский («Третий путь») и Кшиштоф Босак («Конфедерация»).

Партия «Право и Справедливость» (PiS), формальный победитель парламентских выборов, выдвинула по квоте занимавшую предыдущие годы пост спикера нижней палаты Эльжбету Витек. Однако альянс трех блоков и примкнувшая к ним «Конфедерация» проголосовали против, предложив PiS поискать альтернативную кандидатуру.

«Право и Справедливость», судя по заявлению ее председателя Ярослава Качиньского, идти на уступки новому депутатскому большинству не собирается и предпочтет вовсе не иметь своего представителя в президиуме сейма, чем прогнуться.

Очевидно также, что нынешние победители выборов продолжат наказывать PiS, отказывая в руководящих постах или даже членстве в некоторых парламентских комитетах особо ненавистным депутатам от «Права и Справедливости».

ИА Регнум

Тактическая смычка трех блоков и «Конфедерации» во время голосования в сейме по кандидатам в президиум говорит о невыполнимости миссии представляющего PiS действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого, которому президент Польши Анджей Дуда поручил в течение следующих 14 дней сформировать новое правительство и получить вотум доверия.

«Право и Справедливость» фактически объявила о своем уходе в оппозицию, причем довольно жесткую, а сам Качиньский возвращается к стратегии создания расколов и разделов между PiS и тремя блоками и будет одновременно пытаться раздувать противоречия в самом альянсе между его участниками. Благо, есть что раздувать.

Так, Холовня первым делом после избрания пояснил, что нижняя палата перестанет быть «машиной для штамповки правительственных законопроектов», а он сам хочет стать «спикером для всех фракций», а не только правящего большинства.

Даже если списать эту риторику на то, что Холовня намерен в 2025 году принять участие в президентских выборах и поэтому выстраивает уже сейчас имидж политика, объединяющего поляков, вряд ли такие заявления понравятся главе «Гражданской платформы» Дональду Туску, которому в соглашении альянса трех блоков обещан пост премьера после провала миссии Моравецкого.

Еще одну проблему готовятся создать «Новые левые», которые, пообещав голосовать за альянс, тем не менее отказались войти в состав правительства. На пресс-конференции в сейме они заявили, что подготовили и собираются внести в ближайшие дни два законопроекта о либерализации абортов в Польше.

Как заявил глава фракции левых в нижней палате Кшиштоф Гавковский, «мы не отказываемся от своих требований, мы знаем, что нужен 231 голос, мы знаем, что нас поддерживает «Гражданская платформа». И он «верит», что новый председатель сейма оперативно внесет эти законопроекты для рассмотрения в первом чтении.

Между тем, против форсирования либерализации абортов выступает Польская крестьянская партия (PSL), входящая в «Третий путь» и получившая в президиуме сейма своего вице-спикера. С ней в желании попридержать левых могут также солидаризоваться некоторые депутаты «Гражданской платформы».

Но магистральным направлением поляризации польской политики в ближайшие годы по плану Качиньского должна стать борьба «Права и Справедливости» и ее союзников против «немецкого Европейского союза» и его «польского отростка» в лице «Гражданской платформы». Об этом глава PiS подробно говорил 11 ноября (День независимости Польши) в Кракове.

Качиньский резко раскритиковал немецко-французскую концепцию реформирования ЕС, предполагающую трансформацию его в централизованное государство за счет сокращения компетенций стран — членов Евросоюза.

«Наша часть Европы отойдет к Германии, более южная часть Европы отойдет к Франции, — оценил председатель «Права и Справедливости» последствия реализации идей Берлина и Парижа. — Польша не будет уже независимой, суверенной страной и вообще не будет государством. Еще раз повторю, это будет территория проживания поляков, управляемая извне».

По мнению польского портала Dziennik, нынешним победителям парламентских выборов придется учитывать тот факт, что PiS за годы правления вновь пробудила у поляков интерес к политике. Поэтому альянсу трех блоков придется дать ответ на вопрос, станет ли Польша более независимой и безопасной, если адаптируется к франко-немецкому тандему или не откажется от демонстрации больших амбиций, что в свою очередь означает продолжение споров с Берлином, Парижем и Еврокомиссией.

Издание считает, что Туск «по-прежнему мечтает стать любимцем Брюсселя» и хотел бы «вернуться к политике «горячей воды в кране», давая «людям приятные обещания». Пока «сложно сказать, насколько он изменился с 2014 года», отмечает портал, вот только «Польша, безусловно, изменилась очень сильно, однако насколько глубоки эти изменения, станет полностью понятно только тогда, когда новое правительство начнет управлять страной вопреки народным чаяниям».

«Право и Справедливость», судя по всему, рассчитывает на то, что глава «Гражданской платформы» с 2014 года ничего не забыл и ничему не научился. А значит у PiS появляется шанс уже в ближайшие годы «помочь» развалиться альянсу трех блоков и довести дело до внеочередных выборов.

Но пока победители делят кресла в парламенте и правительстве, готовясь управлять страной.