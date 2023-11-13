Сразу за Хеллоуином наступает традиционное время голодомора, и американский штат Вайоминг в ноябре, вслед за Вашингтоном, Мэрилендом и Аризоной стал 32-м штатом, который признал голод 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Теперь здесь тоже что-то будут делать в последнюю субботу ноября в память о тех, кто вообще никак не интересовал США вплоть до конца 80-х годов. И даже более того, до 2017–2018 годов, когда по штатам пошел вал признаний: нужно было активизировать работу, приведшую Украину к сегодняшним результатам.

Иван Шилов ИА Регнум Музей голодомора в Киеве

Зажигать свечи, например.

Но здесь интересна не очередная «прокламация», а стандартная форма, с помощью которой мотивировал своё решение в данном случае губернатор Марк Гордон. В ней дается сухая выжимка, наработанная в ходе превращения истории про массовый голод в южных районах СССР в повествование о ненависти русских к украинцам. И она тем более интересна в свете того факта, что неоднократные попытки украинской диаспоры привлечь внимание американского правительства к голоду начиная с 30-х годов упирались в полный игнор.

Даже более того, дипломатические отношения США и Советской России были установлены как раз в ноябре 1933 года, когда происходил «геноцид украинцев» и надо было проявлять одновременно сочувствие и решительность. Но вместо празднования 90-летия этого важного события американские политики распространяют методичку, которую до этого заставили назубок выучить своих протеже на Украине.

Кино как доказательство

В таком серьезном деле, как воспитание ненависти, важны краткие формы. Поэтому длинные тексты, описывающие физические страдания людей, с 1988 года обточены до стройной формулы, которую и повторяют друг за другом североамериканские штаты.

Итак, 90 лет назад советский лидер Джозеф Сталин и его тоталитарный режим «совершили акт геноцида, осуществив спланированный голод, конфисковав все продукты питания у украинского народа, что привело к гибели 7–10 миллионов невинных мужчин, женщин и детей».

Этот проект был специально разработан советским режимом для того, чтобы наказать независимо мыслящих украинцев за их сопротивление политическому, экономическому и культурному порабощению. А одновременно украинскую национальную идентичность уничтожали «путем депортации и казни религиозных, интеллектуальных и культурных лидеров». Все это, сообщает Марк Гордон, мир узнал благодаря недавно вышедшему художественному фильму «Мистер Джонс», рассказывающему о журналистском подвиге Гарета Джонса, первооткрывателя голодомора.

Казалось бы, зачем Вайомингу в это влезать?

Губернатор объясняет: мы таким образом не даем забыть про советские преступления и помогаем в создании демократической и свободной Украины, полностью интегрированной «в западное сообщество наций». А делается это на фоне нового геноцида, развязанного беспощадной Россией, которая не оставляет попыток «подавить свободолюбивую нацию» и её всестороннее развитие.

Линия сюжета, таким образом, полностью укладывается в единую идею «русские стремились уничтожить украинцев и тогда, и теперь». Поэтому добрые американцы должны протянуть руку помощи жертвам агрессии.

Посол Украины в США Оксана Маркарова, естественно, за такую солидарность подякувала.

Синдеев Владимир /ITAR-TASS Голодомор 1932–1933 гг. Украина

Но вот какое дело. Британский (из Уэльса) журналист Гарет Джонс никогда не писал про голод на Украине. Рассказывал он о голоде повсюду в СССР.

«Я шел по стране, посещая деревни и изучая состояние дел в двенадцати колхозах. Везде, где я был, слышал крик: «Хлеба нет, мы умираем». Этот крик поднимается из всех уголков России; из Поволжья, из Сибири, из Белой Руси и из страны черной грязи — Украины. Я видел, как крестьяне бросаются на корочку хлеба и апельсиновую корку, которую я бросил в коридор в поезде», — делился он впечатлениями в пресс-релизе, выпущенном 29 марта 1933 года в Берлине и опубликованном на страницах The Manchester Guardian под заголовком «Голод в России».

В целой серии энергичных публикаций повторяется примерно одно и то же: в селах истреблен скот, коллективизация идет плохо, рабочие недоедают, сил работать нет, народ бежит из города в село, перспективы выполнить пятилетку сомнительные. Но все это в рамках общего анализа устройства советской системы.

Основной материал, на основании которого написано большинство материалов о голоде, был собран в 1931 году. Тогда Джонс отправился в поездку вместе с Генри Джоном «Джеком» Хайнцем II, королем кетчупов, наследником продовольственной компании из Питтсбурга. Около месяца компаньоны путешествовали вместе по Стране Советов, фиксируя увиденное в дневнике, без всякой помпы опубликованном в США в 1932 году с предисловием самого Джонса.

В этом дневнике семь раз употребляется слово «голод», но никак не в украинском контексте.

Исследования Джонса носили сугубо прагматический характер. Дело в том, что после выпуска из Кембриджа он работал советником по международным делам в офисе экс-премьера, лидера Либеральной партии Дэвида Ллойда Джорджа. Убежденного антисоветчика, считавшего, что партия Гитлера — отличное средство против коммунизма. По итогам этой поездки возникла серия публикаций в валлийских и лондонских газетах, составившая Джонсу репутацию специалиста по советским делам.

Его статьи в британской, а потом и американской прессе работали на совершенно конкретную политическую задачу: прекратить торговлю с Советским Союзом, прежде всего, зерном.

Великая депрессия сильно ударила по процветанию Британии, в то время как пятилетний план, несмотря на все его недостатки, обеспечил СССР значительное преимущество в борьбе с разделенным Западом, позволяя генерировать большой объем дешевых товаров. Другой стороной успеха был стремительно растущий престиж советского государства среди британской интеллигенции благодаря лидерству в антифашистском лагере. Даже возникла мода на поездки, в частности в Союзе побывал знаменитый писатель Джордж Бернард Шоу, фонтанировавший положительными впечатлениями.

19 апреля 1933 года Британия на фоне шпионского процесса над шестью британскими гражданами и дикой истерики в прессе объявила эмбарго на 80% товаров из СССР, на что советское правительство ответило контрэмбарго. 16 октября англо-советское торговое соглашение было денонсировано односторонним актом британского правительства без каких-либо внятных объяснений. А объяснения требовались, нужно было сбить нерв внутренней оппозиции. Поэтому тексты Джонса (полные отнюдь не новостей, а цитат из того самого дневника поездки с Хайнцем) четко выводят главную мысль: пятилетний план советского правительства и политика коллективизации потерпели крах.

Неинтересные страдания

Губернатор Вайоминга, конечно же, никогда не написал бы в прокламации, что кроме Джонса о страданиях украинцев во весь голос кричали, собственно, украинцы. Меморандум Объединенной украинской организации в США, направленный в Конгресс в 1934 году, повторял большинство тезисов, которые оказались нужны только спустя 90 лет. Но никак не повлиял на дипломатические отношения США и СССР, установленные именно в 1933 году — как и многочисленные публикации о голоде в британской и американской прессе.

В частности, в документе обильно цитировались посвященные голоду газетные статьи, упоминалось внимание, оказанное голодающей Украине архиепископом Вены кардиналом Теодором Иннитцером, генеральным секретарем Международного конгресса европейских меньшинств Эвальдом Амменде и Советом Лиги Наций, обратившимся к за помощью к Международному Красному Кресту.

Но президент Рузвельт исходил из более прагматических соображений: во-первых, он рассчитывал на продажу американских товаров в рамках борьбы с Великой депрессией; во-вторых, видел в Сталине естественного союзника в борьбе с Японией. Поэтому все крики просто проигнорировали.

Естественно, никто не рассматривал ситуацию в СССР в 20–30-е годы как акт геноцида, поскольку вплоть до 1948 года даже такого слова не было. А через два года после принятия ООН Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, на слушаниях Комитета по международным отношениям Сената США масштабно обсуждался вопрос, корректна ли ооновская формулировка? Ввиду имеющихся сомнений высокое собрание заслушивало проблему на примерах.

О геноциде эстонцев говорил пастор Конрад Клеммер, чьи показания под присягой приложены к материалам слушаний. Президент польско-американского конгресса Чарльз Розмарек прислал письмо о геноциде поляков, устроенном нацистской Германией и советской Россией — его зачитал судья Гюнтер, представитель комиссии по расследованию расстрелов в Катыни.

Директор Литовского Американского Совета Константин Юргела рассказал высокому собранию, что геноцид литовцев происходил еще при царизме (начиная с Ивана Грозного), а в СССР был продолжен теми же методами. Прозвучало даже выражение «истребление балтийских народов», но Объединенный Латвийский Американский Комитет предпочел передать свой отдельный меморандум о геноциде латышей.

Президент Ассоциации украинских рабочих Энтони Батюк предостерег присутствующих от коммунистических планов захватить власть над миром и заявил, что вся история украинцев под советским режимом — это история «организованного террора и притеснения украинцев безжалостными правителями Кремля». Целью Москвы, пояснил м-р Батюк, всегда было и остается уничтожение украинцев как этнической и национальной группы. В том числе с помощью ужасного, спланированного голода 1921–1922 годов и великого голода 1932–1933 годов, во время которого умерло «от 4 до 10 млн людей», но сколько точно — неизвестно.

Синдеев Владимир /ITAR-TASS Голодомор 1932–1933 гг. Украина

Свое слово сказали представители армянской, еврейской и греческой общин. Но по итогам слушаний было принято только предложение оставить за собой право принимать участие в любом международном трибунале по вопросам геноцида только согласно договору, заключенному специально для этой цели и только по согласию сената. Это была необходимая предосторожность, поскольку в любой момент США могли получить обвинение в геноциде индейцев, а обвинение в геноциде чернокожих получили сразу после принятия конвенции. В итоге она не была ратифицирована вплоть до того самого 1988 года.

Никаких специфических выводов из представленной информации о ситуации в СССР сделано тоже не было. Хотя сенатор Берк Хикенлупер специально заострил вопрос, поинтересовавшись, не является ли геноцидом то, что «миллионы людей, просто потому что они могут быть немного недовольны существующим правительством, помещаются в концентрационные лагеря и голодают до смерти, могут истребляться такими способами?».

На это представитель Госсекретаря США Дин Раск пояснил, что конвенция направлена на попытки уничтожить целиком или частично национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Уничтожение политической или классовой группы (какой и являлись, в частности, жители украинского села) — «это просто плохо».

Только спустя более 50 лет за проблему заново взялись чиновники, как бы исправляющие «ошибки прошлого». Только теперь весь массив примеров, рассмотренных на сенатских слушаниях, был сокращен до одного — украинского. И тема «геноцида» стала краеугольным камнем новой идеологии, призванной оторвать Украину от России, превратить её в дрон-камикадзе, заряженный праведной ненавистью.

От голода идеологи пошли танцевать как от печки, нанизывая один за другим примеры, обосновывающие невозможность любых союзов с врагами «всего украинского». Но работая на американский интерес.

«Правда про голодомор должна служить опорой нации против агрессивных намерений России», — эта максима, сформулированная заслуженным юристом Украины, профессором Владимиром Василенко в репортаже американского радио «Свобода», может быть истолкована как «совать обиженную Украину в колеса российского велосипеда». И дает полное понимание основной цели многолетней работы по внедрению в общественное сознание целого ряда стереотипов, связанных с трагедией почти столетней давности.