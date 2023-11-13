Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук становится одним из переговорщиков киевского режима с Европейским союзом. Такой вывод можно сделать по итогам недавнего визита Шевчука в Брюссель (7–10 ноября).

Иван Шилов ИА Регнум Святослав Шевчук

«По Божьему провидению я находился в Европейском парламенте именно в тот момент, когда Еврокомиссия открыла путь движению Украины к членству в европейском сообществе, — заявил в минувшее воскресенье, 12 ноября, лидер униатов. — Имея возможность встретиться с руководителями структур Евросоюза, я в очередной раз донес голос украинского народа о нашем неизменном желании вернуться в семью свободных европейских народов».

Отставляя в сторону уверенность Шевчука в том, что Господь Бог является лоббистом украинской евроинтеграции, отметим необычную заинтересованность Брюсселя в переговорах с главой Церкви, которая хотя и присутствует в Европе, но базируется в стране, не входящей в ЕС.

Такое редкость для Еврокомиссии и Европарламента.

В нынешнем ЕС и странах — членах союза за редким исключением Церкви и христиан вытесняют из публичного пространства, желая загнать христианство в гетто частной жизни. Даже Ватикан чаще работает с отдельными лидерами национальных государств, чем с чиновниками Евросоюза.

Но для Шевчука в Брюсселе сделали исключение. Глава УГКЦ встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархели и исполнительным директором по Восточной Европе Михаэлем Зибертом.

Как сообщает информационный отдел УГКЦ, в ходе беседы с Вархели обсуждались гуманитарные вопросы. При этом еврокомиссар выразил надежду, что «совместными усилиями мы с вами сможем преодолевать те вызовы, которые перед всем миром ставит российская агрессия».

В свою очередь, с Зибертом разговор шел о «современной религиозной ситуации на Украине и роли Церквей и религиозных организаций в условиях войны». Исполнительный директор «отметил особую задачу Церкви — исцеление духовных ран войны, которую ни одна государственная или общественная организация не сможет выполнить».

Однако греко-католики — это те, кто меньше всего подходят на роль врачующих «духовные раны войны».

Начиная с зимы 2013–2014 года, когда в ходе уличных беспорядков и действий заговорщиков при поддержке ряда западных стран был свергнут президент Украины Виктор Янукович, и до дней сегодняшних именно униаты были и остаются главными духовными покровителями этих и последующих процессов.

В начале декабря 2013 года в центре Киева, где собирались сторонники евроинтеграции, греко-католики установили походную часовню для поддержки своей паствы, галичан, которые составляли основную массу протестующих. Около 300 униатских служителей находились в те дни на Евромайдане.

Активное участие в антиправительственных акциях принимали участие студенты и преподаватели Украинского католического университета, работающего в системе УГКЦ.

Алексей Куденко/РИА Новости

Но тогда это было направлено преимущественно против политических «внутренних врагов».

После февраля 2022 года лидеры Украинской греко-католической церкви переориентировались. Первоочередной их целью стала антироссийская и антирусская пропаганда, второй по значимости — оправдание в глазах западной общественности конфессиональной политики киевского режима с ее репрессивной составляющей в отношении Украинской православной церкви.

На встрече в Брюсселе с депутатами Европейского парламента Шевчук подчеркнул, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, куда входит УГКЦ, «стоит на страже сохранения принципов религиозной свободы, но одновременно поддерживает шаги государства по освобождению и защите религиозной среды от ее инструментализации со стороны России».

Учитывая, что под «освобождением и защитой» понимается запрет УПЦ, лидер греко-католиков расписался в готовности его Церкви к униатско-православному противостоянию, сколько бы УГКЦ не хвалилась своими «теплыми отношениями» с лояльной киевскому режиму Православной церковью Украины.

А уже во время встречи с генеральным секретарем Европейской конференции церквей Йоргеном Сков Скоренсоном греко-католический архиепископ призвал начать «серьезный процесс изучения идеологии Русского мира, которая сегодня принесла смерть на украинскую землю и является глобальной опасностью для всего христианского мира».

По его словам, «украинцы могут помочь мировому христианскому сообществу выработать необходимые антитела для противостояния вирусу Русского мира.

Политическая русофобия в руках Запада уже давно является удобным инструментом для регулирования общественных настроений в отношении России. Но это достаточно гибкий инструмент, его воздействие проявляет себя во время работы и немного после. Все становится гораздо серьезнее, когда к политической русофобии подмешивается религиозная.

В этом случае накал ненависти становится устойчивым, как, например, в эпоху борьбы Речи Посполитой и позже польских заговорщиков с Российской империей.

Разжиганием и культивированием религиозной русофобии сегодня занимается Украинская греко-католическая церковь. Но, судя по всему, не только в силу собственных комплексов, но и с подачи Брюсселя, который таким образом хотел бы создать гарантированный механизм отторжения киевским режимом и украинским обществом каких-либо попыток вернуться к диалогу и сотрудничеству с Россией.

Однако, поскольку греко-католики доминируют исключительно в нескольких западноукраинских областях, за их поддержкой и поощрением со стороны чиновников Еврокомиссии и депутатов Европарламента может также стоять четкое осознание того факта, что возможная «антироссийская Украина» ограничится лишь этими регионами и нет смысла обрабатывать территории с преимущественно православным населением.