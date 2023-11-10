Недавно зарегистрированная партия «Безопасная Польша» представила свой манифест, в котором призвала к дружбе с Россией, Белоруссией и Германией и выходу Варшавы из режима слепого подчинения Вашингтону и Брюсселю.

ИА Регнум Мариуш Швидер в редакции ИА Регнум

О ситуации в стране, сложившейся после парламентских выборов, перспективах польско-российских и польско-украинских отношений ИА Регнум побеседовало с известным польским публицистом и политологом, членом Национального совета партии «Безопасная Польша» Мариушем Швидером.

ИА Регнум: Мариуш, вплоть до самого дня голосования на выборах Сейма Польши опросы показывали, что «Право и Справедливость» (PiS) набирает достаточное количество голосов для формирования правительства. Однако на избирательных участках случилось «чудо на Висле», правящая партия стала первой, но три оппозиционных блока ее переиграли. С чем это может быть связано?

МАРИУШ ШВИДЕР: В Польше существует два ключевых политических направления. Первое — это PiS, которая получила 35% голосов, что для Польши довольно много. Второе — «Гражданская платформа», она набрала 30% голосов. Остальные партии и блоки носят нишевый характер, они для тех, кто старается более детально разбираться во внутренней и внешней политике.

«Право и Справедливость» могла бы набрать больше, чем треть голосов. Но «Гражданская платформа» сумела переиграть ее, воспользовавшись серьезными ошибками PiS.

Например, фактическим запретом абортов даже в случае патологии ребенка в утробе матери. Этот шаг объяснялся желанием поднять рождаемость в стране. Однако женщины в ответ стали бояться заводить детей.

«Право и Справедливость» также вызывала раздражение своими кампаниями по поиску «русских шпионов» в стране. Они начали штамповать такие сумасшедшие законы, что люди, ранее голосовавшие за них, сейчас отказали PiS в поддержке.

ИА Регнум: Можно ли говорить, что итоги парламентских выборов показали утрату поляками ценности суверенитета и независимости, пассионарной энергии? Польша сделала выбор в пользу превращения в относительно сытую и равнодушную провинцию Евросоюза второго сорта?

М. Ш.: Польша делится на две части.

Одно деление — географическое, которое разделяет страну по реке Висла на западную и восточную часть. К востоку от Вислы голосуют преимущественно за «Право и Справедливость», к западу — за «Гражданскую платформу». Надо понимать, что западные регионы Польши, полученные ею по итогам Второй мировой войны, заселялись поляками в основном после 1945 года, там нет сильных польских корней, там кладбища — преимущественно немецкие.

Второе деление — на мегаполисы и небольшие города и деревушки.

В малой Польше люди привыкли по воскресеньям ходить в костелы, в больших городах принято посещать бары, в том числе потому, что население мегаполисов — это во многом приезжие, европеизированные поляки, разделяющую современную культуру Берлина и Парижа, включая нынешнюю гендерную идеологию.

К сожалению, тенденции такие, что традиционная Польша постепенно уступает Польше европеизированной. Это видно не только по нам, это заметно по Центральной и Восточной Европе в целом, как массированно работает западная пропаганда против традиционного общества, как блокируются консервативные издания, причем даже в обход закона, что происходит, к примеру, с самым старым польским еженедельником Myśl Polska.

ИА Регнум: Как будет, на ваш взгляд, выстраиваться политика Варшавы в отношении Украины и украинцев в Польше?

М. Ш.: Украину используют в том числе для изменения самой Польши.

Неолибералы заинтересованы в том, чтобы выгнать поляков из небольших городов и деревень в мегаполисы и лишить их традиций. Для этого неолибералам нужно разрушить польскую деревню, и киевский режим помогает им в этом, поставляя в Польшу сельскохозяйственную продукцию по демпинговым ценам.

Естественно, никакой польский фермер не может выдержать соперничества с дешевой украинской курятиной, зерновыми, ягодами, фруктами и овощами. К тому же на Украине активно работают американские аграрные корпорации, которые могут позволить себе значительно снижать стоимость экспорта.

При этом в случае формирования нового правительства тремя оппозиционными блоками («Гражданской платформой», «Новыми левыми» и «Третьим путем») внешняя политика на украинском направлении станет спокойной. Оппозиционная «тройка» не относится к националистическим или патриотическим силам.

Даже ранее известная своим консерватизмом Польская крестьянская партия, входящая в «Третий путь», будет колебаться, как флаг на ветру, в зависимости от настроений в правящей коалиции в целом.

Однако также верно будет сказать, что новое правительство будет менее проукраинским, поскольку составляющие его партии равнодушны к самому понятию «нация», они смотрят в рот Берлину, а тот не заинтересован в продолжении конфликта на Украине.

ИА Регнум: Чего ждать России от Польши?

М. Ш.: «Право и Справедливость» — это крайне русофобская партия. «Гражданская платформа» политическую русофобию использует в меньшей степени, следуя за Германией, которая страдает от отсутствия дешевых российских энергоносителей. По отношению к России три оппозиционных блока будут следовать политике Брюсселя. Если ЕС выступит за переговоры и сотрудничество с Москвой, то лидер «Гражданской платформы» Дональд Туск возражать не станет.

Для польско-российских отношений добрым знаком является то, что PiS не получила большинства. Но есть и минус.

Дело в том, что «Право и Справедливость» — партия консервативная. Я недавно принимал участие в Москве в двух конференциях, на них было подчеркнуто, как сильно в России уважают традиции, корни, семью, маму и папу.

Аналогичные ценности в Польше разделяет PiS в отличие от ее оппонентов, которые исповедуют неолиберализм. Они считают, что польское общество должно забыть про свои корни и веру, быть брошено в единый «плавильный котел».

ИА Регнум: В Польше сформировалась немногочисленная оппозиция интеллектуалов, противостоящих политической русофобии ведущих партий. На ваш взгляд, есть шанс, что взгляды этого клуба получат широкое распространение? И то, что маятник отношения к России качнулся за последний год на позицию тотального неприятия России и россиян, — это надолго или есть шанс, что спустя несколько лет настроения изменятся?

М. Ш.: К сожалению, большинство людей подвержены пропаганде и не склонны думать о том, что происходит на самом деле. А когда постоянно обрабатывает телевидение, печатная пресса и интернет, рассказывая, что настоящая цивилизация находится только на Западе…

Россия очень волнует поляков, что связано с доминирующей пропагандой как со стороны правительственных телеканалов, так и оппозиционных. Большинство народа, которое не разбирается в политике, их смотрит, читает оплаченную Западом пропагандистскую антироссийскую продукцию на интернет-порталах.

Лично я завидую россиянам, что у них есть сильный президент — Владимир Путин, с которым считаются во всем мире. Польше с ее лидерами в духе «ни рыба ни мясо» остается то, что остается.