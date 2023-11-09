Указ, в соответствии с которым часть заблокированных в России активов иностранных инвесторов можно будет обменять на замороженные активы российских граждан, подписал 8 ноября президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, то есть уже вступил в силу. Он прописывает порядок продажи иностранцам зарубежных ценных бумаг, которыми владеют россияне. Норма затрагивает, в том числе, лиц из недружественных стран.

Иван Шилов ИА REGNUM

Для обмена предполагается использовать средства, которые фактически заблокированы у иностранцев на счётах в России. При этом речь идёт об обмене активов на суммы до 100 тыс. рублей в пересчёте на одного инвестора. Условия проведения торгов по совершению соответствующих сделок будут устанавливаться правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов ранее отмечал, что сейчас у более чем 3,5 млн российских граждан заблокированы за рубежом активы на 1,5 трлн рублей.

Откуда в России миллионы акционеров «Теслы»

Аналитик Дмитрий Баранов подробно объясняет, почему указ президента России затрагивает миллионы граждан России и откуда у них взялись финансовые активы за рубежом на многие миллиарды рублей.

«Например, у человека есть ИИС — индивидуальный инвестиционный счёт, который условно называется «динамические акции». И по этому счёту если деньги переданы в доверительное управление, соответствующий управляющий приобрёл российские и зарубежные акции, — рассказывает эксперт. — Зарубежные акции заблокировали, и с ИИС в целом возникают проблемы».

Причём, по словам собеседника ИА Регнум, оценить сумму, которой фактически лишились граждане России, можно не в 1,5 триллиона рублей, а в 3 или даже 6 триллионов в зависимости от того, как именно считать.

Но кто же эти 3,5 миллиона российских инвесторов, которые «оставили» под контролем недружественных стран столько своих денег?

Это обычные граждане, приобретавшие портфели акций через инвесткомпании многих крупных банков. Даже за небольшие суммы они могли обзавестись акциями зарубежных компаний — Apple, Microsoft, Alibaba, Tesla, Amazon, Virgin Galactic, Boeing и многих других.

«На той же Лондонской бирже через Санкт-Петербургскую любой гражданин мог спокойно их приобретать, — уточняет Баранов. — В ряде случаев он должен был стать квалифицированным инвесторам, иногда достаточно было пройти некое тестирование. Но ограничений не было».

В первую очередь указ президента касается неквалифицированных инвесторов, считает главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов. То есть людей, которые делали небольшие вложения и для которых потеря даже ста тысяч рублей чувствительна.

«В недавнем прошлом доходность по тем же банковским депозитам была небольшой, люди искали более высокий доход», — говорит собеседник ИА Регнум.

Однако сейчас, как отмечает Баранов, из-за санкций граждане России не могут проводить операции даже, например, с акциями на китайской бирже, номинированными в гонконгских долларах.

Простой и прозрачный механизм

Указ российского президента — это первый шаг в длинной последовательности, считает Баранов.

В 2022 году, когда были введены санкции и заблокированы активы России и российских граждан в недружественных странах, российская сторона, в свою очередь, заблокировала активы, которые купили иностранцы в России, не дав их вывести за рубеж.

«Что сейчас происходит у человека, который, условно говоря, в США или Европе владеет акциями «Газпрома», «Роснефти», «Транснефти» и прочих общеизвестных компаний — прежде всего энергетических и золотодобывающих? Или номинированными в евро или долларах бондами «Газпрома» или ряда нефтяных компаний? Он с этими активами ничего сделать не может», — рассказывает эксперт.

Однако указ Путина даёт возможность и зарубежным инвесторам продать их российские активы, говорит собеседник ИА Регнум. Ведь Россия продолжает выплачивает купоны по облигациям и дивиденды по акциям, но уже в рублях на специальные счета типа «С».

«Если бы мы не выплачивали вообще, сразу же упали бы все наши суверенные и корпоративные рейтинги, нас обвинили бы во всех смертных грехах», — уточняет он.

Сейчас зарубежный инвестор, владеющий активами в России, может лишь открыть рублёвый счёт и получить весь положенный ему доход в рублях. Но из-за санкций Европы и США не может вывести эти средства. И одновременно у 3,5 миллионов граждан России заблокированы за рубежом их активы, на которые были куплены, например, через Санкт-Петербургскую биржу акции иностранных компаний, констатирует Баранов.

Эксперт замечает: в этой ситуации логично обменять акции и облигации граждан России, которые нет возможности продать, на те рубли, которые не могут забрать из России европейские и американские инвесторы.

Схема проста и прозрачна.

Когда Минфин и ЦБ оформят все технически необходимые документы в рамках указа российского президента, гражданин России, у которого за рубежом заблокировали акции и облигации, может изъявить желание продать их, сообщив своему брокеру стоимость заблокированных за рубежом его ценных бумаг.

В свою очередь, иностранный инвестор также подаёт заявку и получает разрешение на покупку акций или облигаций гражданина России за счёт своих рублёвых средств. Россиянин получает рубли в обмен на зарубежные ценные бумаги, которые переходят в собственность иностранца. То есть российские граждане смогут получить компенсацию части своих средств, замороженных за рубежом.

Впрочем, необходимо понимать, что с начала СВО зарубежные ценные бумаги могли как подешеветь, так и подорожать, замечает Баранов: «И либо человек получит от обмена некую рублёвую прибыль, либо согласится зафиксировать убыток».

Второй нюанс: зарубежных акций у гражданина России может быть, например, на миллион рублей, но обменять можно все равно только на сумму до 100 тысяч.

А золотовалютные резервы вернут?

В свою очередь, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики из УК «Альфа Капитал» Владимир Брагин обращает внимание, что для полной ясности относительно того, как именно будет работать президентский указ, необходимо дождаться разъяснения ЦБ по поводу его применения.

При этом эксперт соглашается: для небольших российских инвесторов это шанс высвободить часть своих активов, а для иностранцев — способ разблокировать свои средства.

При этом собеседник ИА Регнум напоминает, что замороженные на Западе активы России — это не только акции и облигации компаний, некогда приобретённые российскими физлицами. И указ главы государства может стать первым шагом на пути к высвобождению остальных российских средств.

Напомним: с марта 2022 года руководители ЕС заявляли о замораживании золотовалютных российских резервов (ЗВР) на сумму около 316 млрд долларов США. В дальнейшем к ним добавились активы российских бизнесменов, попавших в санкционные списки, — ещё 19 млрд долларов.

«Подход в ситуации с указом президента в принципе понятен, — комментирует эксперт. — Попробовать небольшие суммы и посмотреть, будет ли это работать. Скорее, это такой пробный шаг».

Однако успех задуманного обмена, каких бы масштабов он не достиг, зависит, в том числе, от действий властей недружественных стран, замечает Девятов из банка «Уралсиб».

Он обращает внимание, что между Россией и странами Запада сохраняется жёсткое политическое противостояние. Усиливается давление со стороны США, возможен очередной пакет санкций со стороны ЕС. То есть встречных шагов со стороны Запада пока не видно, хотя указ российского президента предполагает такую возможность.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов соглашается: спрогнозировать сейчас, вызовет ли указ президента встречный интерес в недружественных странах, пока действительно сложно. Он замечает, что в мировой истории прецедентов подобного обмена нет, а западные «партнёры», «заморозив» российские активы, доказали свою ненадёжность и нарушили собственные законы.